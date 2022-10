Champions League: mauvaise soirée pour les clubs espagnols et un groupe D toujours aussi indécis

Le FC Barcelone ainsi que l’Atlético Madrid de Yannick Carrasco et Axel Witsel devront se contenter de l’Europa League après l’hiver. Retour sur les faits marquants de cette soirée de mercredi dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Liverpool et Naples déroulent

Les deux qualifiés du Groupe A étaient déjà connus : Naples et Liverpool. Grâce à un doublé de Giovanni Simeone (11e, 16e) et à Leo Ostigard (80e), les Napolitains ont battu 3-0 les Glasgow Rangers et restent leaders avec 15 points.

Si l’Atlético Madrid de Diego Simeone ne verra pas les 1/8e, ce ne sera pas le cas du Naples de son fils. Giovanni Simeone s’est même offert un doublé à domicile contre les Rangers ce mercredi. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Liverpool s’est imposé 0-3 en déplacement à l’Ajax Amsterdam avec des buts de Mohammed Salah (42e), Darwin Nunez (49e) et Harvey Elliott (52e). Les Reds (12 points, 2e) pourront encore arracher la première place à condition de battre Naples par un score plus net que le 4-1 du match aller. L’Ajax (3 points) entamera la course pour la troisième place avec un avantage de quatre buts face aux Rangers (0 point).

Les résultats du groupe A

Ajax – Liverpool : 0-3

Naples – G. Rangers : 3-0

Le Bayern déroule au Barça, Lukaku marque pour son retour

Après deux mois d’absence à cause d’une gêne à la cuisse gauche, Romelu Lukaku a fait son retour en compétition lors de la victoire 4-0 de l’Inter Milan en Ligue des Champions face au Viktoria Plzen, dans le groupe B. Monté au jeu en fin de match (83e), le Diable Rouge a inscrit le quatrième but (87e) des Interistes (10 points, 2e), qui sont qualifiés pour les huitièmes de finale puisqu’ils ont pris le meilleur sur le FC Barcelone (4 points) lors des confrontations directes. Plzen a subi sa cinquième défaite.

Pour battre le champion de République tchèque, Simone Inzaghi a préféré Francesco Acerbi et Federico Dimarco à Stefan De Vrij et Robin Gosens et a aligné Alessandro Bastoni et Denzel Dumfries, qu’il avait préservés en championnat. Devant, le coach milanais a fait confiance au duo Edin Dzeko-Lautaro Martinez.

Il n’aura fallu que quatre minutes à Romelu Lukaku pour faire mousser le Viktoria Plzen. (Photo by Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Les Interistes, qui ont directement pris leurs quartiers devant la surface adverse, ont dû patienter avant de voir leur forcing récompensé. Jindrich Stanek a retardé l’échéance en repoussant deux tentatives de Dimarco (25e, 26e). Le gardien du Viktoria n’a rien pu faire lorsque Henrikh Mkhitaryan a repris de la tête un centre de Bastoni (35e, 1-0). Peu après, il s’est retrouvé désemparé lorsque Dimarco a placé le ballon devant le but pour Dzeko (42e, 2-0) Après la pause, les Tchèques ont été menaçants pendant quelques minutes avant de souffrir tant et plus. Sur passe de Lautaro, Dzeko a signé un doublé (66e, 3-0). Enfin, sur une combinaison avec Joaquin Correa, Lukaku a signé son retour après avoir manqué douze matches d’un puissant tir du gauche (87e, 4-0). Ce retour à la compétition est de bon augure pour le joueur, revenu à l’Inter cet été après une saison à Chelsea, mais aussi pour l’équipe nationale belge à un mois du Mondial 2022 au Qatar. Lukaku n’avait plus joué depuis le 26 août, soit douze matches manqués.

Le FC Barcelone a entamé son duel face au Bayern Munich en sachant qu’il ne se qualifierait pas pour les huitièmes de finale après le succès 4-0 de l’Inter Milan face au Viktoria Plzen. Devant 84.016 spectateurs, les Blaugranas ont concédé leur sixième défaite d’affilée face aux Bavarois (0-3). Sadio Mane (10e, 0-1), Eric Maxim Choupo-Moting (31e, 0-2) et Benjamin Pavard (90e+5, 0-3) ont assuré la première place de l’équipe de Julian Nagelsmann (15 points). L’Inter Milan (10 points, 2e) accompagnera le champion d’Allemagne alors que le Barça (4 points, 3e) sera relégué en Europa League. Avec cinq revers, Plzen est éliminé.

