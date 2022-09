Des Belges décisifs sur la scène européenne

Il n’y a pas que les clubs belges qui ont réussi leur entrée en Coupe d’Europe cette semaine. Quelques joueurs de notre Royaume se sont d’ailleurs illustrés de bien belle manière. Petit récapitulatif des prestations de nos compatriotes dans les trois compétitions européennes.

Eden Hazard, Alexis Saelemaekers et Axel Witsel décisifs en Ligue des Champions

Mardi, Eden Hazard a retrouvé du temps de jeu au Real Madrid à l’occasion du match de Ligue des Champions contre le Celtic. Contraint de sortir à la demi-heure en raison d’une blessure, le Brainois a profité de l’occasion pour déposer sa carte de visite sur la pelouse du Celtic Park. Tout d’abord en s’offrant une percée au sein de la défense écossaise avant de servir Luka Modric pour le deuxième but Merengue puis en concluant victorieusement une remise de Dani Carvajal pour le troisième but des siens. Les tenants du titre qui pouvaient aussi compter sur Thibaut Courtois pour défendre leurs filets réussissent leurs débuts dans la compétition.

Eden Hazard a retrouvé le chemin des filets au Celtic Park de Glasgow. (Photo by Alan Harvey/SNS Group via Getty Images)

Dans l’autre club de Madrid, l’Atlético, c’est Axel Witsel qui a fait étalage de son talent. Auteur d’une prestation impeccable dans son nouveau costume de défenseur central contre le FC Porto, le Diable rouge a permis à Antoine Griezmann de marquer le but libérateur des Colchoneros après 11 minutes d’arrêt de jeu. La soirée fut en revanche moins positive pour Yannick Carrasco, sorti dès la pause au profit de Thomas Lemar.

Le FC Bruges s’est imposé contre le Bayer Leverkusen pour son premier match de la saison en Champions League. Quatre Belges étaient présents sur la pelouse et ont disputé les 90 minutes de jeu: Simon Mignolet, Denis Odoi, Brandon Mechele et Hans Vanaken. Un cinquième, Cisse Sandra est monté au jeu à la 83e minute de jeu.

A Milan, l’Inter s’est incliné 0-2 contre le Bayern Munich sans Romelu Lukaku, toujours blessé. En revanche, dans l’autre club de la ville, l’AC, les trois Belges du noyau ont participé au partage des Rossoneri à Salzbourg. Alexis Saelemaekers, titulaire, a permis aux siens d’égaliser avant de sortir à la 83e. Charles De Ketelaere était aussi dans le onze de base avant de céder sa place à la 73e. Divock Origi est montée au jeu peu avant l’heure de jeu.

Le Borussia Dortmund s’est lui facilement imposé 3-0 contre le FC Copenhague. Thomas Meunier et Thorgan Hazard étaient titulaires au coup d’envoi. Le premier est resté pendant 90 minutes sur la pelouse alors que le second a dû quitter le jeu après 23 minutes à cause d’une blessure. Manque de bol, son remplaçant Giovanni Reyna a donné une paire d’assists dans la foulée.

Kevin De Bruyne a offert le premier but de City à Erling Haaland contre le FC Séville. (Photo by Berengui/DeFodi Images via Getty Images)

A Seville, Kevin De Bruyne a lancé Manchester City sur la voie de sa large victoire 0-4 en servant idéalement Erling Haaland sur l’ouverture du score. Le maestro belge est resté 78 minutes sur la pelouse andalouse avant de céder sa place à Riyad Mahrez et de croiser son compatriote Adnan Januzaj qui est monté au jeu au même moment à la place d’Isco.

Arthur Theate et Michy Batshuayi buteurs en Europa League

En cette première journée de la phase de poules de l’Europa League, jeudi soir, plusieurs Belges étaient en action. Parmi ceux-ci, Arthur Theate et Michy Batshuayi se sont illustrés pour leurs équipes respectives.

Dans le groupe A, Albert Sambi Lokonga était titulaire et a disputé toute la rencontre avec Arsenal, qui s’est imposé 1-2 à Zurich.

Albert Sambi Lokonga a joué 90 minutes pour Arsenal au FC Zürich. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)

Le PSV a quant à lui fait match nul face à Bodo/Glimt, 1-1. Gronbaek a donné l’avantage aux Norvégiens en fin de première période (44e), mais Gakpo a rétabli l’égalité (63e). Yorbe Vertessen, récemment revenu de blessure, a débuté la rencontre et disputé 62 minutes, tandis que Johan Bakayoko est resté sur le banc.

Dans le groupe B, Rennes a gagné son duel en déplacement à l’AEK Larnaca, 1-2. C’est le nouvel arrivant, Arthur Theate, qui a inscrit le premier but rennais (29e). Titulaire en défense centrale, le Belge a disputé toute la rencontre.

Arthur Theate a marqué le premier but du Stade Rennais à Larnaca. (Photo by Danil Shamkin/NurPhoto via Getty Images)

Michy Batshuayi a connu de brillants débuts pour Fenerbahçe, à l’occasion de la rencontre remportée face au Dynamo Kiev, 2-1. Il est monté à la 69e minute de jeu à la place de Joao Pedro pour marquer le but de la victoire dans les arrêts de jeu (90e+2). Grâce à leur victoire, Rennes et le Fenerbahçe partagent la tête du groupe B. Larnaca et Kiev sont 3e et 4e.

Dans le groupe C, l’AS Roma a mordu la poussière en Bulgarie sur la pelouse du Ludogorets Razgrad. Titulaire entre les perches de la Louve, le Belgo-Serbe Mile Svilar a donc dû se retourner à deux reprises au cours de la soirée.

Dans le groupe B, Senne Lynen a marqué le but de la victoire de l’Union Saint-Gilloise en déplacement chez le quatrième de la Bundesliga, l’Union Berlin. Siebe Van der Heyden a joué 90 minutes et Dante Vanzeir 75.

Dans le groupe H, l’AS Monaco de Philippe Clement a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de l’Etoile Rouge de Belgrade. Eliot Matazo est resté sur le banc pendant toute la rencontre.

Duranville provoque un pénalty en Conference League

Cinq Belges étaient titulaires pour Anderlecht contre Silkeborg: Hendrik Van Crombrugge, Zeno Debast, Jan Vertonghen, Anouar Aït El Hadj et Francis Amuzu. D’autres sont montés en cours de rencontres: Yari Verschaeren qui a remplacé El Hadj à la mi-temps, Julien Duranville qui a pris la relève de Lior Refaelov à la 63e. Enfin Killian Sardella est monté à la place de Debast à la 82e et Marco Kana a joué trois minutes en prenant la place d’Amadou Diawara. Duranville a provoqué le pénalty converti par Fabio Silva.

Anderlecht alignait cinq belges dans son équipe de base contre Silkeborg. (Photo by VIRGINIE LEFOUR/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Dans le groupe E, Zinho Vanheusden est resté toute la rencontre sur le banc lors du déplacement de l’AZ à Dnipro. Les Néerlandais l’ont emporté 0-1.

Dans le groupe F, pour son déplacement à Molde, La Gantoise alignait Matisse Samoise, Alessio Castro-Montes, Sven Kums , Vadis Odjidja et Hugo Cuypers comme compatriotes dans son onze de base. Cuypers est descendu à la 64e et Vadis à la 78e. Laurent Depoitre est aussi monté à la 64e à la place de Lemajic.