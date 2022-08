Eden Hazard a toute la confiance de Carlo Ancelotti mais ne joue de nouveau pas

A un moment, les éléments de langage et le manque d’honnêteté de Carlo Ancelotti commencent à se voir. Il a de nouveau sorti son dictionnaire à excuses pour justifier le fait que le Belge soit resté sur le banc contre l’Espanyol Barcelone.

« Hazard a toute ma confiance, peu importe s’il joue ou pas », a déclaré en conférence de presse d’après-match Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, vainqueur 3-1 à l’arraché sur le terrain de l’Espanyol Barcelone.

« On a très bien commencé, on a très bien contrôlé le match, on a marqué rapidement, mais par la suite, on a baissé en intensité, on a arrêté d’être efficace devant, et quand ils ont égalisé, tout est devenu plus difficile », a déclaré Carlo Ancelotti.

Questionné sur Hazard, resté sur le banc, l’entraîneur a répondu: « Il aurait pu être une option, mais je ne voulais pas déséquilibrer le match, sachant que j’avais déjà Rodrygo, Vinicius et Karim (Benzema). J’ai pensé qu’en ajoutant un attaquant, ça aurait pu nous générer du risque derrière. Mais Hazard a toute ma confiance, peu importe s’il joue ou pas, s’il s’échauffe ou pas. Il jouera. Je ne suis pas l’entraîneur de Hazard, de Mendy ou d’un autre. Je suis l’entraîneur du Real Madrid, et je dois composer avec tout le monde. »

Si Eden Hazard n’a pas toujours justifié la confiance du coach italien par le passé, il faudrait peut-être que les deux parties réfléchissent à la suite à donner à leur collaboration. Car si le capitaine diabolique veut jouer un rôle au Qatar, ce n’est pas en jouant si peu qu’il y parviendra.