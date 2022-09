Frank Arnesen quitte son poste de directeur technique de Feyenoord

Le Danois, qui occupait le même poste avant à Anderlecht, était entré en fonction le 1er janvier dernier. Feyenoord avait atteint la finale de la Conference League.

Frank Arnesen a résilié en accord avec son employeur son contrat de directeur technique du club néerlandais de Feyenoord, a confirmé le club rotterdamois. Le Danois occupait ce poste depuis le 1er janvier 2020.

💬 Frank Arnesen neemt afscheid van de club en supporters: — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 5, 2022

Fin juin, Arnesen, 65 ans, avait quitté momentanément ses fonctions pour raison de santé à la suite d’une opération au genou. Arnesen occupa le poste de DT d’Anderlecht, où il fut aussi joueur (1983-85), entre janvier et octobre 2019 et remplit les mêmes fonctions auparavant au PSV, à Tottenham, à Chelsea, à Hambourg, au Metalist Kharkiv et au PAOK Salonique. Il brilla comme joueur au milieu de terrain de l’Ajax entre 1975 et 1981 et avec l’équipe du Danemark (52 caps, 14 buts).