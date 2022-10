Le meilleur de la quatrième journée de Ligue des Champions: le record de Salah, Naples et sa pluie de buts, Bellingham parmi les grands

Si la soirée de mardi était assez faible en rebondissement, cela n’a pas du tout été le cas le lendemain ! Cette quatrième journée de Ligue des Champions a eu une nouvelle fois sa dose de nouveaux talents, mais aussi de records battus. On vous dit tout sur ce qu’il faut retenir de ces rencontres.

La prestation collective de la semaine : Naples inarrêtable devant le but

Parmi les équipes héroïques de ces phases de poule de Ligue des Champions, on retrouve bien évidemment le Club de Bruges, mais aussi le grand Naples. Ce mercredi, les Italiens se sont une nouvelle fois imposés avec la manière contre l’Ajax, plantant quatre buts à l’équipe néerlandaise (4-2). Pour cette quatrième journée, tous les attaquants on planté leur petit but, à commencer par Hirving Lozano d’entrée de jeu, puis Giacomo Raspadori dix minutes plus tard. Le talentueux Khvicha Kvaratskhelia s’est chargé du troisième pour ensuite laissé la place à l’ancien joueur de Charleroi Victor Oshimen pour planter le dernier.

Si l’on compte le match aller, les hommes de Luciano Spalletti ont été décisif dix fois contre l’Ajax Amsterdam avec 39 tirs comptabilisés.

25.6% shot conversion rate from 39 shots 🔥 https://t.co/US1qwO1yp7 pic.twitter.com/XmDgE2H2t8 — The Analyst (@OptaAnalyst) October 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mieux encore : depuis le début de la compétition, les Napolitains ont trouvé 17 fois les cages adverses. A titre de comparaison, la Juventus a du marquer autant de goals pour arriver en finale de la compétition en 2015.

Le chiffre de la semaine : 6.12

Après un premier but encaissé après quinze minutes de jeu, Liverpool s’est bien rattrapé par la suite contre les Rangers (1-7). Si Roberto Firmino, titulaire pour la rencontre (2 buts, 1 passes décisives), a été plus que solide offensivement, c’est bien l’ailier droit Mohamed Salah qui a fait parler de lui au coup de sifflet final.

(Photo d’Alex Livesey – Danehouse/Getty Images)

Rentré à la 68e minute, le joueur égyptien s’est d’abord offert un premier but à la 75e, puis à la 80e et rebelote une minute plus tard, tous les trois habilement servis par Diogo Jota. Un hat-trick qui va surement faire du bien à l’équipe de Liverpool, en manque de confiance en Premier League, mais aussi à son joueur. Auteur de 3 goals en 6min12, Mohamed Salah devient le joueur le plus rapide à avoir marqué un hat-trick de toute l’histoire de la Ligue des Champions.

6:12.



Mohamed Salah scores the fastest #UCL hat-trick of all time, beating the previous record set by Bafétimbi Gomis in Dec 2011 (Lyon vs. D.Zagreb), which was 8:45 (including 2:09 of first half injury time). pic.twitter.com/8KM1moZXcM — The Analyst (@OptaAnalyst) October 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’homme de la semaine : Kvicha Kvaratskhelia, la belle surprise



Arrivée durant l’été 2022 en provenance du Dinamo Batumi pour 10 millions, Naples a fait la bonne opération en achetant le joueur géorgien Kvicha Kvaratskhelia. Ce dernier l’a d’ailleurs une nouvelle fois prouvé ce mercredi contre l’Ajax Amsterdam. Auteur du troisième but napolitain, l’ailier gauche est impliqué directement dans cinq des 17 buts de son équipe. (2 buts, 3 passes décisives).

Si l’on additionne ces belles performances avec celles en Serie A, Kvaratskhelia le chiffre s’élève à 12 participations offensives. En Italie, personne n’a encore atteint cette statistique cette saison.

12 – Khvicha Kvaratskhelia has been directly involved in 12 goals in all competitions this season (7 goals, 5 assists), the most of any Serie A player. Gem. pic.twitter.com/2PcQ7ynHrG — OptaJoe (@OptaJoe) October 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Le maestro semaine : Avec Simon Mignolet, rien ne passe

Au coup de sifflet final, le gardien brugeois a fait sortir une nouvelle fois toute sa joie contre l’Atlético Madrid. Avec ce partage 0-0, le Club de Bruges s’assure les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et Simon Mignolet y est très certainement pour quelque chose ! Exemplaire depuis le début de la compétition, le porter belge s’est encore une fois offert un clean sheet ce mercredi. Avec neuf arrêts dans la surface, le Brugeois a été régulièrement mis à contribution lors de la rencontre mais n’a rien laissé passer.