Les résultats du groupe B

Inter – Viktoria Plzen : 4-0

FC Barcelone – Bayern Munich : 0-3

L’Atlético Madrid prend la porte, Carrasco rate un pénalty

Yannick Carrasco aurait pu faire basculer un match totalement fou mais le Diable Rouge a manqué la conversion d’un penalty accordé à l’Atlético de Madrid après l’intervention du VAR alors que l’arbitre avait déjà sifflé la fin du match de cette 5e journée de la Ligue des Champions. Les Colchoneros, finalement tenus en échec par le Bayer Leverkusen (2-2), sont éliminés alors que le Club de Bruges et le FC Porto disputeront les huitièmes.

Les Allemands ont mené à deux reprises grâce à des buts de Diaby (0-1, 9e) et Hudson-Odoi (1-2, 29e) mais l’équipe de Diego Simeone a, à chaque fois, trouvé les ressources pour revenir au score. Avant son penalty manqué dans le temps additionnel, « YFC » s’était montré décisif dans les deux buts des siens. D’abord en égalisant d’un tir à ras du sol en dehors du rectangle (1-1, 22e) puis en donnant un assist à Rodrigo de Paul (2-2, 50e).

Dans une fin de match surréaliste, Carrasco aurait pu endosser le costume du héros mais son penalty manqué (90e+9) a provoqué l’élimination des siens. L’Atlético devra se battre pour la 3e place, synonyme de repêchages en Europa League.

Malgré leur défaite du jour, le FC Bruges conserve la première place du groupe avec 10 points, juste devant leur bourreau du soir, deuxième avec 9 unités. L’Atlético (5) et le Bayer (4) se disputeront la 3e place à distance dans une semaine. La dernière journée, prévue le 1er novembre à 18h45, verra les Brugeois se rendre à Leverkusen. Simultanément, le FC Porto affrontera l’Atlético dans un duel de la péninsule ibérique.

Les résultats du groupe C

Atlético Madrid – Bayer Leverkusen : 2-2

FC Bruges – FC Porto : 0-4

Les jeux ne sont pas encore faits dans le groupe D

Au moment d’entamer la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, le suspense était entier dans le Groupe D où les quatre équipes étaient toujours en lice pour la qualification en huitième de finale. Les jeux ne sont pas faits après le partage 1-1 entre Tottenham et le Sporting Lisbonne et la victoire 2-1 de Francfort sur Marseille.

A domicile, Francfort a démarré à fond et a ouvert la marque par l’ex-joueur de Saint-Trond Daichi Kamada (3e, 1-0) Après avoir manqué des occasions par Mario Götze (15e) et Evan Ndicka (16e), les Aigles ont vu Matteo Guendouzi relancer l’OM (22e, 1-1). Alors que l’Eintracht semblait accuser le coup, Randal Kolo Muani lui a redonné définitivement l’avance (27e, 2-1)

En déplacement à Tottenham, le Sporting Lisbonne a longuement mené à la marque grâce à Marcus Edwards (22e, 1-1). Mais les Spurs ont égalisé en fin de rencontre sur une reprise de la tête de Rodrigo Bentancur (80e, 1-1). Les Anglais pensaient avoir arraché la victoire sur une reprise de Harry Kane (90e+6) mais le goal a été annulé après l’intervention du VAR et cela a entraîné l’exclusion du coach de Tottenham Antonio Conte.

Harry Kane pensait offrir une victoire sur le fil à Tottenham mais la VAR en a décidé autrement. (Photo by Visionhaus/Getty Images)

Au classement, Tottenham reste premier avec 8 points devant le Sporting et Francfort (7 points) et Marseille 6 points. Le 1er novembre, Marseille recevra Tottemham, vainqueur 2-0 à l’aller, et le Sporting affrontera l’Eintracht, qu’il avait battu 0-3 en déplacement.

Les résultats du groupe D

Tottenham – Sporting : 1-1

Eintracht Francfort – Marseille : 2-1