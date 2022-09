Champions League: Matip libère Liverpool contre l’Ajax, le Bayern réduit au mutisme le Barça et Robert Lewandowski

Il n’y a pas que le FC Bruges qui jouait hier en Ligue des Champions. D’autres clubs étaient engagés et voici les résultats à retenir. A noter que pour son retour à Munich, Robert Lewandowski n’a pas marqué contre son ancien club, le Bayern.

GROUPE A: Matip libère Liverpool dans les dernières secondes

Liverpool a battu en fin de rencontre l’Ajax Amsterdam 2-0. Mohamed Salah (17e) a donné l’avantage aux Reds, mais a vu Mohamed Kudus (27e) effacer son but d’avance dix minutes plus tard. Les deux équipes n’ont pas réussi à se départager pendant l’heure suivante, jusqu’à ce que le défenseur de Liverpool Joel Matip n’offre les trois points à ses couleurs (89e). Au classement, Naples, Liverpool et l’Ajax comptent trois points. Le Napoli se rend mercredi soir chez les Glasgow Rangers.

GROUPE B: le Bayer Leverkusen se reprend et rejoint l’Atlético au classement

Avec Axel Witsel, titulaire et Yannick Carrasco à partir de la 62e minute, l’Atlético Madrid s’est incliné sur la pelouse du Bayer Leverkusen mardi lors de la 2e journée du groupe B de la Ligue des Champions.

Le score est longtemps resté nul et vierge mais Robert Andrich (84e) et Moussa Diaby (87e) débloquaient la situation et offraient les 3 premiers points aux Allemands qui avaient perdu 1-0 le premier match à Bruges. Le Bayer est 2e à égalité de points avec l’Atlético Madrid. C’est le Club de Bruges, vainqueur 0-4 à Porto, qui trône en tête du groupe B avec 6 points alors que les Portugais sont bons derniers sans le moindre point.

GROUPE C: Robert Lewandowski s’incline et reste muet pour son retour au Bayern Munich

Le Bayern Munich a remporté 2-0 le match au sommet de la Ligue des Champions mardi soir face au FC Barcelone, dans le groupe C. Le champion d’Allemagne s’est imposé 2-0 dans son propre stade.

Le FC Barcelone a été plus fort tout au long de la première mi-temps et s’est vu refuser un penalty juste avant la pause, mais il a quand même dû s’incliner après deux buts rapides des Allemands après la pause. Le Français Lucas Hernandez (50e) a donné l’avantage aux Bavarois de la tête. Leroy Sané (54e) a enfoncé le clou rapidement. Robert Lewandowski a eu quelques bonnes occasions de marquer contre son ancien employeur, mais il n’a pas réussi à tromper Manuel Neuer.

Dayot Upamecano et Antonio Davies ont réduit Robert Lewandowski au mutisme pour son retour au Bayern Munich sous les couleurs du FC Barcelone. (Photo by Jose Hernandez/Anadolu Agency via Getty Images)

En match avancé de la 2e journée de la Ligue des Champions de football, l’Inter Milan est venu s’imposer 0-2 au Vitoria Plzen, en République tchèque. Les buts ont été inscrits par Edin Dzeko (20e) et Denzel Dumfries (70e).

Au classement, le Bayern mène avec un six sur six. Barcelone et l’Inter Milan possèdent tous deux trois points. Victoria Plzen n’a toujours pas de point dans ce groupe « de la mort ».

GROUPE D, le Sporting s’offre le scalp de Tottenham, 17e défaite en 20 matches de C1 pour l’OM

L’Eintracht Francfort, vainqueur de l’Europa League, s’est imposé 0-1 au Vélodrome de Marseille. Les Allemands n’ont eu besoin que d’un but du milieu de terrain Jesper Lindstrom (43e) pour gagner. A noter que sur leurs 20 dernières sorties en C1, les uniques vainqueurs français de la compétition n’ont gagné que trois de leurs… 20 dernières rencontres. Les 17 autres se sont soldées par des défaites.

L’OM a subi la loi de l’Eintracht Francfort, dernier vainqueur de l’Europa League où évolue désormais Mario Götze, le buteur unique de la finale de la Coupe du monde 2014 remportée par l’Allemagne. (Photo by Fantasista/Getty Images)

Le Sporting Portugal a battu Tottenham 2-0 à Lisbonne. Les deux buts sont tombés dans les dernières minutes via Paulinho (90e) et Arthur Gomes (90e+3).

Francfort, comme Tottenham, compte trois points au classement. Le Sporting Portugal est en tête du groupe avec un maximum de 6 points. Marseille reste bredouille et est dernier après deux matches.