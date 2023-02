Comment le FC Barcelone est-il devenu la meilleure défense d’Europe ?

Xavi semble avoir remis les choses en ordre à Barcelone. Et aussi offensives puissent être les idées de l’ancienne plaque tournante du club blaugrana, c’est grâce à sa défense et à un Marc-André ter Stegen en état de grâce qu’il trône en tête de la Liga.

0-1, 2-0, 1-2, 1-1, 0-1, 1-0 et 0-1. A en juger par ses sept derniers derniers résultats en championnat, le FC Barcelone ne ressemble pas vraiment à une machine à marquer. Depuis qu’il a repris en main le club qui a marqué sa carrière, Xavi n’a pas solutionné tous les manquements offensifs. En revanche, la ligne arrière n’avait plus été aussi efficace depuis bien longtemps. Les Blaugranas n’ont concédé que six en Liga lors des 18 journées de championnat, soit seulement 0,33 par match. Aucune équipe en Europe ne fait mieux.

La deuxième formation du continent la plus efficace sur le plan défensif est Newcastle United. Le gardien Nick Pope n’a été contraint à aller chercher le ballon au fond de ses filets que 11 fois en 20 rencontres de Premier League (soit une moyenne de 0,55). Et puis vous avez Lens (0,70 avec 14 buts contre en 20 matches), Villarreal (0,73 avec 14 buts concédés en 19 matches) et Naples (0,75 avec 15 en 20 matches). Le FC Barcelone a d’ores et déjà également battu le record du club. Jamais dans leur histoire, les Blaugranas n’avaient aussi peu concédé de buts. Le précédent record après 17 duels en Liga avait été établi lors de la saison 1986-87 et égalé lors de l’exercice 2017-18. A chaque fois, ces équipes avaient été repêcher le ballon au fond de leurs filets à 7 reprises. En revanche, dans l’histoire de la Division 1 espagnole, une seule équipe a réussi à montrer encore plus imperméable. Lors de la saison 1993-94, le Deportivo n’avait encaissé que cinq fois au même stade de la saison.

Depuis l’arrivée de Xavi sur le banc, l’accent est mis sur les résultats avant la qualité de jeu. Le Barça doit absolument remporter de titres et faire rentrer de l’argent dans les caisses. Car les dettes se sont encore accumulées suite aux importants investissements consentis l’été dernier sur le marché des transferts. Et pour obtenir des résultats positifs, il est essentiel d’être performant sur le plan défensif.

L’axe central défensif du Barça est composé par Araujo, déjà présent l’an dernier, et Christensen (Photo by PAU BARRENA/AFP via Getty Images)

L’ancien numéro 6 du Camp Nou s’appuie sur une ligne arrière composée par le quatuor Alejandro Baldé, Ronald Araujo, Andreas Christensen et Jules Koundé. Seul le deuxième était régulièrement présent dans le onze de base la saison dernière. Les autres sont arrivés pendant les deux mois des vacances estivales. Il serait cependant réducteur de résumer la réussite défensive actuelle à ces quatre hommes. L’entraîneur de Majorque, Javier Aguirre, était par exemple frappé par tous les efforts effectués par l’équipe en perte de balle. Aujourd’hui, même Ansu Fati et Ousmane Dembélé mettent les mains dans le cambouis et accomplissent leurs tâches défensives. C’était impensable auparavant.

ter Stegen contre Courtois

« Nous voyons le meilleur Marc-André ter Stegen depuis un bon moment », affirmait Xavi après la victoire en championnat contre Getafe (0-1). « Dans les duels en un contre un, il est impressionnant depuis une bonne saison. L’Allemand est aussi un leader pour le groupe et un joueur très précieux. Il est important que votre gardien de but vous rapporte aussi des points », détaillait le technicien du Barça.

L’Allemand de 30 ans est l’homme autour duquel le FC Barcelone tourne ces derniers temps. Il réalise l’un des exercices les plus aboutis de sa carrière. Il a déjà préservé ses filets inviolés à 14 reprises et n’a laissé filer que six ballons au fond de sa cage. Au Camp Nou, il n’a été battu qu’une seule fois, contre l’Espanyol… sur penalty. De plus, il aurait dû encaisser 13,84 buts selon la statistique des expected goals contre (xGA). Cette statistique reflète la probabilité qu’un tir mène à un but. Si seulement six de ces tentatives terminent au fond de vos filets, c’est que vous êtes très fort.

A titre de comparaison, cette statistique des xGA est tout juste meilleure que celles des autres références au post de dernier rempart en Liga. Thibaut Courtois, par exemple, est à 14,78 xGA et Jan Oblak à 14,80. La grande différence est que le Belge et le Slovène ont déjà concédé 14 buts. ter Stegen évite donc plus de buts que ses rivaux des deux clubs de Madrid

Le gardien formé au Borussia Mönchengladbach a aussi arrêté 85% des tirs auxquels il a dû faire face. Courtois n’obtient que 72% à ce niveau et le Belge n’a préservé ses filets inviolés que trois fois contre 14 à son rival barcelonais.

Marc-André ter Stegen s’interpose devant Largie Ramazani. L’Allemand brille dans les un contre un et a arrêté 85% des tirs auxquels il a été confrontés cette saison. (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

Grâce à ses performances de haut niveau et surtout à ses statistiques, Marc-André ter Stegen devrait facilement remporter le Trofeo Zamora, le prix décerné au gardien le moins souvent battu sur une saison de Liga. L’Allemand ne l’a plus gagné depuis son arrivée à Barcelone en 2014. Il faut bien admettre que ses performances sous le maillot de la superpuissance catalane n’étaient pas très régulières. Il était aussi souvent l’un des premiers à s’attirer les critiques des socios blaugranas après une défaite. L’année dernière, on se demandait même s’il avait encore un avenir au Camp Nou. Au début de l’année 2022, il a même été écarté des terrains jusqu’à la fin de la saison à cause d’une blessure au genou. Mais l’Allemand a travaillé dur pour revenir à son meilleur niveau et l’a atteint grâce à une préparation très exigeante.

Dans les prochaines semaines, Marc-André Ter Stegen tentera de battre le nombre record de clean sheets obtenues par son éphémère concurrent Claudio Bravo, lors de la saison 2014-15. A l’époque, le Chilien avait préservé ses filets à 22 reprises. Mais le FC Barcelone se passera certainement de ce record s’il remporte la Liga à la fin de la saison. La dernière fois qu’il l’avait emporté remonte à 2019. Si l’élimination en Ligue des Champions ternira quoiqu’il arrive quelque peu le bilan, ces 27e lauriers nationaux remettront à leur place bon nombre de détracteurs. Ce qui n’était pas gagné au coup d’envoi de la saison.