L’ancien joueur de La Gantoise Bryan Ruiz va mettre un terme à sa carrière

Le Costaricien a évolué à La Gantoise entre 2006 et 2009 et est resté dans les mémoires pour un pénalty manqué contre le Standard qui a permis aux Liégeois de décrocher des test-matchs au terme desquels ils sont devenus champions de Belgique en 2009. Retourné au pays depuis 2 ans, il compte 143 sélections avec les Ticos, le surnom de l’équipe nationale du Costa Rica, avec laquelle il a participé au Mondial 2014 comme capitaine avec deux buts à la clé dont un contre l’Italie.

Passé par La Gantoise de 2006 à 2009, Bryan Ruiz, 37 ans, a décidé de mettre un terme à sa carrière. Pour marquer l’événement, le milieu offensif costaricain a décidé de mettre sur pied le 17 décembre un match d’adieu entre son club formateur, LD Alajuelense, qu’il a retrouvé en juillet 2020, et le FC Twente où il a joué de 2009 à 2011.



Ruiz avait remporté le titre au Costa Rica avec LD Alajuelense en 2005, quand La Gantoise l’a enrôlé un an plus tard. Ses prestations avec les Buffalos ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs mais Ruiz a préféré passer la frontière hollandaise pour signer à Twente, qui a déboursé 5,5 millions d’euros.

Auteur de 24 buts en 34 matches et son titre de vice-meilleur buteur de l’Eredivisie, le Costaricain a joué un rôle important dans la conquête du titre en 2010. Avec le club d’Enschede, Ruiz a également gagné la Coupe des Pays-Bas en 2011 et a réalisé le doublé en Supercoupe en 2010 et 2011. Alors qu’il avait signé un bail de quatre avec les Tukkers, Ruiz partira à Fulham en août 2011 contre un montant de 12,5 millions d’euros. Son passage chez les Cottagers ne sera pas aussi prolifique et il sera prêté pendant six mois au PSV Eindhoven en janvier 2014.

Après une saison en Championship (D2 anglaise) avec Fulham, Ruiz est passé au Sporting Portugal, qu’il quittera libre de contrat en juillet 2018 pour le FC Santos, au Brésil.



Deux ans plus tard, il est rentré au LD Alajuelense. Appelé en équipe nationale en 2005, Ruiz a disputé 143 matches et marqué 29 buts avec les Ticos. « C’est un grand honneur de jouer le match d’adieu de Bryan Ruiz », a déclaré l’entraîneur Ron Jans. « Avec son club, Bryan nous a invités au Costa Rica, il a beaucoup compté pour le FC Twente. Cela souligne le lien particulier qu’il entretient avec le club. En outre, cela nous offre une excellente occasion d’y organiser le stage en vue de la deuxième partie de la saison« , a précisé Jans, qui a été l’éphémère coach du Standard de mai à octobre 2012.