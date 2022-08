La Gantoise s’effondre à Nicosie (2-0) et sera reversée en Conference League

Jeudi soir, la Gantoise n’est pas parvenue à remonter son retard concédé lors du match aller (0-2) est s’est inclinée à Chypre, 2-0, contre l’Omonia Nicosie lors du match retour des barrages qualificatifs pour la phase de poules de l’Europa League. Les Buffalos sont donc reversés en Conference League.

L’espoir était permis pour la Gantoise, après le revers subi la semaine dernière à la Ghelamco Arena. Mais les hommes d’Hein Vanhazebrouck n’ont pas réussi à entretenir l’optimisme longtemps puisqu’ils ont concédé l’ouverture du score peu après le quart d’heure de jeu. Odjidja a perdu le ballon dans l’entrejeu et permis aux Chypriotes de se reconvertir, Kakoulli se retrouvant à la conclusion d’une action rapidement menée et frappant le ballon dans le côté fermé de Davy Roef (1-0, 18e).

Les chances de qualification se sont encore amenuisées avant le repos, lorsque la défense gantoise est restée plantée au sol face à une combinaison dans l’axe entre Da Silva et Charalampous. Ce dernier a terminé parfaitement l’action en remportant son face-à-face avec le portier gantois (2-0, 38e).

Après le repos, le spectacle a eu lieu dans les tribunes plutôt que sur le terrain. Résignés, les Buffalos se sont contentés de laisser le temps s’écouler au bonheur de leurs adversaires chypriotes. La Gantoise ne s’est pas créée de réelle occasion malgré le fait que l’Omonia lui ait laissé posséder le ballon pendant plusieurs dizaines de minutes.

Ainsi, la Gantoise est reversée en Conference League et laisse l’Union Saint-Gilloise comme seule représentant belge en Europa League. Les Gantois pourraient être rejoints en C4 par Anderlecht et l’Antwerp, qui disputent chacun leur match de barrage en ce moment, respectivement face aux Youngs Boys et contre Basaksehir.