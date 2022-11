Le football féminin aura aussi droit à sa Ligue des Nations en 2023

La nouvelle Ligue des Nations féminine aura aussi un impact sur les qualifications pour l’Euro 2025 et le Mondial 2027.

Le comité exécutif de l’UEFA a donné son feu vert à la création d’une Ligue des Nations féminine, a indiqué jeudi l’Union européenne de football.

Cette nouvelle compétition sera mise sur pied à l’automne 2023. Les nations seront réparties en trois divisions sur base de leur classement UEFA. Les divisions A et B comprendront chacun 16 pays réparties en quatre groupes de quatre, le reste des nations se retrouvant en division C. Au terme de la phase de groupe, il y aura un système de promotion/relégation, tandis que les quatre vainqueurs de groupe en division A joueront un Final Four.

La nouvelle Ligue des Nations féminine aura aussi un impact sur les qualifications pour l’Euro 2025 et le Mondial 2027. Les éliminatoires de l’Euro débuteront au printemps 2024 en suivant le même schéma que la Ligue des Nations (trois divisions). Les résultats de la Ligue des Nations détermineront la division dans laquelle se retrouvera une équipe. À l’issue de cette phase de groupes, les huit meilleurs pays de la division A se qualifieront pour l’Euro. Les billets restants seront octroyés via des barrages, dont la composition sera déterminée par le classement final dans les différentes divisions.