Christian Burgess se voit bien à l’Union Saint-Gilloise sur le long terme: « J’aime la culture, les gens, Bruxelles en général »

Le défenseur anglais de l’Union Saint-Gilloise a récemment prolongé jusqu’en 2024 avec les vice-champions de Belgique. Il se sent tout simplement bien dans la capitale belge et n’envisage pas de la quitter de si tôt.

Christian Burgess a récemment prolongé son contrat à l’Union, jusqu’en 2024, avec une option pour une saison supplémentaire. Il se voit bien rester longtemps dans notre capitale, encore plus depuis la rencontre avec sa petite amie, il y a six mois environ. Ils se sont rencontrés en ligne et ils viennent d’emménager ensemble. Avant cela, il avait occupé un appartement à Anvers pendant deux ans.

«C’est allé très vite, mais quand vous voyez que ça matche, pourquoi pas?» Jessica n’est pas végane… «Elle adore trop le fromage. Mais ce n’est pas un souci pour moi. Chacun est libre de choisir son mode d’alimentation.» Par contre, elle adore les animaux, comme lui. «Elle a une passion incroyable pour les chiens. Elle a étudié à New York, et là-bas, elle a travaillé dans un refuge. Elle a sauvé un chien, Robert. Sans cela, il serait mort. Mais il était trop vieux pour qu’elle le fasse venir à Bruxelles, alors il est resté aux States avec son ex. Nous sommes allés le voir cet été. Elle est folle de lui, c’était magnifique à voir.» Le couple a aujourd’hui un autre chien, Milo. «J’en suis complètement dingue. Je n’imagine plus ma vie sans lui.»

2 more years 💛💙 https://t.co/5I6Ipm2BXk — Christian Burgess (@Burgey44) June 15, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Un avenir à plus long terme à Bruxelles, ça le tente. «Ma copine est née et a grandi ici, ses amis sont ici, elle travaille ici, et je me sens bien dans cette ville. J’aime la culture, les gens, Bruxelles en général. Il faudrait qu’un club me fasse une offre impossible à refuser pour que je m’en aille. Pour mon avenir professionnel à plus long terme, je n’ai aucune idée. Il est fort possible que je reste dans le football. C’est une bonne plateforme pour faire des choses utiles dans la société. Ou alors je pourrais faire un truc que j’aime, comme du lobbying pour la lutte contre le réchauffement climatique. Je vois bien aussi un rôle d’ambassadeur pour une bonne cause. Je ferai en tout cas quelque chose qui me permettra de provoquer du changement.»