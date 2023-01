L’Antwerp passe à côté d’un grand nom de l’Ajax, un ancien d’Anderlecht chez la lanterne rouge espagnole

L’Ajax a récemment mis fin aux contrats de Lisandro Magallan et de Daley Blind. Le premier, loué à Anderlecht la saison dernière, ne jouait pas beaucoup du côté d’Amsterdam. Le second avait disputé 333 matches pour le grand club néerlandais et en avait même été le capitaine. Il rebondira dans un club encore plus prestigieux, le Bayern Munich, alors que l’Antwerp espérait mettre le grappin dessus avec la présence de Mark Overmars, ancien directeur sportif de l’Ajax.

Alors que des rumeurs l’avaient rapproché de l’Antwerp et de la Real Sociedad, Daley Blind s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le Bayern Munich. L’international néerlandais (97 sélections, 3 buts) de 32 ans a rejoint gratuitement le champion d’Allemagne après avoir vu son contrat avec l’Ajax résilié fin décembre.

« Je suis impatient de jouer », a déclaré Blind sur le site du Bayern. « La partie la plus importante de la saison est à venir. C’est une question de trophée et un club comme le Bayern peut gagner n’importe quel trophée. La soif de victoires a été le facteur décisif dans ma décision. J’espère pouvoir aider l’équipe grâce à mon expérience. Je vais tout donner pour le Bayern Munich. » Le leader de la Bundesliga était toujours à la recherche d’un défenseur gauche. Lucas Hernandez est absent pour longtemps en raison d’une grave blessure au genou contractée lors de la Coupe du monde. Alphonso Davies était donc le seul arrière gauche dans le groupe de l’entraîneur Julian Nagelsmann.

À l’Ajax, Blind avait fini sur le banc de touche sous la direction de l’entraîneur Alfred Schreuder (ex-Club de Bruges). Le sélectionneur national Louis van Gaal a maintenu sa confiance en l’international néerlandais aux 99 sélections lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Il a participé à tous les matchs de la Coupe du monde des Pays-Bas.

Magallan quitte l’Ajax pour Elche

Elche, dernier de la Liga espagnole, a annoncé jeudi avoir trouvé un accord jusqu’à la fin de la saison avec le défenseur Lisandro Magallan, 29 ans, qui a passé la saison dernière à Anderlecht. L’Argentin arrive gratuitement de l’Ajax, où son contrat a été résilié plus tôt dans la journée.

💚😁 Nueva casa. Nuevos colores 🤍



Les Franjiverdes, qui ont la ligne arrière la plus perméable de la Liga, se sont lancés à la recherche d’un défenseur et ont pensé à Magellan, qui était excédentaire à l’Ajax. L’Argentin n’a effectué que deux apparitions avec les Lanciers alors que la saison dernière, déjà prêté par l’Ajax, il avait totalisé trente matchs avec Anderecht. L’Ajax l’avait déjà loué dans le passé au club italien de Crotone et à Alavés en Espagne.