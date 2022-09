Le décès de la reine Elizabeth II chamboule le calendrier européen

La police londonienne, mobilisée à la suite du décès de la Reine Elisabeth II, ne peut assurer le service de sécurité autour de la rencontre entre Arsenal et le PSV en raison d’un manque d’effectifs. Plus tôt, on avait appris le report de la rencontre prévue ce mardi en Ligue des Champions, entre Glasgow Rangers et Napoli, pour les mêmes raisons.

Le duel entre Arsenal et le PSV Eindhoven prévu jeudi à Londres pour le compte de la 2e journée de l’Europa League est reporté, a annoncé notamment le club néerlandais de football lundi.

La police londonienne, mobilisée à la suite du décès de la Reine Elisabeth II, ne peut assurer le service de sécurité autour de la rencontre en raison d’un manque d’effectifs. Une nouvelle date doit encore être annoncée.

Initialement prévu mardi, le match de Ligue des champions entre les Glasgow Rangers et Naples a lui été reporté à mercredi pour les mêmes raisons.