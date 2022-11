Cinq chiffres marquants d’une campagne européenne historique pour le football belge

La Gantoise et Anderlecht ont rejoint ce jeudi soir le FC Bruges et l’Union Saint-Gilloise, qui avaient déjà décroché leur billet qualificatif pour la phase à élimination directe, respectivement de la Ligue des Champions et de l’Europa League. Retour en cinq chiffres marquants sur une campagne continentale déjà totalement réussie pour notre football.

Le contraste avec la sinistrose qui régnait la saison dernière est totale. Il y a un an, seule La Gantoise avait gagné le droit de défendre les couleurs de la Jupiler Pro League sur la scène européenne à la sortie de l’hiver. En 2023, ils seront quatre de nos représentants à défier les autres cylindrées du continent: deux en Conference League, un en Europa League et surtout un dans la plus prestigieuse des compétitions européennes: la Champions League. Voici cinq chiffres marquants de cette épopée européenne réussie pour les clubs du Royaume

11

Le nombre de points décrochés par le FC Bruges dans son groupe de Ligue des champions. Les Blauw en Zwart font mieux que leurs rivaux régionaux gantois qui avaient obtenu 10 unités lors de leur qualification en 2015, dans un groupe où se trouvaient aussi le Zénit Saint-Pétersbourg, Valence et Lyon .

Ferran Jutgla lors de la large victoire du FC Bruges en déplacement à Porto. (Photo by BRUNO FAHY/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

C’est en revanche une unité de moins qu’Anderlecht lorsqu’il s’était hissé en tête de son groupe en 2000 en devançant Manchester United, le PSV et le Dynamo Kiev. Battus lourdement en Angleterre et en Ukraine, les Mauves avaient ensuite glané quatre succès et conservent donc le meilleur bilan en points au terme de cette phase.

La prestation phare de la campagne brugeoise reste le 0-4 infligé à Porto. Les hommes de Carl Hoefkens avaient marqué l’histoire en devenant la deuxième équipe, avec Liverpool, à s’imposer là-bas avec au moins quatre buts d’écart. Ils avaient aussi égalé le plus gros résultat du Club en déplacement dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe.

5 et 392

Comme le nombre de clean-sheet réalisées par Simon Mignolet et ses défenseurs au cours de ces six rencontres de groupe. Malgré les quatre buts concédés par les Brugeois lors de leur couac à domicile contre le FC Porto, jamais un dernier rempart d’équipe belge n’avait été cherché aussi peu souvent le ballon au fond de ses filets. La doublure de Thibaut Courtois en équipe nationale a notamment signé une prestation exceptionnelle sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Malgré 14 tentatives de l’Atlético Madrid et 3,6 goals encaissés attendus, le dernier rempart brugeois n’avait pas cédé et avait préservé ses filets inviolés. Sans aucun doute l’une des meilleures prestations individuelles de ce premier tour de la C1.

🔴⚪️ #UCL | Simon Mignolet’s On-Target Shots Faced 🆚 Atlético de Madrid



◎ 14 Shots Against



◉ 𝟯.𝟲 𝘅𝗚𝗢𝗧 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗱𝗲𝗱 (0 goals allowed) 😱



📊 OPTA pic.twitter.com/YhDa8u6Nnf — 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗟𝗼́𝗽𝗲𝘇-𝗧𝗼𝗿𝗿𝗲𝗰𝗶𝗹𝗹𝗮 (@Jorge_ltg_) October 12, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Mignolet fut aussi le dernier gardien de la compétition à se retourner. Il aura donc résisté aux assauts adverses pendant 392 minutes avant que Mehdi Taremi n’en vienne à bout.

Seuls Manchester City et le Bayern Munich, avec deux buts concédés, font mieux que la défense brugeoise cette année. Chelsea n’a lui aussi pris que quatre buts, mais n’a pas décroché autant de clean-sheets. Le Bayern a aussi gardé ses filets inviolés à cinq reprises, concédant paradoxalement ses deux buts contre l’adversaire le plus faible de son groupe, le Viktoria Plzen. La défense de Manchester City a, quant à elle, plié lors deux rencontres, avec les réceptions du Borussia Dortmund et du FC Séville.

392 – Club Brugge became the last side to concede a goal in this season’s UEFA Champions League, with Porto’s opener ending a run of 392 minutes without a goal against for the Belgian side in this edition of the competition. Breached. pic.twitter.com/qPxtcziifD — OptaJohan (@OptaJohan) October 26, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

A titre de comparaison, Big Si’ avait dû se retourner à… 20 reprises onze mois plus tôt. Matz Sels ne l’avait fait que sept fois lors de la campagne à succès des Buffalos. C’était nettement que Filip De Wilde qui avait été repêché le ballon… 14 fois derrière ses perches en 2000.

