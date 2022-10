Le cas Griezmann : l’Atlético et le FC Barcelone se disputent l’attaquant français

C’est devenu une habitude à l’Atlético : Antoine Griezmann entre en jeu vers la 60e minute. Pourquoi n’est-il presque plus présent au coup d’envoi ?

« Je dois m’adapter à la réalité. Et ça me dit que Griezmann fait très bien quand il ne joue qu’une demi-heure », indique Diego Simeone après le duel de la Ligue des champions entre l’Atlético et le FC Porto, le sourire aux lèvres, mais le sous-entendu ironique était clair.

Antoine Griezmann est en forme et a une excellente relation avec son entraîneur, mais le problème réside dans son contrat de location. L’attaquant français de 31 ans, encore engagé avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2024, a été prêté à l’Atlético Madrid pour deux saisons à l’été 2021. Seulement : ce contrat contient une clause qui oblige l’Atlético à racheter Griezmann pour 40 millions d’euros s’il joue plus de 50 % du temps dans les matchs où il est disponible.

Aujourd’hui, le FC Barcelone affirme que cette clause s’appliquait à la saison dernière – au cours de laquelle le temps de jeu de Griezmann s’est élevé à 81 % des matches dans lesquels il était disponible – mais selon l’Atlético, il s’agit de la durée totale du contrat, soit deux ans.

40 millions d’euros



Le Barça pense donc que l’Atlético devrait cracher 40 millions d’euros, tandis que chez les Colchoneros, on fait semblant de saigner du nez. En attendant, ils ont demandé à leur entraîneur de surveiller le temps de jeu de Griezmann afin que l’attaquant ne dépasse pas les 50 % réglementaires à la fin du match.

Sur les sept matchs de championnat et les deux duels de Ligue des champions de la saison en cours, Antoine Griezmann n’est resté plus d’une demi-heure sur le terrain que lors du derby contre le Real Madrid (perdu 1-2).

L’attaquant semble également en paix avec cette situation bizarre. C’est ce que c’est, ce n’est pas entre mes mains. Je me sens un joueur du club, je suis heureux ici et je vais tout donner pour l’Atlético, pour el Cholo et pour les supporters ».

L’Atlético fait également valoir qu’il est légalement couvert, en cas de litige avec le FC Barcelone au tribunal.

Ce n’est que contre le Real Madrid qu’Antoine Griezmann, ici avec Eder Militão, a été sur le terrain pendant 90 minutes cette saison.

Syndicats



Le syndicat des joueurs espagnols AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) ne voit pas non plus d’inconvénient à cette affaire pour l’instant, car Antoine Griezmann n’a pas été exclu du groupe ni soumis à des pressions publiques. En outre, il n’y a aucune indication de comportement d’intimidation ou de menaces.

Tant que le joueur lui-même ne porte pas plainte contre l’Atlético – et il ne semble pas du tout avoir l’intention de le faire – le syndicat ne peut pas prendre de mesures.

Salaire



L’affaire est d’autant plus sensible que Griezmann est encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2024. En principe, il retournera dans la capitale catalane l’été prochain, où, selon le journal espagnol Sport, un salaire contractuel astronomique de 21 millions d’euros l’attend pour une saison de plus. A l’Atlético, il gagne désormais environ 10 millions d’euros par saison.

Le Barça, en difficulté financière, est évidemment réticent à payer Griezmann une année supplémentaire. Il préférerait se débarrasser du Français et s’il obtient 40 millions d’euros supplémentaires de l’Atlético en plus, ce sera bien.

Bref, les services juridiques des deux clubs tournent sans doute à plein régime.