Eden Hazard ne doute pas de ses qualités mais souligne les mérites d’un rival: « Au vu de cette saison, Leandro Trossard mérite aussi de jouer plus que moi »

Le capitaine des Diables rouges peut-il vraiment briller lors de cette Coupe du monde au Qatar alors que son temps de jeu est famélique depuis le début de saison ?

Alors que sa situation au Real Madrid semble sans issue, n’ayant pas retrouvé la confiance de son entraîneur Carlo Ancelotti qui ne lui accorde qu’un minimum de temps de jeu, Eden Hazard devrait conserver sa place de titulaire et son brassard de capitaine des Diables Rouges lors de la 22e édition de la Coupe du monde de football au Qatar qui débute dimanche et que la Belgique abordera le mercredi 23 novembre face au Canada.

Je sais que les gens doutent de mes qualités maintenant, mais je n’en doute pas moi-même. Physiquement et mentalement, je me sens bien, je manque juste de rythme de match. Eden Hazard

Hazard, 31 ans, n’a pas dépassé les 229 minutes en sept matchs pour le Real cette saison, toutes compétitions confondues. Il a inscrit un but et donné une passe décisive. Ses dernières minutes de jeu en championnat datent du 11 septembre contre Majorque. À son poste Rodrygo, Marco Asensio et Mariano Diaz lui sont désormais préférés dans cet ordre en tant que remplaçants. Si tout le monde est en forme, Ancelotti aligne Benzema, Vinicius et Fede Valverde en attaque.

« C’est compliqué parce que je veux jouer davantage », a déclaré le capitaine belge lors d’un point de presse à Tubize lundi à l’occasion du rassemblement des Diables. « Mais cela fait partie du sport. L’entraîneur prend les décisions. Le Real continue de gagner, donc on ne peut pas dire grand-chose. Je l’accepte et j’essaie de montrer à l’entraînement que je suis prêt. Ce n’est pas toujours facile. Parfois, vous pensez que vous allez jouer et puis une autre déception suit. Je sais que les gens doutent de mes qualités maintenant, mais je n’en doute pas moi-même. Physiquement et mentalement, je me sens bien, je manque juste de rythme de match. Je comprends les doutes, c’est à moi de montrer sur le terrain que je peux encore le faire. Mais surtout, j’ai hâte d’y être et cela me donne de la force. Je veux montrer que je peux encore jouer au football. Je n’ai certainement pas perdu cela en deux ou trois ans ».

Eden Hazard: « Je veux montrer que je peux encore jouer au football. Je n’ai certainement pas perdu cela en deux ou trois ans ». (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Selon le journal espagnol Marca, le Real fait pression pour un départ du Brainois lors du prochain mercato d’hiver. Le Diable Rouge a lui encore souligné lundi qu’il n’avait pas l’intention de quitter prématurément la capitale espagnole. Hazard dispose d’un contrat très lucratif jusqu’en juin 2024. « Je n’ai aucune envie de partir. Mais cette décision ne dépend pas uniquement de moi. Nous verrons ce qui se passera après la Coupe du monde ».

Pour Hazard, le Qatar sera déjà la troisième Coupe du monde de sa carrière, après le Brésil (2014) et la Russie (2018). Il y a quatre ans, le numéro 10 belge avait fait étalage d’une classe exceptionnelle. Désormais, son statut de titulaire est remis en question pour la première fois. L’ancien joueur de Genk, Leandro Trossard, qui brille avec Brighton en Premier League cette saison, pourrait le pousser sur le banc. « Je ne dis pas que je dois jouer tous les matchs, à l’Euro l’année dernière j’ai aussi progressé et ensuite je me suis senti excellent en huitièmes de finale. Si Leandro est préféré, je serai le premier à le féliciter. Au vu de cette saison, Leandro mérite aussi de jouer plus que moi. Au vu de mes deux dernières saisons, je ne mérite pas une place de titulaire, mais au vu des quinze dernières années, oui. »

Hazard pourrait disputer son dernier grand tournoi au Qatar. « C’est possible, même si je ne veux pas faire trop de prédictions sur ce qui se passera dans deux ans. Nous devons donc faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aller le plus loin possible. Ce sera cependant compliqué. Il y a quatre ans, nous étions à notre apogée et aujourd’hui nous en sommes peut-être de la dernière chance pour cette génération. »