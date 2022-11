Gareth Southgate à propos d’Harry Kane: « Toute équipe de premier plan a besoin de footballeurs d’exception »

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, nos confrères de WorldSoccer sont allés à la rencontre de différents sélectionneurs. Aujourd’hui, c’est le guide des Three Lions anglais qui repond à leurs questions.

PAR MATT READ

Comment cette équipe d’Angleterre a-t-elle évolué depuis quelques années ?

Je dois dire que ce groupe de joueurs a été incroyable. Leur mentalité, leur désir de jouer pour l’Angleterre, de travailler chaque jour sur le terrain d’entraînement et de s’améliorer sont impressionnants. Nous avons beaucoup de chance d’avoir un groupe aussi engagé.

Vous aviez un grand nombre d’options offensives à l’EURO. Qu’en est-il maintenant ?

Il y a d’une part la perception de ce que nous avions et de ce que nous avons, de l’autre la réalité : ce que nous apportent Harry et Raheem. Nos options me comblent. Par exemple, l’arrivée de Jack Grealish nous offre des possibilités supplémentaires. Mes footballeurs peuvent vraiment faire la différence.

L’équipe a connu une période de disette en 2022. Marque-t-elle suffisamment de buts ?

Nous allons continuer à travailler pour que le ballon arrive où il faut mais au final, la qualité du jeu est cruciale. Nous avons manqué de précision dans la zone de vérité. Nous devons veiller à envoyer les ballons aux bons endroits. Si nous y parvenons, nous possédons des joueurs capables de marquer.

Vous dépendez beaucoup d’Harry Kane. Ça ne vous préoccupe pas ?

Nous devons mieux répartir cette tâche. Différents joueurs marquent régulièrement en club. Il faut qu’ils continuent sur leur lancée au niveau international. Notre capitaine est un joueur de haut niveau et son record de buts est phénoménal, mais toute équipe de premier plan a besoin de footballeurs d’exception. Prenez la France : elle était morte et enterrée dans certains matchs mais Mbappé a sorti des actions décisives. In fine, la qualité de vos meilleurs joueurs joue un rôle important dans votre réussite.

Les footballeurs qui ont rejoint le continent vous impressionnent-ils ?

Être prêt à voyager est un indice d’ambition. Ceux qui sautent le pas vivent des expériences différentes qui font d’eux des êtres humains plus complets, et donc de meilleurs joueurs. Dortmund fait progresser ses joueurs. Jude Bellingham a donc effectué le meilleur choix possible.

Comment avez-vous réussi à créer une telle unité dans le camp anglais ?

Un collectif soudé est déterminant. C’est vraiment un facteur-clef pendant un tournoi. Et mon noyau est vraiment très uni. Les joueurs se soutiennent mutuellement. L’équipe passe avant tout, à leurs yeux. Leur mentalité augmente considérablement nos chances.

Les joueurs mettront-ils l’accent sur les questions politiques et sociales pendant leur séjour au Qatar ?

Ils prennent position chaque fois qu’ils parlent du Qatar. J’ai eu des discussions avec des travailleurs là-bas et la FA prend des initiatives. Je sais qu’Harry Kane a discuté avec d’autres capitaines, car il est important d’adopter un point de vue collectif. Ensemble, ils essaient de mettre en œuvre quelque chose qui puisse faire la différence. Il se passe beaucoup de choses en coulisses.