Coefficient UEFA : le record de la Belgique après une phase de groupe historique

Avec quatre clubs, nous serons toujours présents en Coupe d’Europe après le Nouvel An. Un exploit inédit au cours des 30 dernières années, mais comment cela se traduit-il dans le coefficient belge ? Analyse.

33 ans, c’est le nombre d’années qui se sont écoulées depuis la dernière fois que quatre clubs belges avaient survécu à l’hiver européen. Cela montre bien à quel point les performances de FC Bruges, de l’Union, d’Anderlecht et de La Gantoise ne doivent pas être sous-estimées. D’un autre côté, il ne faut pas non plus le surestimer, car les Mauve et Blanc étaient à un cheveu de prendre la porte contre Silkeborg et les Buffalos ne s’en sont sortis que grâce à une dernière réception réussie. Leurs éliminations précoces auraient sûrement été un énorme blâme, étant donné le niveau de leurs adversaires respectifs dans leurs groupes de Conference League.

Quoi qu’il en soit, après que le Club Brugeois et l’Union aient déjà surpris tout leur monde en poursuivant leur route en Ligue des Champions et en Ligue Europa, Anderlecht et Gand les ont donc imité dans la plus petite des compétitions continentales.

Curieusement, ce ne sont pas ces deux dernières formations qui ont le plus enrichi le coefficient de la Belgique cet automne. Le FC Bruges et l’Union Saint-Gilloise mènent la danse des clubs belges avec une belle avance. Leur total, cette année, est déjà presque aussi élevé que le coefficient moyen de notre pays… au cours des cinq dernières années. Anderlecht n’est pas non plus trop en retard sur le duo de tête puisqu’en prenant difficilement la mesure de Silkeborg, il a empoché un point supplémentaire pour avoir atteint les barrages de la Conference League. Même cas de figure pour La Gantoise après sa large victoire contre Molde. Les pensionnaires de la Ghelamco Arena sont déjà heureux de s’être débarrassés de la peu envieuse dernière place du classement des équipes belges en Coupe d’Europe. Surtout que l’équipe qui les devançait, l’Antwerp, n’a pas joué de matches de groupe après sa sortie de route du mois d’août contre Istanbul Basaksehir.

Club Points Coefficient Explications FC Bruges 17 3.400 – 4 points de participation à la phase de groupe de la CL

– 6 points pour 3 victoires en groupe CL

– 2 points pour deux partages en groupe CL

– 5 points pour avoir atteint les 1/8e finale CL Union 15 3.000 – 1 point victoire en préliminaires de la CL

– 8 points pour 4 victoires en groupe de EL

– 1 point pour un partage en groupe EL

– 4 points pour la victoire de son groupe en EL

– 1 point pour avoir atteint les 1/8e finale EL Anderlecht 10 2.000 – 3 points pour 3 victoires en préliminaires ECL

– 4 points pour 2 victoires en groupe ECL

– 2 points pour 2 partages en groupe ECL

– 1 point pour 2e place du groupe ECL La Gantoise 7 1.400 – 4 points pour 2 victoires en groupe ECL

– 2 points pour 2 partages en groupe ECL

– 1 point pour 2e place du groupe ECL Antwerp 4 0.600 – 1 point pour 2 partages en préliminaires ECL

– 3 points pour 3 victoires en préliminaires ECL Total 53 10.600

Les deux succès d’Anderlecht et de Gand (0,800 points à eux deux), le partage du FC Bruges contre le Bayer Leverkusen (0,200) et les points du bonus de qualification des Mauve et Blanc et des Buffalos (0,400 points à eux deux) permettent à la Belgique d’engranger 1,400 points supplémentaires de coefficient cette semaine. C’est le même total que celui qui avait également été atteint lors des première, deuxième et quatrième journées. La cinquième journée a été la plus prolifique avec 1 600 unités, tandis que la troisième a été la plus faible avec seulement 0, 800 points.

Sur l’ensemble de la saison (en prenant en compte les différents tours préliminaires), notre pays atteint ainsi 10 600 points. En Europe, seules les cinq grands championnats et la surprenante Turquie font mieux. De plus, l’objectif que notre pays s’était fixé en début de saison a tout simplement été atteint. La Belgique devait terminer dans le top 10 afin que son champion national soit à nouveau directement qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, à partir de la saison 2024-25.

Notre performance exceptionnelle d’ensemble nous a permis de passer de la dixième à la huitième place du classement. La Belgique a donc sauté l’Autriche et l’Écosse. D’ailleurs, ces deux pays ne seront pas en bonne posture après le Nouvel An. Et c’est peu dire puisque l’Autriche ne peut plus compter que sur le RB Salzburg en Europa League et les représentants de l’Écosse suivront la suite des compétitions europénnes derrière leur écran de télévision. Une bonne nouvelle pour la Belgique, car désormais plus rien ne peut nous empecher de décrocher cette dixième place. Surtout que notre pays possède une avance confortable de près de 7000 points sur le 11ème du classement, la Serbie.

Pays Coefficient Coefficient cette saison Equipes 7. Portugal 53.716 10.000 4/6 8. BELGIQUE 38.600 10.600 4/5 9. Ecosse 36.400 3.500 0/5 10. Autriche 33.600 4.500 1/4

Devons-nous pour autant commencer à regarder tranquillement vers le haut du tableau ? Peut-être pas car l’écart avec le Portugal, l’actuel numéro 7 du classement, est déjà de 15 116 points. Un gouffre qui sera impossible à rattraper cette saison. Ce que nos clubs peuvent faire, c’est continuer à accumuler des points afin de se rapprocher du top 7. Ce serait déjà une manière d’éviter que la bataille pour cette précieuse dixième place ne doive être menée pendant plusieurs saisons consécutives.

Si nos clubs ne prenaient plus de points à partir du mois de février, ils ne seraient pas débarrassés de cette course lors de la prochaine campagne européenne. En effet, au classement virtuel, la Belgique occupe toujours la huitième position, mais avec un peu moins de 5 000 unités d’avance sur la Serbie, onzième. Ce n’est certes pas catastrophique puisque cet écart reste encore conséquent. Mais attention, tout pourrait basculer très vite. Au-dessus de nous, le retard sur le Portugal aura un peu fondu mais sera toujours important, avec 12 016 points à rattraper.

Classement virtuel pour la saison prochaine.

Pays Coefficient 7. Portugal 42.816 8. BELGIQUE 30.800 9. Ecosse 29.650 10. Autriche 27.400 11. Serbie 25.875

Nos clubs peuvent-ils gagner encore plus de points et même établir un nouveau record au cours de ce siècle. Aujourd’hui, celui-ci remonte toujours à la saison 2016-17. Nos représentants avaient amassé12 500 points. Ce n’est pas une tâche insurmontable, mais elle sera quand même difficile à accomplir. Le FC Bruges aura du mal à prendre d’autres points avec des adversaires potentiels se nommant Chelsea, le Real Madrid, le Bayern et Manchester City. Mais rien n’est impossible en football et les Blauw en Zwart l’ont déjà démontré à plusieurs reprises cette saison.

L’identité de l’adversaire de l’Union Saint-Gilloise est encore une chimère, mais pour La Gantoise et Anderlecht, il ne semble pas y d’obstacles infranchissables lors du tour de barrage qui permettra d’accéder aux 1/8e de finale de la Conference League. La Lazio et le Sporting Braga sont les candidats les plus difficiles sur le papier. Des formations comme l’AEK Larnaca, Qarabag ou le Sheriff Tiraspol ne seront pas à sous-estimer, mais l’espoir reste permis. Et il en faudra pour continuer à battre des records.