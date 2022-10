Coefficient UEFA : la Belgique est le meilleur pays des championnats « mineurs »

Après cinq journées de compétition dans les groupes des trois Coupes d’Europe, deux des quatre équipes belges engagées sont déjà assurées de passer l’hiver européen. Comment ces résultats se traduisent-il dans le classement du coefficient UEFA ?

Commençons cette analyse par la une très bonne nouvelle nouvelle. L’Union Saint-Gilloise peut préparer le dernier match de groupe de l’Europa League en toute décontraction. Le club bruxellois a été la seule formation belge à remporter son match européen jeudi (0-2 contre Malmö). Le voilà sûr de terminer à la première place et de participer aux 1/8e de finale de la Ligue Europa. Ils ne devront donc pas jouer un tour intermédiaire, qui est réservé aux deuxièmes de la phase de groupe de l’Europa League et aux troisèmes des groupes de la Ligue des champions.

Grâce au succès des Apaches, notre pays compte désormais deux qualifiés pour l’hiver 2023, après la qualification brugeoise pour les 1/8e de finale de la Champions League. Quelle richesse pour le football belge. Aujourd’hui, paradoxalement, Anderlecht et La Gantoise n’ont pas encore de certitude de passer la phase de groupe en Conference League. Les deux équipes conservent cependant leur sort entre les mains puisqu’ils doivent impérativement remporter leur dernier duel la semaine prochaine. Ce jeudi, les Bruxellois ont été accrochés à domicile par les Roumains du FCSB et les Buffalos par les Irlandais de Shamrock Rovers. La mission des deux formations qui étaient à l’affiche de la dernière finale de la Coupe de Belgique s’annonce compliquée, mais si ce ne sera pas impossible. Les Mauves devront l’emporter à Silkelborg, au Danemark, alors que les Gantois devront prendre la mesure de Molde à la Ghelamco Arena.

Anderlecht et La Gantoise gaspillent de précieux points

Petit à petit, les points de bonus s’accumulent pour la Belgique. La qualification du FC Bruges pour le prochain tour de la Ligue des Champions a déjà rapporté cinq points supplémentaires et l’Union en a ajouté d’autres à son coefficient cette semaine. Karel Geraerts et ses hommes ont donc décroché quatre points pour le gain du groupe, soit l’équivalent de deux victoires.

La Gantoise et Anderlecht apporteront-ils la même contribution ? En Conference League, bien sûr, il y a aussi des points supplémentaires à gagner, mais ils sont moins nombreux que dans les deux autres compétitions européennes. Le vainqueur d’un groupe dans la dernière née des compétitions continentales du Vieux Continent ne gagne que 2 points supplémentaires, le second n’en décroche que 1. Mais il y a cependant une faille dans le système. En effet, le deuxième peut finir par gagner plus de points que le premier du groupe, qui n’a pas à jouer un tour intermédiaire contre une des équipes qui terminera troisième de son groupe de Ligue Europa. En effet, lors de ce barrage, des unités peuvent également être engrangées en cas de victoire et d’accession aux 1/8e de finale de la Conference League.

Faites donc le calcul : si Anderlecht termine à la deuxième place de son groupe et obtient un point de bonus. S’il remporte ses deux duels contre un numéro trois d’un groupe de l’Europa League au tour suivant (intermédiaire), il gagnera 0,800 points supplémentaires. Et en plus de cela, il recevra en prime un point supplémentaire pour avoir atteint le stade des 1/8e de finale. Le montant total de l’opération peut donc rapporter 2 800 points au lieu de 2 000 pour une équipe qui remporterait le groupe… Anderlecht et La Gantoise peuvent donc encore plus aider la Belgique en terminant deuxième que premier. Même si de toute façon pour cette dernière, leurs espoirs s’étaient déjà envolés depuis un petit moment.

La Gantoise a déçu contre Shamrock Rovers. (Photo by JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP) (Photo by JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

Seul le top 4 européen fait mieux

Ne nous emballons cependant pas en tirant trop de plans sur la comète. Voyons où se trouve la Belgique dans le classement du coefficient UEFA après cette nouvelle semaine de matches. La victoire de l’Union (0,400 points) et les points de bonus (0,800) ainsi que les deux partages d’Anderlecht et de La Gantoise (qui rapportent 0,400 points au total) permettent à notre pays d’ajouter 1,600 points au classement général. Cela nous permet de dépasser l’Écosse et de remonter à la huitième place. Une position qui ne nous donne pas d’avantage supplémentaire. Avec désormais une avance de près de 6 000 points sur la Serbie, onzième, la dixième place est désormais bel et bien acquise. Cette dernière offre aux champions nationaux un accès direct à la phase de groupe de la Ligue des champions, lors de la saison 2024-25.

Cette saison, la Belgique a déjà engrangé 9 200 points. Notre pays n’a marqué plus de points que trois fois depuis 2010. C’était lors de la saison 2011-12 (10 100), 2014-15 (9 600) et 2016-17 (12 500). La Belgique n’est devancée que par quatre pays au classement des points accumulés cette saison. Seules l’Italie (10 071), l’Allemagne (10 500), l’Espagne (11 142) et l’Angleterre (13 428) font mieux que notre Royaume. Nous pouvons donc nous décerner le titre officieux de meilleur pays des « championnats mineurs ». Une question se pose cependant. Où en serions-nous si Anderlecht et La Gantoise avaient presté au même niveau que les deux autres équipes belges encore en lice ?