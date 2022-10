Les Belges en Coupe d’Europe : masterclass de Mignolet, Batshuayi buteur et les déceptions d’Anderlecht et de La Gantoise

Certains ont déçu, d’autres ont brillé. Les Belges étaient en nombre lors des compétitions européennes de cette semaine. Retour sur la prestation de tous les joueurs belges en Europe.

Champions League: nouvelle masterclass de Mignolet, Meunier passeur, Eden Hazard déçoit

Le FC Bruges réalise une nouvelle fois la bonne opération en maintenant le score à égalité contre l’Atlético Madrid lors de la quatrième journée de Ligue des Champions. Les supporters et téléspectateurs ont une nouvelle fois pu admirer un Simon Mignolet en grande forme, avec 9 arrêts dans la surface à son actif. Le gardien brugeois signe donc un nouveau clean sheet dans son palmarès. Mais les autres Belges de l’effectif de Carl Hoefkens se sont aussi bien défendus contre les hommes de Diego Simeone. A commencer par Brandon Mechele, qui a joué durant toute la rencontre et s’est montré intraitable devant les offensives madrilains. C’est aussi le cas d’Hans Vanaken, qui n’a malheureusement pas trouvé la solution pour ouvrir le score mais qui a proposé plusieurs bonnes alternatives pour sortir de la moitié de terrain brugeoise. Dedryck Boyata était, quant à lui, absent de la feuille de match.

De l’autre côté, à l’Atlético, les Belges ont été boudés par Diego Simeone. Tous les deux sur le banc en début de rencontre, Yannick Carrasco et Axel Witsel ont pu fouler la pelouse du Wanda Metropolitano à l’heure de jeu pour l’un, à dix minutes de la fin pour l’autre. Si Carrasco a eu un peu plus de temps que son coéquipier pour proposer des possibilités à Morata, ce n’est pas forcément le cas de Witsel, qui n’a eu droit qu’à dix touches de balle.

Les Belges de l’AC Milan étaient aussi en grande majorité absents lors de la défaite 0-2 contre Chelsea. Si Charles de Ketelaere et Alexis Saelemaekers ne figuraient pas sur la feuille de match pour cause de blessure, Divock Origi a eu droit à dix minutes de jeu. Comme au match aller donc. En duo avec Ante Rebic en attaque, l’attaquant belge n’a pas pu percer la ligne défensive Koulibaly-Silva-Chalobah de Chelsea.

Parmi les joueurs en forme de cette quatrième journée, on retrouve Kevin De Bruyne. Si Manchester City n’ont pas pu obtenir plus d’un petit point contre le FC Copenhague (0-0), le milieu des Citizens a retrouvé les pelouses de la ligue des Champions et s’est même plutôt bien débrouillé jusqu’à son remplacement par Bernardo Silva à la 77e. Une petite assist n’aurait cependant pas été de refus pour Pep Guardiola.

Les Belges étaient par contre présents en nombre lors de la confrontation entre le Borussia Dortmund et Séville (1-1). Thomas Meunier était pourtant le seul à commencer la rencontre. Auteur d’une passe décisive à Jude Bellingham pour permettre à son équipe d’égaliser, l’arrière droit a dû sortir sur blessure à la 83e. A l’heure actuelle, on ne sait toujours pas si le Belge pourra partir avec les Diables au Qatar. Parmi les autres joueurs belges de la rencontre, Thorgan Hazard, rentré au jeu à la 71e, a livré un match correct tandis qu’en face, Adnan Januzaj a redonné un certain élan à son équipe en fin de rencontre sans pour autant être décisif.

A Madrid, seul Eden Hazard a été aperçu sur le terrain. Contre le Shakhtar Donetsk, le Real n’a obtenu qu’un point (1-1), et on ne peut pas dire que le joueur belge a brillé sur la pelouse. Il est d’ailleurs sorti quelques minutes avant l’heure de jeu. Thibaut Courtois, toujours blessé, n’a quant à lui pas joué. Idem pour Romelu Lukaku qui a loupé la rencontre de folie entre Barcelone et l’Inter (3-3).

Europa League : Batshuayi et Mmae buteurs, l’Union au caractère

Avec le score de 1-3 au marquoir à la mi-temps, l’Union-Saint-Gilloise a montré toutes les capacités de son mental pour revenir finalement à égalité. Les trois Belges de l’effectif ont commencé la rencontre, Dante Vanzier s’est même offert un but pour relancer son équipe dans la rencontre cinq minutes après la reprise. Senne Lynnen et Siebe Van Der Heyden ont, quant à eux, livré une prestation correcte.