Anderlecht avait d’ailleurs terminé premier de son groupe avec une différence de buts négative, une performance unique. Offensivement, les Bruxellois avaient marqué onze fois. Les Brugeois font nettement moins bien avec seulement 7 buts, dont quatre lors du déplacement à Porto. La Gantoise en avait mis 8 en 2015.

4

Le nombre d’équipes belges qui passeront l’hiver européen. Une performance unique depuis que les nouveaux formats de compétition sont d’application, même si elle avait déjà été réalisée voici 33 ans. Avec l’arrivée d’une troisième Coupe d’Europe, les chances de nos représentants de passer l’hiver avaient augmenté mais on n’imaginait pas pour autant réaliser un 4/4, avec un gain de groupe pour l’Union en Europa League.

Il faudra cependant se surpasser au prochain tour pour égaler la belle campagne de 2016-2017, où trois de nos représentants avaient passé l’hiver. Anderlecht et Genk s’étaient même hissés en quart de finale où ils s’étaient respectivement heurtés à Manchester United et au Celta Vigo. Tombeur de Tottenham, La Gantoise avait été victime du duel 100% belge contre les Limbourgeois en 1/8e de finale.

Lors de la campagne faste en Coupe d’Europe en 2016-17, la Belgique n’avait que trois équipes qualifiées pour la phase à élimination directe des Coupes d’Europe. Anderlecht et Genk étaient cependant parvenus à se hisser en quarts de finale. (Photo by Simon Stacpoole/Offside/Getty Images).

Etant donné que le FC Bruges pourrait se frotter à un très gros morceau dès les 1/8e (Bayern Munich, Real Madrid, Chelsea etc) et qu’Anderlecht et La Gantoise tomberont sur un troisième de groupe de l’Europa League au prochain tour, les chances d’aller encore très loin dans les différentes compétitions semblent moins grandes qu’il y a cinq ans.

Mais avec une Coupe du monde qui coupera la saison de club en deux et un mercato hivernal qui pourrait être plus animé que d’habitude, qui sait quelle dynamique sera encore de mise à la reprise européenne du mois de février.

3

Comme le nombre de buts marqués par les meilleurs réalisateurs des clubs belges à l’occasion de cette phase de groupe. Victor Boniface de l’Union est resté muet jeudi contre celle de Berlin alors qu’Hugo Cuypers a fait trembler les filets en inscrivant le quatrième but des siens sur pénalty, dans les dernières secondes du duel contre Molde.

Au FC Bruges, c’est Ferran Jutgla, buteur à deux reprises, qui a été le plus productif avec l’étonnant Kamal Sowah. Les deux hommes ont par exemple autant marqué que Gustaf Nilsson et Teddy Teuma de l’Union et que le capitaine de La Gantoise Vadis Odjija. A noter qu’Anderlecht, qui a secoué les filets adverses à six reprises, s’est appuyé sur autant de réalisateurs différents.

Contre Molde, sur pénalty, Hugo Cuypers a marqué son troisième but en Conference League cette saison. (Photo by JASPER JACOBS/BELGA MAG/AFP via Getty Images)

A titre de comparaison, Kylian Mbappé (PSG) et Mohamed Salah (Liverpool) sont les meilleurs artificiers provisoires de la Champions League, avec sept roses plantées. En Europa League, Vitor Oliviera de Braga, l’un des adversaires de l’Union, et Santiago Gimenez (Feyenoord) comptent quatre réalisations à leur compteur. Enfin, dans la dernière née des Coupes d’Europe, c’est Artem Dovbyk de Dnipro-1 qui caracole en tête avec cinq buts à son actif.

10,600

C’est le nombre de points déjà acquis au classement du coefficient UEFA par nation. C’est… 4000 de mieux que l’an dernier et 2800 de mieux que lors de la campagne 2018-19. Lors de la saison faste de 2016-17, nos représentants avaient empoché 12,500, un total qu’il sera quand même difficile d’atteindre cette fois-ci, à moins que l’un des nôtres force un peu son destin.

Les 9 600 points de la saison 2014-15 et les 10 100 de la campagne 2011-12, qui étaient les campagnes continentales les plus abouties avant une dernière journée où notre pays ne comptabilisait encore que 9200 unités, sont déjà rayées des tablettes.