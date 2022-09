Le Brugeois Abakar Sylla et l’ancien Malinois Maryan Shved dans l’équipe de la semaine en Ligue des Champions

Le jeune défenseur du FC Bruges a fait forte impression contre le Bayer Leverkusen et a marqué le but de la victoire des siens.

Abakar Sylla fait partie de l’Équipe de la semaine à l’occasion de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, a annoncé l’UEFA jeudi. Le défenseur central de 19 ans a marqué le but de la victoire mercredi contre le Bayer Leverkusen (1-0).

Outre son goal, l’Ivoirien a aussi été irréprochable en défense et s’est même permis quelques incursions dans la moitié de terrain allemande. À ses côtés en défense figurent Ruben Dias et Joao Cancelo de Manchester City ainsi que Grimaldo (Benfica). Dominik Livakovic, qui a gardé le zéro pour le Dinamo Zagreb contre Chelsea, est désigné comme gardien de la semaine. Marcus Edwards (Sporting), Piotr Zielinski (Naples) et Mohammed Kudus (Ajax) forment le milieu de terrain alors que l’ancien joueur de Malines Maryan Shved, double buteur pour le Shakhtar contre Leipzig, et Leory Sané (Bayern) sont en soutien de Robert Lewandowski, auteur d’un triplé avec le FC Barcelone contre Plzen.