Champions League: tous les qualifiés sont connus, Benfica devance le PSG grâce à un point particulier du règlement, Thorgan Hazard marque pour le Borussia Dortmund

Tous les qualifiés pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions sont désormais connus. L’AC Milan était le dernier à devoir valider son billet. Benfica a eu recours à un article rarement utilisé du règlement pour devancer le PSG. Du côté des Belges, Thorgan Hazard a marqué son premier but depuis février 2022 pour le Borussia Dortmund, Kevin De Bruyne a de nouveau été à l’assist et Thibaut Courtois a détourné un pénalty.

Chelsea termine en tête de son groupe de l’AC Milan de Charles De Ketelaere

Dans le groupe E, l’AC Milan n’a pas tremblé et s’est imposé 4-0 contre Salzbourg. Les buts de Giroud (14e et 57e), Krunic (46e) et Messias (90e+1) ont assuré la première qualification pour les Milanais depuis la saison 2013-2014. Sans Alexis Saelemaekers, toujours blessé au genou, Divock Origi et Charles De Ketelaere figuraient sur le banc rossonero, mais seul l’ancien Brugeois est monté au jeu, à la 78e minute. Ignace Van der Brempt est resté sur le banc, côté autrichien.

Seulement douze minutes de jeu pour Charles De Ketelaere qui était présent sur la pelouse au moment du but de son coéquipier Junior Messias. (Photo by Miguel MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)



La victoire de Chelsea face au Dinamo Zagreb (2-1) permet aux Blues (13 points) de terminer premiers du groupe E, devant le Milan (10 points). Salzbourg (6 points), troisième devant Zagreb (4 points) jouera l’Europa League.

Les résultats du Groupe E

AC Milan – RB Salzbourg 4 – 0

Chelsea – Dinamo Zagreb 2 – 1

Classement

Chelsea 13 points (+6) AC Milan 10 points (+5) RB Salzbourg 6 points (-4) Dinamo Zagreb 4 points (-7)

Le Real déroule contre le Celtic et Courtois arrête un pénalty

Auteur d’un arrêt décisif sur un penalty adverse, Thibaut Courtois s’est illustré lors de la victoire du Real Madrid face au Celtic, 5-1, à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions de football. Cette victoire permet au Real de décrocher la première place du groupe F et le statut de tête de série en vue du tirage au sort des huitièmes de finale, lundi.

La première mi-temps a été une histoire de penaltys. Deux en faveur du Real Madrid d’abord, transformés par Modric (6e) et Rodrygo (21e), et un troisième pour le Celtic, botté par Juranovic mais stoppé par l’envergure de Thibaut Courtois (35e).

Thibaut Courtois a arrêté un pénalty contre le Celtic Glasgow. (Photo by David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images)

En deuxième période, le Real a déroulé avec trois buts supplémentaires d’Asensio (51e), Vinicius (61e) et Valverde (71e). Thibaut Courtois a dû intervenir à plusieurs reprises face aux attaquants écossais pour conserver le zéro avant de s’incliner sur un coup franc de Jota (84e), tandis qu’Eden Hazard n’était pas sur la feuille de match pour ce qui serait une gêne à la cuisse. La victoire permet à la Casa Blanca de confirmer définitivement sa première place du groupe F à l’issue de la phase de poules.

La large de victoire de Leipzig au Shakhtar (0-4) dans un match disputé à Varsovie en Pologne permet aux Allemands de décrocher leur billet pour les 8es de finale en terminant deuxième du groupe avec 12 points derrière le Real (13 points). Le Shakhtar, 3e avec 6 points, ira disputer les barrages d’Europa League tandis que le Celtic (2 points) quitte l’aventure européenne cette saison.

Les résultats du Groupe F

Real Madrid – Celtic 5 – 1

Shakhtar Donetsk – RB Leipzig 0-4

Classement:

Real Madrid 13 points (+9) RB Leipzig 12 points (+4) Shakhtar Donetsk 6 points (-2) Celtic 2 points (-11)

Thorgan Hazard marque pour le Borussia Dortmund, Kevin De Bruyne à l’assist et le FC Séville reversé en Europa League

Dans le groupe G, les deux qualifiés étaient déjà connus. Manchester City a remporté son dernier match contre Séville, 3-1. Kevin De Bruyne est entré au jeu à la 70e minute, après l’ouverture du score sévillane de Mir (31e) et l’égalisation de Lewis (52e), pour donner une passe décisive à Alvarez (73e) avant le but de Mahrez (83e). Chez les Sévillans, Adnan Januzaj est resté sur le banc.

Encore une passe décisive pour Kevin De Bruyne en Ligue des Champions malgré seulement 20 minutes de jeu. (Photo by Marc Atkins/Getty Images)

Dortmund a pris un point à Copenhague avec un match nul, 1-1. Thorgan Hazard a marqué son premier but depuis février 2022 pour Dortmund (23e), mais Haraldsson a égalisé en faveur de Copenhague (41e). Le buteur belge a été remplacé à la 72e, alors que Thomas Meunier manquait sur la feuille de match à la suite de sa blessure au visage.

Manchester City finit premier avec 14 points, devant Dortmund (9 points) et Séville (5 points). Copenhague est dernier, avec 3 points.

Les résultats du Groupe G

Copenhague – Dortmund 1- 1

Manchester City – Séville FC 3 – 1

Classement:

Manchester City 14 points (+12) Dortmund (All) 9 points (+5) Séville FC (Esp) 5 points (-6) Copenhague (Dan) 3 points (-11)

Grâce aux buts inscrits à l’extérieur, Benfica réussit l’exploit de devancer le PSG dans le groupe H

Dans le groupe H, les deux qualifiés étaient aussi connus. La Juventus, éliminée, devait assurer sa place en Europa League et y est parvenue malgré la défaite subie sur ses terres contre le PSG. Kylian Mbappé a ouvert le score pour les Parisiens avant que Leonardo Bonucci n’égalise pour la Vieille Dame. C’est finalement Nuno Mendes qui offrira la victoire aux champions de France.

L’espoir aura été de courte durée pour le Maccabi Haïfa qui a subi une lourde défaite sur un score de tennis contre Benfica. Chery avait ramené les deux équipes à égalité après l’ouverture du score de Gonçalo Ramos (20). Mais Musa (59), Grimaldo (69), Rafa Silva (73), Henrique Araujo (88) et Joao Mario (90+2) ont ensuite permis aux Lisboètes de s’imposer largement.

Malgré une même différence de buts et des résultats identiques lors de leurs confrontations directes, c’est pourtant Benfica qui termine premier de son groupe devant le PSG. Mieux, le PSG et le Benfica ont inscrit le même nombre de buts (16) et ne peuvent donc pas, non plus, être départagés par ce critère, ni par celui de leur nombre de victoires pendant la phase de groupes (4).

C’est finalement l’alinea J de l’Article 17 du règlement de l’UEFA (relatif aux égalités de points pendant les poules) qui a fait toute la différence : le nombre de buts marqués à l’extérieur. Paris en comptabilise 6, et Lisbonne… 9. Voilà donc le petit détail qui a offert la tête aux Portugais.

Les résultats du Groupe H

Juventus Turin – Paris SG 1 – 2

Maccabi Haïfa – Benfica 1-6

Classement:

1. Benfica (Por) 14 points (+9)

2. Paris SG (Fra) 14 (+9)

3. Juventus Turin (Ita) 3 points (-4)

4. Maccabi Haïfa (Isr) 3 points (-14)