Gerard Piqué annonce sa retraite et jouera son dernier match samedi

Piqué, 35 ans, n’était plus titulaire cette saison au sein de la phalange catalane entraînée par son ancien équipier Xavi.

Le défenseur central espagnol Gerard Piqué, vainqueur de 3 Ligues des champions avec le FC Barcelone, de 8 titres de champion et de 7 Coupes nationales et de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro en 2008 et 2012 avec la Roja a annoncé jeudi qu’il prenait sa retraite de footballeur. Il était encore sous contrat jusqu’en 2024. « Le match de samedi (contre Almeria, NDLR) sera mon dernier au Camp Nou », a-t-il annoncé dans une courte vidéo diffusée sur son compte Twitter.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Piqué, 35 ans, n’était plus titulaire cette saison au sein de la phalange catalane entraînée par son ancien équipier Xavi. « Il y a 25 ans, j’ai rejoint le Barça pour la première fois », a-t-il déclaré sur Twitter. « Je suis parti, mais je suis aussi revenu. Le football, le club et les fans m’ont tout donné. Entre-temps, tous mes rêves sont devenus réalités. C’est le moment de mettre un terme au voyage. J’ai toujours dit qu’il n’y aura jamais une autre équipe après Barcelone. Le match de samedi sera mon dernier au Camp Nou. À partir de maintenant, je serai un simple supporter ».

Il a joué 615 matchs sous le maillot des Blaugrana. Avec Manchester United, il a également remporté une Ligue des Champions et un titre de Premier League au début de sa carrière. En dehors de ses activités de footballeur professionnel, Gerard Piqué a multiplié les activités d’homme d’affaires et s’est formé pour cela notamment à Harvard.

Parmi elles, il a réformé la Coupe Davis de tennis en 2019 au travers de la société Kosmos Holding, une révolution qui est loin d’avoir fait l’unanimité dans le milieu de la petite balle jaune en feutrine.