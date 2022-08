L’enfer de Manchester United: voici cinq raisons pour lesquelles rien ne fonctionne encore à Old Trafford

Avec un embarrassant 0/6 à son compteur, Manchester United a raté ses débuts sous la houlette de son nouvel entraîneur Erik ten Hag. Saison après saison, les Red Devils continuent de couler, eux qui ont pourtant survolé la compétition anglaise au début du siècle. Comment en est-on arrivé là ? Une explication en cinq points.

1. Le nouvel entraîneur : Erik ten Hag

« Tu vas te faire virer demain matin ! Viré dans la matinée ! Tu vas te faire virer demain matin ! » Ce chant a été entendu depuis les tribunes du Gtech Community Stadium de Brentford le week-end dernier. Les supporters des Bees de Brentford ont pris à partie l’entraîneur néerlandais de Manchester United alors que son équipe venait d’encaisser 4 buts en 35 minutes. La piètre performance des Mancuniens a été critiquée et bien sûr, les choix du technicien ont directement été remis en cause.

Le bilan après deux journées de Premier League est vraiment à pleurer pour les fans de United. Mais ne commencent-ils pas à en avoir l’habitude ? N’empêche que ce zéro pointé après des matches contre Brighton (10e la saison dernière) et Brentford (15e) place l’un des clubs les plus titrés du pays dernière place du championnat. La dernière fois que les Red Devils étaient « Red Lantern » avant la troisième journée de championnat remonte à plus de cent ans… En 1921 pour être précis. Vous pouvez imaginer l’onde de choc qui a traversé Old Trafford en découvrant cette statistique.

Erik ten Hag a été nommé à la tête de Manchester United cet été après avoir réussi des performances exceptionnelles à l’Ajax Amsterdam. Dans la capitale néerlandaise, il a été trois fois champion des Pays-Bas et a remporté deux coupes nationales, tandis que sur la scène continentale, il a prôné un magnifique football offensif qui a séduit bon nombre d’observateurs. Mais ces références ne semblent pas assez pour bénéficier du respect de tous les joueurs de United. L’attitude professorale du Néerlandais de 52 ans dans ses entraînements ne semble pas être appréciée par tout le monde. Les joueurs, qui pendant des années n’ont reçu pratiquement aucune directive tactique de la part d’Ole Gunnar Solksjaer et d’autres entraîneurs, ont soudainement une énorme quantité d’informations à assimiler. Et c’est là que le discours a commencé à moins bien passé

Il est fort peu probable que les Glazers, la famille qui possède Manchester United, procède à un Exit ten Hag après seulement trois journées de compétition. Et à juste titre, car le passage du technicien à l’Ajax n’a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il faut se souvenir d’une terrible défaite 3-0 en championnat contre le grand rival du PSV. Le bus des joueurs de l’Ajax était attendu au retour à Amsterdam et ten Hag a vu s’abattre un déluge de critiques. Malgré cela, il est resté fidèle à sa propre vision et a surmonté toutes les oppositions.

Des entraîneurs stars de la Premier League comme Jürgen Klopp et Pep Guardiola n’ont pas connu un succès immédiat lors de leurs premières saisons à Liverpool et à Man. Ville. Les Reds ont terminé huitièmes et les Cityzens ont dû se contenter de la troisième place. Regardez où en sont les deux clubs aujourd’hui. Et pour cela, il faut bien pencher la tête vers le haut.

null © iStock

2. Le fauteur de troubles : Cristiano Ronaldo

Si vous ne parvenez pas à fédérer tous les joueurs autour de votre philosophie, une star charismatique et individualiste comme Cristiano Ronaldo ne viendra pas à votre secours. Le Portugais était l’homme fort de Manchester United la saison dernière, mais il veut partir d’Old Trafford dès cet été car les Mancuniens ne joueront pas « sa » Ligue des champions. Bien qu’il ait été tenu à l’écart du groupe pendant une longue période de la préparation en raison de « problèmes familiaux », ten Hag et la direction ne sont pas encore montrés trop inquiets à ce sujet. « C’est un grand joueur et un élément important de ce groupe. Je m’attends simplement à ce qu’il marque des buts pour nous cette saison », a déclaré ten Hag au sujet du numéro 7 des Red Devils.

Mais Ronaldo n’avait/n’a plus aucune envie de jouer pour Manchester United. Et cela se sent sur le terrain. Selon les informations de The Athletic, il mange tout seul et se montre constamment agacé par ses partenaires à l’entraînement. ten Hag n’a d’ailleurs pas hésité à dire à ce sujet que : « Ronaldo doit s’adapter à la situation, il fait partie de l’ensemble. » Peu de temps après, le Néerlandais a changé d’avis et ne s’opposerait plus spécialement au départ d’un joueur devenu trop encombrant. La direction semble vouloir accéder à la demande de son coach sauf qu’on peut se demander quelle formation est en mesure d’attirer (et veut) l’attaquant vedette de 37 ans. Son agent, le très influent Jorge Mendes, a essayé de le vendre à la moitié de l’Europe. Sans succès jusqu’à présent.

