Erling Haaland affole les records: peut-il battre celui de Lionel Messi ?

Erling Haaland a très bien commencé la saison. Voici un aperçu de ses chiffres cette saison ainsi que les records qu’il pourrait battre.

Où s’arrêtera Erling Haaland cette saison ? C’est la question que l’on peut se poser en ce moment si l’on regarde les statistiques du jeune Norvégien. Le colosse a digéré sans problème son transfert du Borussia Dortmund à Manchester City et a commencé la nouvelle saison comme une fusée. En Ligue des champions, par exemple, il a marqué deux fois la semaine dernière lors du déplacement au FC Séville. Ce doublé porte son total à 25 buts en 20 apparitions dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et tout cela, alors qu’il n’a jamais que 22 ans. La Belgique se souvient d’ailleurs bien de ses débuts fracassants sous le maillot du RB Salzbourg puisqu’il avait ouvert son compteur contre Genk en 2019.

Les chiffres sont tout simplement hallucinants, surtout si on les compare avec ceux des meilleurs joueurs de leur génération après 20 rencontres disputées en Ligue des Champions. En effet, en autant de duels, Ruud van Nistelrooij et Roberto Soldado avaient « seulement » planté 16 roses dans les jardins de leurs adversaires européens. Ils sont les seuls à pouvoir rivaliser légèrement avec le phénomène norvégien à ce niveau. Si l’on prend en compte le nombre de matches joués pour atteindre la barre des 25 buts, personne ne lui arrive tout simplement aux chevilles. Haaland n’a eu besoin que de 20 duels pour y parvenir, là où Van Nistelrooij et Filippo Inzaghi, les deux hommes qui détenaient le record jusqu’à la semaine dernière, en ont eu besoin de 30…

Comparons aussi le colosse de Manchester City avec les autres superstars du football actuel ? Kylian Mbappé et Karim Benzema totalisaient 12 buts après 20 confrontations en C1, Neymar et Robert Lewandowski 11, Lionel Messi 8 et, étonnamment, Cristiano Ronaldo 0.

Le Portugais a même dû attendre 27 matches avant de pouvoir faire trembler les filets pour la première fois en Ligue des champions. Ce calcul prend seulement en compte les réalisations inscrites à partir de la phase de poule. En effet, seuls 141 des 150 buts qu’il a marqués, barrages et qualifications comprises, sont pris en compte dans le calcul. Le tout premier but « officieux » de Ronaldo en C1 était tombé en barrage, soit à son 15e duel.

Ronaldo s’est même offert un doublé avec Manchester United, en quart de finale contre l’AS Rome en 2007, pour débloquer son compteur dans sa compétition préférée. Sa patience aura finalement été récompensée, puisqu’aujourd’hui, CR7 est même le meilleur réalisateur de tous les temps en C1, avec 127 pions. C’est aussi la preuve, dans un sens comme dans l’autre, que les choses peuvent rapidement évoluer. Aujourd’hui, Haaland occupe déjà la 38ème place de ce classement, alors qu’il n’a que 22 printemps.

Moqué après le Community Shield, le Norvégien a ensuite mis tout le monde d’accord. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images)

Messi bientôt derrière lui ?

Les chiffres de Haaland en Premier League sont presque encore plus fous. En six matches, il a déjà obligé les gardiens adverses à aller chercher le ballon au fond de leurs filets à 10 reprises. Il a marqué dans cinq des six rencontres auxquelles il a pris part et il n’y a que contre Bournemouth (victoire 4-0) qu’il n’a pas trouvé le chemin des filets (Il a cependant donné un assist). Le record de buts inscrits en Premier League est détenu par le duo Andy Cole et Alan Shearer qui a planté 34 roses dans un championnat où il y avait 22 équipes engagés à l’époque, au lieu de 20 comme à l’heure actuelle. En Angleterre, ils sont nombreux à penser qu’Erling Haaland va battre ce record vieux de 30 ans.

Améliorer les records nationaux, c’est devenu un rendez-vous quasi annuel depuis que la génération Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski est arrivée. Avec ses 41 buts la saison dernière, le Polonais a dépassé les 40 buts de Gerd Müller en Bundesliga, en 1972. Un record sur lequel beaucoup de grands attaquants se sont cassés les dents.

Lionel Messi avait aussi battu 40 ans plus tard le record national en Liga, lors de l’exercice 2011-12. Il avait marqué 50 fois à l’époque, dont quatre buts en une seule rencontre contre Valence et l’Espanyol. Il avait aussi signé sept ( !) triplés. La Pulga détient toujours le record de réalisations marquées en une saison dans un championnat européen. Haaland sait donc ce qu’il lui reste à faire. Le Norvégien compte déjà deux coups du chapeau à son actif et doit encore marquer 40 fois pour faire aussi bien que Messi. Est-ce vraiment possible ?

Moyennes de Haaland par saison

Saison Rencontres jouées Buts Moyenne 2019/20 41 44 1,07 2020/21 41 41 1 2021/22 30 29 0,97 2022/23* 8 12 1,50 Total 120 126 1,05

On l’oublierait presque, mais après Manchester City – Liverpool lors du Community Shield, Haaland avait été sous le feu des critiques. On disait du Norvégien qu’il était trop statique et incapable de rivaliser avec les meilleurs défenseurs. « Nos joueurs doivent maintenant amener davantage le ballon devant le but, car nous avons désormais un vrai avant-centre avec Haaland », avait affirmé son entraîneur Pep Guardiola après quelques rencontres. Et les Cityzens ont écouté les paroles de leur entraîneur, puisque Haaland a marqué tous ses buts dans le petit rectangle sur des services de ses coéquipiers. Que ce soit en concluant victorieusement des centres ou des passes venues de l’extérieur des seize mètres. L’alchimie semble clairement fonctionner entre le colosse norvégien et ses nouveaux camarades de jeu.

Certaines critiques continuent cependant d’être émises. Cette saison, Manchester City ne s’est pas encore frotté, à l’exception de Liverpool lors du Community Shield, à de formations du top international ou classées parmi les six premiers du championnat anglais. Haaland peut-il rééditer ses performances actuelles contre les meilleurs équipe du continent et de la Perfide Albion ? Nous aurons ce soir un premier élement de réponse contre le Borussia Dortmund. Assistera-t-on à un nouveau récital d’Erling Haaland ?