En déplacement au Bodø/Glimt, Arsenal s’est imposé par la plus petite des marges avec un but de Bukayo Saka après 25 minutes. Seul Belge de l’effectif, Sambi Lokonga a débuté la rencontre et a brillé plusieurs fois grâce à des passes clés. Il est d’ailleurs sorti à la 84e minute sous les applaudissements des supporters des Gunners.

Le PSV s’est passé de Kjell Peersman et Yorbe Vertessen lors de la confrontation contre Zürick. Ruud Van Nistelrooy n’en a visiblement pas eu besoin puisque les Hollandais se sont imposés 5-0 contre les Suisses. Seul le jeune Johan Bakayoka a eu droit à du temps de jeu. Monté à la 56e, l’ailier droit s’est bien débrouillé alors que le score était déjà de 4-0.

Michy Batshuayi n’a lui pas eu besoin d’être titulaire pour faire des miracles. Le joueur n’a joué que 20 minutes alors que le Fenerbahçe n’arrivait pas à passer au-dessus de Larnaca. Une situation que l’attaquant belge connait, il a d’ailleurs réussi à exploiter à son avantage à la 80e minute. Batshuayi a ainsi offert la victoire 1-2 à son équipe.

Un autre Belge a marqué et offert la victoire lors de cette quatrième journée d’Europa Ligue. Les frères Mmae étaient tous les deux sur le terrain pour le match entre Ferencvárosi et Crvena Zvezda. Mais alors que l’on pourrait penser logiquement que c’est Ryan, l’attaquant de la famille, qui offre le 1-2 à son équipe, c’est finalement Samy qui s’offre son premier but de la saison en coupe d’Europe.

A Rennes, Seul Arthur Theate était dans le jeu contre le Dynamo Kyiv. Le défenseur a tenu le clean sheet pour son équipe tandis que Jérémy Doku, toujours blessé aux ischios, ne figurait pas sur la feuille de match.

Parmi les autres Belges, Eliot Matazo a vu la lourde défaite de Monaco contre Trabzonspor (4-0) depuis le banc. Hugo Siquet était lui aussi sur le banc de Fribourg, mais il a pu voir la victoire 0-4 contre Nantes. Mile Svilar était également sur la banquette de Rome lors du partage contre le Real Betis.

Conference League : Déception à Anderlecht et La Gantoise, Vanheusden absent

En Conference League, Anderlecht n’a pas brillé lors de son déplacement à West Ham (2-1). Dominés pendant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Felice Mazzù ont malgré tout réussi à obtenir un penalty, converti par Sebastiano Esposito. Un peu perdu sur le terrain pendant la première mi-temps Yari Vershaeren s’est ensuite relativement bien illustré. Francis Amuzu, Hannes Delcroix et Zeno Debast ont eu aussi commencé la rencontre, mais ils n’ont pas réussi à contrer les offensives londoniennes. A noter que Jan Vertonghen a fait son retour en Europe à la 67e pour tenir le score intact. Le banc d’Anderlecht avait un semblant de RSCA Futures, avec Noah Sadiki, Mario Stroeykens et Lucas Stassin. Les trois jeunes joueurs sont montés sur la pelouse, signant ainsi leur début en coupe d’Europe. C’était d’ailleurs une grande première pour Stassin qui a joué ses toutes premières minutes avec l’équipe première.

A l’instar d’Anderlecht, La Gantoise, sans Sven Kums, a également échoué lors de son déplacement à Djurgardens. Malgré un but de Laurent Depoitre à l’heure de jeu et un autre de Hugo Cuypers à la 73e, les Buffalos se sont lourdement inclinés 4-2. Matisse Samoise a débuté la rencontre, ainsi que Vadis Odjidja et Davy Roef, mais à l’image de la prestation générale de l’équipe, les Belges ont fait aveu d’impuissance. La montée au jeu des jeunes Ibrahim Salah, Julien De Sart et Bruno Godeau n’a pas changé grand-chose.

Finalement, Zinho Vanheusden, toujours blessé, n’a pas joué pour l’Az Alkmaar lors de leur défaite 1-0 contre l’Apollon Limassol.