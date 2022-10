Ligue des Champions: le Club de Bruges reçoit l’Atletico Madrid en leader

C’est en leader du groupe B que le Club de Bruges recevra l’Atletico Madrid mardi lors de la 3e journée de la Ligue des Champions de football au stade Jan Breydel.

Les Blauw en zwart affichent en effet un bulletin de 6 sur 6 après avoir gagné leur deux premières rencontres, une victoire 1-0 contre Leverkusen et un impressionnant succès 0-4 à Porto. L’Atletico de Yannick Carrasco et Axel Witsel compte pour sa part 3 points, conquis face à Porto (2-1) lors de la 1e journée. Les Colchoneros ont ensuite été battus 2-0 par Leverkusen, qui compte aussi 3 points et qui se rendra à Porto, toujours en quête de ses premiers points, mardi.

La soirée de mardi proposera dans le groupe C une affiche entre l’Inter Milan et le FC Barcelone. deux équipes qui devraient se disputer le second billet qualificatif du groupe derrière le Bayern Munich, qui recevra Pilzen. Battus tous deux par le Bayern, auteur d’un 6/6, nerazzuri et blaugranas ont pris les 3 points contre Pilzen. Alors que le Barça est en tête de la Liga avec 19 points sur 21, l’Inter, privé de Romelu Lukaku blessé à la cuisse, est à la peine en Serie A. L’équipe de Simone Inzaghi, battue par la Roma ce weekend, pointe au 9e rang du championnat italien avec 12 points sur 24 (4 victoires et 4 défaites).

Dans le groupe A, Liverpool recevra les Rangers dans un duel britannique, tandis que l’Ajax accueillera Naples. Les Italiens sont en tête avec 6 points, devant les Reds et les Ajacides (3), les Eoossais pointant au dernier rang avec zéro point. Dans le groupe D, Marseille (0 point) accueillera le Sporting Portugal, leader avec 6 unités. Francfort et Tottenham, 3 points chacun, s’affronteront sur la pelouse du club allemand.

Mercredi, l’AC Milan se rendra à Chelsea dans le groupe E. Charles De Ketelaere est le seul Diable Rouge de l’effectif milanais qui pourra jouer à Stamford Bridge. Divock Origi est blessé depuis plusieurs semaines et Alexis Saelemaekers a quitté blessé la pelouse d’Empoli samedi. Blessé au genou, le Diable Rouge pourrait être absent entre six et huit semaines. Aster Vranckx ne figure quant à lui pas sur la liste européenne des champions d’Italie.

Dans le groupe F, le Real Madrid recevra le Shakthar Donetsk. Eden Hazard est apte à jouer, reste à voir si Carlo Ancelotti comptera sur lui. Thibaut Courtois a lui manqué le match contre Osasuna dimanche en raison d’une sciatique. Manchester City et Kevin De Bruyne recevront le FC Copenhague dans le groupe G, qui proposera aussi un duel entre le FC Séville d’Adnan Januzaj et le Borussia Dortmund de Thomas Meunier et Thorgan Hazard.