3. L’ambiance : des joueurs sans confiance

Quel joueur a réellement évolué au niveau requis cette saison à Manchester United ? Personne, si l’on en croit les analystes. David de Gea a de nouveau gaffé comme un fou contre Brentford, l’arrière droit Diego Dalot s’est noyé dans les vagues provoquées par les ailiers des Bees, le capitaine Harry Maguire est toujours aussi approximatif et le secteur offensif est désert. Il est clair depuis un certain temps que Manchester United a un problème de mentalité dans son vestiaire. Cela se traduit d’ailleurs en chiffres sur la pelouse. Ainsi, contre Brentford, les visiteurs ont seulement parcouru 95 kilomètres pour 110 à leurs hôtes du jour…

David De Gea, l’un des très gros salaires de Manchester United qui ne justifie pas son prix sur la pelouse en commettant trop d’erreurs. © iStock

Le mal semble profond dans ce noyau. « La saison dernière est encore dans nos têtes. Si quelque chose ne va pas, nous paniquons directement », affirmait De Gea après le fiasco de Brentford. Un groupe sans confiance, donc. Est-ce sisurprenant ? Après chaque match, les joueurs sont complètement décrédibilisés par les anciens de ManU qui comparent l’équipe actuelle avec celle qui brillait sous la direction de Sir Alex Ferguson. Des analystes comme Roy Keane et Gary Neville qui ménagent pas leurs propos sur leur ancien club participent au manque de confiance qui s’est confortablement installé dans le vestiaire des Red Devils. Ces anciens poussent leur propre club dans la fosse. Cette mentalité doit également changer. L’ère Ferguson est terminée et Manchester United est devenu un club différent. Il faut l’accepter pour repartir de l’avant et créer une nouvelle histoire. On ne reviendra pas dans le passé.

4. Les transferts : beaucoup de dépenses, peu de résultats

Depuis que Sir Alex Ferguson a quitté son poste d’entraîneur (manager à l’anglaise) de Manchester United, la famille Glazer a dépensé plus d’un milliard d’euros pour faire venir des joueurs comme Paul Pogba, Jadon Sancho, Harry Maguire, Anthony Martial et Fred. Tous bénéficiaient d’une bonne cote avant de rejoindre le nord de l’Angleterre. Le club a souvent été comparé à une machine à laver qui fonctionnait à l’envers : on y entre propre et on en ressort sale.

Aujourd’hui, on en est arrivé au point où les meilleurs joueurs font la sourde oreille quand Man U tente de les séduire. Il suffit de repenser à Darwin Núñez, auquel United proposait un salaire plus important, mais qui a choisi Liverpool. Frenkie de Jong doit quitter Barcelone, mais il ne voulait vraiment pas rejoindre Old Trafford. Et pour le reste, les transferts échouent les uns après les autres. Cet été, des Yann Sommer, Sergiño Dest, Rubén Neves, Adrien Rabiot, Moises Caicedo, Christian Pulisic, Jamie Vardy et Marko Arnautovic ont éconduit les Red Devils.

Tout le monde sait que les Mancuniens vont faire des offres pour presque tous les joueurs en ce moment. Les clubs vendeurs veulent donc recevoir un montant aussi élevé que possible. L’Ajax, par exemple, a refusé une offre estimée à 80 millions d’euros pour Antony.

Et le Real Madrid voulait un montant de plus de 70 millions d’euros pour Casemiro, 30 ans. Un accord a cependant été trouvé pour ce dernier qui devrait quitter la capitale espagnole et ses possibilités de gagner des titres toutes les années pour retrouver Ronaldo et Raphael Varane, ses anciens partenaires à Madrid. « Pourquoi a-t-on du mal à recruter des joueurs ? C’est une question difficile. Vous avez une heure… », a plaisanté Ten Hag il y a quelques semaines.

Casemiro du Real Madrid, suffisamment lassé par le fait d’empiler les trophées dans sa vitrine, s’est finalement laissé tenter par un défi à Old Trafford ? © iStock

5. Des infrastructures à rénover d’urgence

« Quand je suis revenu ici, je n’ai pas vu de différence depuis mon départ il y a 13 ans », a déclaré Cristiano Ronaldo à propos des infrastructures de Manchester United la saison dernière. Elle est dépassée, c’est le moins que l’on puisse dire. Littéralement tout, du stade au centre de formation, toutes les installations ont besoin d’une rénovation complète. L’institution de Manchester United est presque littéralement au bord de l’effondrement et Zlatan Ibrahimovic l’a également remarqué lors de son séjour dans le nord de l’Angleterre.

« J’avais entendu dire que United était une équipe de haut niveau avec un personnel(staff) de haut niveau mais quand je suis arrivé, j’ai constaté que la mentalité était étriquée. Il n’y avait aucun signe d’une grande institution », a déclaré le Suédois dans sa biographie « Adrenaline ».

Tout ceci n’aide pas Erik ten Hag dans son processus. Ces dernières années, beaucoup d’argent ont été investis dans les transferts, les Glazers souhaitant garder le calme chez les fans de cette façon. En coulisses en revanche, chaque centime est soupesé à plusieurs reprises. De nouveaux acteurs ne vont pas aider une telle institution à se remettre sur pied à long terme, les investissements dans les infrastructures peuvent y contribuer beaucoup plus.