En comptant le match aller, Mignolet a sauvé son équipe 14 fois, soit le plus grand nombre d’arrêts jamais enregistrés contre un adversaire sans concéder de but en une seule saison de la compétition (depuis 2003-04).

Simon Mignolet vs Atlético Madrid in 2022-23. Woah. https://t.co/yGAx3FuI8K pic.twitter.com/uC8REgHPmF — The Analyst (@OptaAnalyst) October 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

L’ infatigable de la semaine : Juge Bellingham, le futur

Difficile de ne pas parler de Kylian Mbappé qui, malgré les affaires extra-sportives, n’a pas bronché lors de la rencontre contre le Benfica en permettant au PSG de récupérer un point (1-1). Le français dépasse d’ailleurs son ancien coéquipier Edison Cavani en devenant le meilleur buteur parisien dans l’histoire de la ligue des champions.

Most UEFA Champions League goals for PSG:



⬆️ Kylian Mbappé: 31 ⬆️

Edinson Cavani: 30

Neymar: 21

Zlatan Ibrahimovic: 20

Ángel Di María: 14

Marquinhos: 9

Ezequiel Lavezzi: 7

Lionel Messi: 7

George Weah: 7

Blaise Matuidi: 6 pic.twitter.com/EAz5dURvvV — The Analyst (@OptaAnalyst) October 11, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mais un autre jeune joueur s’est également démarqué lors de cette quatrième journée de compétition. Il faut se rendre en Allemagne, et plus précisément à Dortmund, pour saluer une nouvelle fois la belle performance de Jude Bellingham. Lui aussi a permis d’égaliser et de récupérer un point au Borrussia contre Séville (1-1). Servi par Thomas Meunier, le milieu anglais égalise les futurs grands noms du football en devenant le troisième joueur de moins de 20 ans de toute l’histoire à marquer lors de quatre matchs consécutifs en Ligue des Champions.

3 – Jude Bellingham n'est que le 3e joueur de moins de 20 ans à trouver la faille lors de 4 matches consécutifs en Ligue des Champions, après Erling Haaland (5) et Kylian Mbappé (4). Génération. #BVBSEV pic.twitter.com/a8eS1O71Pk — OptaJean (@OptaJean) October 11, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La stat cocasse de la semaine : Marseille dépoussière une vieille statistique, Tomori marque l’Angleterre

Pas de remplaçant de la semaine pour cette quatrième journée (même si l’on pourrait mentionner la montée au jeu et le but de Victor Oshimen pour Naples ndlr.). Du coup, on vous propose deux informations étonnantes en contrepartie.

La première information est à trouver à Marseille. Victorieux en déplacement au Sporting Portugal (0-2), les hommes de Igor Tudor n’ont pas encaissé un seul but de la rencontre. Mieux encore, les Marseillais ont même ouvert le score. Deux anciens joueurs d’Arsenal ont été à la manœuvre : Mattéo Guendouzi pour le premier et Alexis Sánchez pour le deuxième. C’est la première fois que l’OM ouvre le score lors d’un match en Ligue des Champions depuis… 2013.

2013 – Marseille a ouvert le score lors d'un match de Ligue des Champions pour la 1re fois depuis le 6 novembre 2013 (v Naples), mettant fin à une série de 11 matches sans ouvrir le score en LdC. Enfin. pic.twitter.com/3NncsP2yim — OptaJean (@OptaJean) October 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Si Marseille a fait la bonne opération ce mercredi, on ne peut pas dire que ce soit le cas de l’AC Milan. Signant une défaite 0-2 à domicile contre Chelsea, la rencontre a surtout été marquée par l’exclusion du défenseur milanais Fikayo Tomori.

Très certainement le tournant du match, l’exclusion du défenseur milanais en début de rencontre a beaucoup fait parler (Photo de Emilio Andreoli/Getty Images)

Si la sanction fait beaucoup parler d’elle par sa sévérité, le carton rouge reste bel et bien comptabilisé. Avec cette exclusion, le Rossoneri devient le premier anglais à se faire exclure contre une équipe anglaise en Ligue des Champions. En espérant pour lui que cela n’aura aucun impact sur une possible sélection en équipe nationale pour la Coupe du monde.