Foot international Le président de l’UEFA défend la participation du Belarus aux éliminatoires de l’Euro 2024: « C’est populiste de les exclure »

ZAGREB, CROATIA - SEPTEMBER 06: Aleksander Ceferin, President of UEFA looks on prior to the UEFA Champions League group E match between Dinamo Zagreb and Chelsea FC at Stadion Maksimir on September 06, 2022 in Zagreb, Croatia. (Photo by Jurij Kodrun/Getty Images)