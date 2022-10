Foot international La Super League n’est pas morte : le Real Madrid, le Barça et la Juventus font à nouveau le forcing

BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 17: Joan Laporta, president of FC Barcelona follows the match during the LaLiga Santander match between FC Barcelona and Elche CF at Spotify Camp Nou on September 17, 2022 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)