Champions League: quatre équipes rejoignent Naples, le Bayern Munich, le Real Madrid et le FC Bruges en 1/8e de finale de la compétition

Chelsea, le PSG, Benfica et le Borussia Dortmund ont décroché leur qualification pour le second tour ce mardi soir. De son côté, le tenant du titre, le Real Madrid, a concédé son premier revers de la saison sur la scène européenne. La Juventus est pour sa part éliminée de la compétition. Retour sur tous les résultats de la soirée.

Quatre nouvelles équipes ont assuré leur sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions mardi à l’issue de la première soirée de la 5e journée de la phase de groupes: Chelsea, Paris SG, Benfica et Dortmund. Ils rejoignent Naples, le Club de Bruges, le Real Madrid et le Bayern Munich qualifiés à l’issue de la 4e journée.

Chelsea se donne des ailes à Salzbourg, l’AC Milan domine largement le Dinamo Zagreb

Chelsea, vainqueur à Salzbourg (1-2), a été le premier à obtenir son billet. La victoire de l’AC Milan à Zagreb (0-4) permet en outre aux Blues d’être assurés de la première place du groupe E. Charles De Ketelaere, peu à son affaire, est sorti à la 52e alors que Divock Origi est monté pour la fin de match (81e). Alexis Saelemaekers, toujours blessé, n’était pas du voyage en Croatie.

Chelsea a pris la mesure de Salzbourg et figurera aussi parmi les 16 équipes qui se disputeront les 1/8e de finale l’année prochaine. (Photo by Hans Peter Lottermoser/SEPA.Media /Getty Images)



Les hommes de Stefano Pioli, grâce à cette victoire, ont maintenant 7 points et prennent la deuxième place du groupe derrière Chelsea qui a assuré en début de soirée sa qualification en gagnant 1-2 à Salzbourg. Ils joueront leur qualification le 2 novembre à domicile contre le RB Salzbourg qui est troisième avec une unité de moins.

En première période, Sandro Tonali a tiré avec finesse un coup-franc que Matteo Gabbia (39e, 0-1) a dévié de la tête. De retour sur la pelouse, Rafael Leao (49e, 0-2) a doublé le score avec une action solitaire. À l’entame de la dernière demi-heure, l’AC Milan a obtenu un penalty qu’Olivier Giroud (59e, 0-3) a converti. Quelques minutes plus tard, le score s’est encore alourdi avec un but contre son camp de Robert Ljubicic (69e, 0-4). Les champions de Croatie sont éliminés.

Les résultats du groupe E

RB Salzbourg – Chelsea : 1-2

Dinamo Zagreb – AC Milan : 0-4

Benfica a battu la Juventus et décroche son billet pour les 1/8e de finale. (Photo by Zed Jameson/MB Media/Getty Images)

Benfica élimine la Juventus, le PSG empile les buts contre le Maccabi Haïfa

Il y a aura une plui de but dans le groupe H puisqu’on a enregistré… 16 buts au cours des deux rencontres du jour. Le Paris Saint-Germain et Benfica ont eux obtenu leur billet pour la phase par élimination directe grâce à leurs larges succès. Sans surprise, les champions de France n’ont laissé aucune chance au Maccabi Haïfa (7-2). Largement en tête au marquoir (4-1) Benfica a vu la Juventus revenir (4-3) mais conservé son succès. La première place du groupe entre le PSG et les Lisboètes qui comptent 11 points se jouera lors de la dernière journée. Les champions de France ont l’avantage actuellement à la différence de buts. La Juventus est ex aequo avec Haïfa avec 3 points. Les deux équipes se disputeront la place en Europa League. Les Turinois devancent les Israéliens à la différence de buts générale pour l’instant.

Les résultats du groupe H

Paris SG – Maccabi Haïfa : 7-2

Benfica – Juventus Turin : 4-3

Le Borussia Dortmund contraint Manchester City au partage

Avec son point du partage contre Manchester City (0-0), le Borussia Dortmund est assuré d’accompagner les Cityzens en huitièmes de finale dans le groupe G. En première période, le Borussia s’est montré plus offensif même si aucune des deux équipes n’a réussi à conclure. Après l’heure de jeu, les hommes de Pep Guardiola ne sont pas passés loin de prendre le dessus sur penalty, mais la parade de Gregor Kobel sur l’envoi de Ryad Mahrez (58e) a sauvé son équipe. Thorgan Hazard est sorti dans les dix dernières minutes (82e) alors que du côté visiteur, Kevin De Bruyne est resté sur le banc de touche. Thomas Meunier (fracture au visage) ne figurait pas dans l’effectif des Borussen.

Le Borussia Dortmund passera l’hiver en Ligue des Champions. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

Le FC Séville est certain de poursuivre en Europa League. Le FC Copenhague qui n’a toujours pas marqué de but est éliminé.

Les résultats du groupe G

Séville FC – FC Copenhague : 3-0

Borussia Dortmund – Manchester City : 0-0

Le Real Madrid n’assure pas encore la première place, Eden Hazard rejoue 18 minutes

Vainqueur du Real Madrid (3-2) dans le groupe F, le RB Leipzig a pris une grosse option sur la qualification même si le partage du Shakhtar Donetsk au Celtic (1-1) ne les qualifient pas. Les Allemands devront au moins ramener un point de leur déplacement le 2 novembre à Varsovie « sur le terrain » des Ukrainiens. Le Celtic est éliminé.

Dans un même temps, le Real Madrid, déjà qualifié, s’est fait surprendre 3-2 dans le groupe F par le RB Leipzig. Les Merengues ont concédé leur première défaite en cinq matches de phase de groupes. Après avoir présenté officiellement le trophée Yachine de meilleur gardien du monde samedi passé au public, Thibault Courtois a défendu la cage madrilène et a évité plusieurs buts mais a quand dû se retourner à trois reprises. Eden Hazard a dû lui attendre le dernier quart d’heure pour fouler la pelouse. Le récent Ballon d’Or, Karim Benzema, n’était pas de la partie en raison d’une blessure musculaire à la cuisse.

Après cette rencontre, le Real Madrid (10 points) garde la tête du classement avec une unité de plus que Leipzig (9 points). Les Allemands toujours sous la menace du Shakhtar pour la deuxième place peut aussi terminer premier du groupe.

Thibaut Courtois a encaissé 3 buts à Leipzig (Getty images).



En début de rencontre, les Lipsiens ont directement mis le feu aux poudres avec une tête de Josko Gvardiol (13e, 1-0) et une frappe de Christopher Nkunku (18e, 2-0). Juste avant la pause, les Madrilènes ont riposté grâce à un beau centre de Marco Asensio que Vinicius Junior (44e, 2-1) a déposé de la tête dans les filets adverses. Dans les dix dernières minutes, Timo Werner (81e, 3-1) a mis fin aux espoirs espagnols. Dans le temps additionnel, le Real a obtenu un penalty que Rodrygo (90+4e, 3-2) a converti.

Les résultats du groupe F

RB Leipzig – Real Madrid : 3-2

Celtic Glasgow – Chakhtior Donetsk : 1-1