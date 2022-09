Neymar en pleine forme au coup d’envoi de la Ligue des Champions : comment son conflit avec Mbappé l’a remis à l’avant de la scène ?

Avec neuf buts et six passes décisives en sept matches, Neymar est l’homme en forme au PSG. Le Brésilien cherche à prendre sa revanche après que le club et Kylian Mbappé aient tenté de le pousser vers la sortie cet été. Mais c’était sans compter sur l’orgueil de Ney qui a aussi la Coupe du monde dans son viseur.

« C’est notre sixième année ensemble. Nous avons eu des périodes où nous étions les meilleurs amis et d’autres où nous parlions moins l’un avec l’autre ». En conférence de presse, avant le match de Ligue des champions du PSG contre la Juventus (ce soir à 21h), Kylian Mbappé n’a pas nié que ses relations avec Neymar n’étaient pas toujours un long fleuve tranquille.

Ce n’est d’ailleurs pas surprenant après la révélation, au début de l’été, où l’on apprenait que la superstar française qui avait demandé à ses dirigeants de laisser Neymar partir ailleurs. Mbappé estimait qu’il n’y avait de la place que pour deux joueurs du célèbre trident offensif du PSG. Et après avoir beaucoup appris au contact de l’ailier brésilien ces cinq dernières années, l’attaquant français veut maintenant apprendre de Lionel Messi.

Une prolongation automatique du contrat

Kylian Mbappé, qui a resigné à Paris contre toute attente en mai dernier et n’a pas répondu aux avances du Real Madrid, est devenu la figure centrale de l’énième mouture du projet du PSG. Il a également eu son mot à dire sur la politique sportive du club. C’est pourquoi, le joueur de 23 ans a provoqué le départ du directeur sportif Leonardo, qui était à l’origine de la venue de Neymar dans la capitale française en 2017. Le Portugais Luis Campos a été engagé pour le remplacer comme dirigeant sportif. Et Christophe Galtier, un entraîneur au nom moins clinquant, a remplacé Mauricio Pochettino sur le petit banc. Le palmarès du nouveau T1 : un titre de champion de France avec Lille OSC lors de la saison 2020-21. Devant le PSG de Pochettino justement…

« On ne veut plus de blingbling et de tape-à-l’œil », a affirmé le président Nasser Al-Khelaifi dans les colonens du quotidien français Le Parisien. Une allusion à peine déguisée à Neymar. En cinq ans, le Brésilien a apporté quatre titres de champion de France et trois coupes à Paris, mais ce n’est pas pour seulement briller sur la scène hexagonale que la société d’investissement Qatar Sports Investments l’avait fait venir. Avec Mbappé (et Messi), le PSG veut enfin remporter la très convoitée Ligue des champions cette saison. Et arrêter d’être la risée de l’Europe après chaque élimination précoce, alors que la presse française s’est emballée au mois de septembre.

Neymar contre le FC Nantes le 3 septembre dernier. (Photo by Aurelien Meunier – PSG/PSG via Getty Images)

Selon plusieurs médias, Neymar aurait été proposé à Manchester City lors du dernier mercato, mais Pep Guardiola et sa bande n’étaient pas intéressés par ses services. Il fut aussi question de Chelsea à un certain moment mais le Brésilien de 30 ans est finalement resté là où il était.

De plus, en raison d’une clause, son contrat a été automatiquement prolongé jusqu’en 2027 le 1er juillet. Avec un salaire astronomique à la clé de 40 millions d’euros par an. Voilà qui n’incitera pas Ney à aller voir ailleurs d’ici ses 35 ans.



Penaltygate

Depuis la reprise de la Ligue 1, le 6 août dernier, on a soudain revu la meilleure version de Neymar sur les pelouses françaises, même dans des matches contre des adversaires de moindre rang. Lors de la journée inaugurale contre Clermont Foot, une victoire 0-5, il a marqué 1 but et délivré 3 passes décisives. Une semaine plus tôt, en Supercoupe de France contre le FC Nantes, il avait également marqué à deux reprises lors de la large victoire 4-0.

Lors du deuxième acte en Ligue 1, Kylian Mbappé a manqué la conversion d’un penalty après seulement dix minutes de jeu. Neymar a réclamé le cuir pour le tirer dans un premier temps. Cette demande n’a visiblement pas été du goût de Mbappé, qui n’a pas cédé. L’affaire du « Penaltygate » était née.



Neymar a ajouté de l’huile sur le feu en likant un tweet affirmant que Mbappé peut tirer les penalties au PSG car c’est dans son contrat et qu’il est « le propriétaire » du PSG.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymagia Futebol 🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) August 13, 2022

L’entraîneur Christophe Galtier n’a pas hésité à qualifier l’incident de « problème secondaire ». En conférence de presse, avant le match contre la Juventus, Mbappé a également relativisé cette polémique. « Quand on joue avec des joueurs de cette envergure, il faut apprendre à partager. J’ai peut-être été nommé premier tireur de penalty, mais cela ne signifie pas que je doive tirer tous les penalties », a tempéré la star française du PSG.



Un vestiaire divisé ?

Malgré ces discours, il semble indéniable que la relation entre les deux superstars du PSG s’est dégradée. Lors de ses débuts à Paris en 2018, Mbappé était très proche de Neymar. Mais ces derniers mois, le jeune attaquant s’est détourné du clan hispanophone qui entoure le Brésilien et a resserré ses liens avec la partie francophone du vestiaire. Les tensions entre ces deux fers de lance du champion de France peuvent-elles provoquer la discorde dans le vestiaire ?

Neymar a renforcé sa position en livrant de belles prestations sur la pelouse. De cette manière, il fait comprendre au club et à Mbappé que son histoire au PSG n’est pas terminée et qu’il compte pas se la couler douce. Même si l’approche de la Coupe du monde n’est certainement pas étrangère à ce regain de forme. Il s’agit probablement la dernière chance pour Ney de remporter la coupe la plus importante pour un pays. Il pourrait grâce à une éventuelle victoire dans le costume de leader de la Seleção inscrire son nom en plus grand dans le hall of fame du football auriverde. En s’illustrant au PSG malgré un contexte moins favorable, il envoie un message fort à son sélectionneur Tite. Ce dernier comprend qu’il peut compter sur lui, ce qui n’était pas forcément le cas quatre ans auparavant.

Les prochaines semaines s’annoncent passionnantes à Paris, à commencer par le match de Ligue des champions de ce soir, contre la Juventus.

Un adversaire de renom pour déjà jauger du niveau d’un club trop souvent placé sur la plus haute marche européenne sans avoir prouvé quelque chose sur la plus prestigieuse des scènes continentales.