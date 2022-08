Conference league Felice Mazzu après la qualification d’Anderlecht pour les poules de la Conference League: « Sur l’ensemble des deux matchs, je pense que c’est mérité »

Anderlecht head coach Felice Mazzu and Anderlecht's players celebrate after winning a soccer game between Belgian RSC Anderlecht and Swiss BSC Young Boys, Wednesday 24 August 2022 in Brussels, the return game of the play-offs for the UEFA Conference League competition. BELGA PHOTO VIRGINIE LEFOUR (Photo by VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images) © Getty