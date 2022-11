Le Colombien Andrès Balanta décède à l’entraînement à seulement 22 ans

Champion de Colombie avec le Deportivo Cali en 2021, il avait été prêté en Argentine, à l’Atletico Tucuman depuis cet été. La cause de son décès n’est pas encore connue.

« L’Atletico Tucuman a le regret de confirmer le décès du joueur colombien Andres Balanta », a écrit le club sur Twitter. Les fédérations argentine et colombienne de football ont également présenté leurs condoléances. Balanta, 22 ans, a été champion de Colombie avec le Deportivo Cali en 2021 et était prêté à l’Atletico Tucuman depuis l’été dernier. En 2019, il avait participé à la Coupe du monde U20 avec la Colombie. La cause du décès n’est pas encore connue.