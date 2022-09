Un mélange de Barça et d’Union: voici ce qu’il faut savoir sur Silkeborg, l’adversaire européen d’Anderlecht

Jeudi soir, Anderlecht joue son premier match de groupe dans une Coupe d’Europe depuis 2018. Les Mauve et blanc commencent leur campagne continentale à domicile contre Silkeborg. Magnus Carstensen, le joueur de Jong Genk venu du club danois, est notre guide pour nous présenter ce club peu connu.

Le soulagement a été énorme lorsqu’Anderlecht a décroché son billet pour la phase de groupe de la Conference League au terme de la séance de tirs au but, contre les Suisses de Young Boys. Les Bruxellois affronteront les Roumains du Steaua Bucarest, les Anglais de West Ham et les Danois de Silkeborg. Ce jeudi soir, Anderlecht disputera sa première phase de groupe d’une Coupe d’Europe depuis 2018. Il recevra les derniers cités, qui sont pour la plupart des inconnus dans notre pays. Pourtant, cet été, Genk a transféré un certain Magnus Carstensen. Le défenseur est arrivé en provenance de Silkeborg. C’est donc lui notre guide pour dresser le portrait de Silkeborg.

« Ce n’est pas un très grand club au Danemark, même un petit », commence-t-il. « Dans les années 1990, elle était encore grande avec le seul titre de champion acquis en 1994 et aussi la victoire en Coupe en 2001. Depuis lors, c’est surtout une équipe qui fait l’ascenseur. Par cinq fois au cours des quinze dernières années, Silkeborg a été relégué en deuxième division. La dernière fois, c’était seulement il y a deux ans. Le club a toutefois été promu directement en Super League, où il a réalisé le coup de maître de l’année dernière en terminant troisième des play-offs et en décrochant un billet pour les tours préliminaires de l’Europa League », détaille Carstensen.

« Ce fut un énorme succès pour le club et la ville », poursuit le défenseur de Genk. « C’est un peu comparable à la saison de l’Union l’année dernière, bien que cela ait été peut-être encore plus fou que Silkeborg. Lors de ces qualifications, le club a été éliminé en barrages par les Finlandais du HJK Helsinki, ce qui lui a permis d’accéder directement à la phase de groupe de la Conference League », raconte Magnus Carstensen.



Silkelona

Que peut attendre Anderlecht de l’équipe danoise ? « C’est une équipe qui joue un football soigné et qui veut toujours avoir la possession ballon. Au Danemark, leur jeu est souvent comparé au tikitaka de Barcelone. Leur surnom est « Silkelona ». C’est drôle », explique notre interlocuteur.

L’architecte de cette équipe est Kent Nielsen, un entraîneur assez expérimenté de la compétition danoise. Il est sur le banc de Silkeborg depuis 2019 et a donc déjà connu les profondeurs du classement et les sommets au cours de son mandat. « Nielsen est très connu au Danemark et entraîne en première division depuis très longtemps. Il est même le coach qui a dirigé le plus grand nombre de matches au plus haut niveau dans le football danois, même s’il s’agit principalement de formations peu huppées. Il n’a jamais réussi dans des grands clubs, mais il connaît aujourd’hui de nouveaux sommets avec Silkeborg », poursuit Carstensen.

Nicklas Helenius, ici buteur contre Brondby, sera la principale menace offensive dont les Anderlechtois devront se méfier. (Photo by Lars Ronbog / FrontZoneSport via Getty Images)

Ce soir, Anderlecht devra principalement se méfier de l’attaquant Nicklas Helenius Jensen. Ce Danois de 31 ans était le meilleur buteur de la saison dernière avec 17 réalisations à son compteur. « Il est très dangereux dans la surface de réparation », prévient Carstensen. « Helenius se trouve toujours au bon endroit et rate rarement une occasion. Mais il faut aussi surveiller Lukas Engel, l’arrière gauche de 23 ans. Il a un grand avenir devant lui », pense Magnus Carstensen.



Un club peu médiatisé

Carstensen a déjà comparé Silkeborg à l’Union Saint-Gilloise en évoquant leurs récents parcours. Il voit aussi une autre similitude entre les deux équipes au niveau de leur structure. « Silkeborg s’appuie beaucoup sur ses jeunes, mais comme l’Union, ils font le tour des grands clubs pour obtenir des joueurs qui disposent d’un beau potentiel, mais se retrouvent bloqués dans leur carrière. A Silkeborg, ils retrouvent des couleurs et obtiennent des résultats. Cette saison, le club a poursuivi sur sa lancée de la saison dernière puisqu’il occupe la quatrième place après huit journées de championnat », raconte le défenseur de Genk.

Silkeborg devra impérativement s’imposer à Anderlecht s’il veut vraiment lutter pour une place qualificative pour le prochain tour. Mais comment est perçu le duel de ce soir dans la presse danoise ? « Silkeborg reçoit beaucoup moins d’attention que le FC Copenhague, qui joue en Ligue des champions. Même le match du tour préliminaire de Vyborg contre West Ham, qui s’est pourtant déroulé à guichets fermés, a fait l’objet d’une plus grande couverture médiatique que celui entre Silkeborg et Anderlecht. Mais les Danois y accordent quand même de l’attention, car ils aiment le football européen« , détaille Carstensen.

Qu’attendent-ils de ce match ? « Le football belge est très apprécié au Danemark et Anderlecht est certainement un nom réputé et connu. Silkeborg a certainement une chance de gagner, mais ce sera quand même très difficile », conclut le joueur qui va poursuivre son adaptation au football belge au sein du Jong Genk.