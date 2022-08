Foot international Karim Benzema joueur UEFA de l’année devant Courtois et De Bruyne, Alexia Putellas sacrée chez les femmes

ISTANBUL, TURKIYE - AUGUST 25: (L-R) Presenter Pedro Pinto, UEFA Women's Player of the Year Alexia Putellas, UEFA President Aleksander Ceferin, UEFA Men's Player of the Year Karim Benzema and presenter Reshmin Chowdhury pose following the UEFA Champions League 2022/23 Group Stage Draw at Halic Congress Centre on August 25, 2022 in Istanbul, Turkiye. (Photo by Kristian Skeie - UEFA/UEFA via Getty Images)