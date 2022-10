Malgré un mercato agité où ils su retrouver des millions un peu partout et été capables de transférer le buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski, les Catalans ont vu leur aventure en Ligue des Champions s’achever brutalement ce mercredi. Le Barça est-il encore aujourd’hui ce grand d’Europe qui fut longtemps redouté ?

Un colosse en déclin: éliminé mercredi de la phase de groupes de Ligue des champions pour la deuxième saison d’affilée, le FC Barcelone ne cesse de perdre de l’argent et du prestige, au point de voir son statut de mastodonte européen se fissurer.

Malgré ses onéreuses recrues estivales, le Barça est-il devenu un « petit » d’Europe? La question prête à sourire, mais n’est pas infondée après cette sortie sans gloire, la deuxième de rang pour l’entraîneur Xavi.

Au sommet du continent il y a dix ans, avec son fameux « tiki-taka » orchestré par Pep Guardiola (2008-2012) et exécuté à la perfection par Lionel Messi, Andrés Iniesta et Xavi lui-même, le club catalan se retrouve contraint de disputer à nouveau la moins lucrative et moins prestigieuse Ligue Europa.

Pour autant, le FC Barcelone fait toujours partie du top 5 des clubs les plus riches du monde. Selon l’étude Football Money League publiée chaque année par le cabinet Deloitte, le Barça a généré 582 M EUR de revenus en 2020-2021, soit plus que des cadors européens comme le Paris Saint-Germain, Liverpool ou Chelsea.

Son stade, le Camp Nou, est toujours le plus grand d’Europe (99.000 places), et s’apprête à recevoir un coup de jeune bienvenu. Son centre de formation, La Masia, est toujours parmi les meilleurs au monde, et permet chaque année de voir émerger certains des meilleurs talents du globe, comme Pedri ou Gavi, les deux derniers vainqueurs du Trophée Kopa, récompensant le meilleur espoir lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

Avec le Real Madrid, le Barça est le club le plus suivi de la planète sur les réseaux sociaux, et compte environ 260 millions de followers (contre environ 280 millions pour le Real).

Aveu d’échec

Mais voilà: sur le terrain, tout ne se passe pas comme prévu. Malgré les nombreux leviers économiques activés, le colossal contrat de sponsoring signé avec Spotify, toutes les parts d’actifs hypothéquées, les 143 M EUR dépensés et les sept joueurs recrutés lors du mercato cet été, les Catalans sont éliminés de la Ligue des champions dès l’automne pour la deuxième saison de suite, devancés dans leur groupe par le Bayern de Munich et l’Inter Milan.

Cela n’était plus arrivé depuis la saison 1998-1999, soit 24 ans.

Un terrible aveu d’échec vis-à-vis du Real Madrid, champion d’Europe en titre et éternel rival de la capitale espagnole, qui a corrigé le Barça 3-1 lors du clasico au Bernabéu le 16 octobre.

De quoi craindre le pire pour la suite de la saison du Barça, après la pause pour le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre).

La saison dernière déjà, l’élimination de la C1 avait assommé le Barça, déjà sonné par le départ de son emblème Lionel Messi au Paris SG et affaibli par de multiples séismes économiques et institutionnels. Au printemps, les Catalans avaient chuté (3-2, 1-1) dès les quarts de finale de la Ligue Europa contre le futur vainqueur de la compétition, l’Eintracht Francfort.

20 M EUR de pertes

Au-delà de l’aspect moral, cette élimination prématurée a un coût.

Le 9 octobre, lors de l’assemblée générale ordinaire du Barça, les dirigeants ont présenté un budget prévisionnel record de 1,255 milliard d’euros… en assumant que leur équipe atteindrait au moins le stade des quarts de finale de la Ligue des champions.

En chutant dès la phase de groupes, le Barça passe donc à côté des primes au mérite versées par l’UEFA: 9,6 M EUR pour une qualification pour les 8es de finale et 10,6 M EUR pour une qualification pour les quarts.

Soit, au total, un manque à gagner d’au moins 20,2 M EUR… qui ne pourra être comblé même en cas de sacre en Ligue Europa (l’intégralité de leur parcours jusqu’à une éventuelle victoire leur rapporterait 14,4 M EUR).

Sans parler du manque à gagner causé par les mauvais résultats en phase de poules (3,6 M EUR perçus sur 10,8 possibles pour cinq victoires en cinq matches), ni de des pertes en billetterie et produits dérivés, étant donné que les oppositions en C3 risquent de susciter moins d’intérêt que les grandes affiches de C1.

Un sacre en Ligue Europa permettrait-il de redorer le blason terni du FC Barcelone ? Difficile à croire. Le Barça est certes l’un des instigateurs de la Super Ligue, mais tient toujours à sa place en Ligue des champions…