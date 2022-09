Champions League: le Dinamo Zagreb s’offre Chelsea, un ancien du FC Malines fait danser Leipzig et le PSG bat la Juventus porté par Mbappé

Que retenir de cette première journée de Ligue des Champions ?

GROUPE E: Chelsea avale de travers à Chelsea

Chelsea a délié les cordons de la bourse cet été sur le marché des transferts, mais cela ne s’est pas vu à Zagreb où le vainqueur de l’édition 2021 de la Ligue des champions a mordu la poussière contre le Dinamo Zagreb. Le club croate a surpris les Londoniens dès la 13e, grâce à sa star incontestée, l’international croate Mislav Orsic. Après cela, les Blues de Thomas Tuchel (qui fêtait son 100e match sur le banc) ont manqué d’idées et n’ont déjà plus le droit à l’erreur lors de la réception du RB Salzbourg.

100 – Tonight was Thomas Tuchel's 100th match in charge of Chelsea; in his first 50 games they only conceded 24 goals, while in his last 50 they have conceded 53 goals. Breakdown. pic.twitter.com/36VwODedGc — OptaJoe (@OptaJoe) September 6, 2022

Un club autrichien qui a finalement été accroché dans ses bases par l’AC Milan. Noah Okafor avait lancé Salzbourg sur la voie du succès peu avant la demi-heure, mais notre compatriote Alexis Saelemaekers a remis les deux équipes à égalité dix minutes plus tard au terme d’une belle reconversion offensive. Charles De Ketelaere était titulaire et a joué 73 minutes de jeu, alors que Divock Origi est monté peu avant l’heure de jeu.

GROUPE F: Hazard décisif au Real Madrid, le RB Leipzig balayé par le Shakhtar Donetsk

A Glasgow, contre le Celtic, Eden Hazard est finalement monté au jeu contrairement à ce qui s’était passé lors des dernières sorties du Real Madrid. Le Belge a saisi sa chance lorsqu’il a remplacé Karim Benzema, blessé à la demi-heure de jeu. L’incontournable Vinicius Junior a permis aux Merengue de prendre l’avance à la 56e minute avant qu’une percée d’Hazard soit ponctuée victorieusement par Luka Modric avec un extérieur du pied dont il a le secret. Une bien belle manière pour le Croate de fêter sa 100e apparition en Ligue des Champions. A 13 minutes de la fin, Hazard marquera même le troisième but des siens au terme d’une belle action collective et d’une remise de Dani Carvajal. Le Brainois mettait ainsi un terme à une période de 23 mois sans faire trembler les filets dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le Real, tenant du titre, commence donc sa compétition de la meilleure manière et en ayant peut-être retrouvé une nouvelle arme dans son arsenal.

Du côté de Leipzig, la douche fut froide. Malgré le contexte particulier de l’Ukraine, le Shakhtar Donetsk a infligé une véritable leçons aux derniers vainqueurs de la Coupe d’Allemagne. Et il y avait un petit air de Pro League dans ce succès puisque Maryan Shved, récemment transféré du FC Malines, a ouvert le score pour le Shakhtar. Mohamed Simakan rétablissait l’égalité peu avant l’heure de jeu avant que Shved ne redonne l’avance aux Ukrainiens dans la minute qui suit. Le déroutant Mykhailo Mudryk (un joueur qui finira sûrement par rejoindre un grand club) et Lassina Traore ponctueront la domination du Shakhtar qui recevra le Celtic lors de la deuxième journée, alors que le Real affrontera Leipzig au Bernabeu.

⚽ We are leading after the first half thanks to Marian Shved's goal! 🧡



What are your impressions? #RBLShakhtar | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/8RS9bq0CDR — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 6, 2022

GROUPE G: le Borussia Dortmund sans pitié contre Copenhague avec un Thorgan Hazard blessé, Manchester City écrase Séville

Avec Thorgan Hazard et Thomas Meunier sur la pelouse dès le début de la rencontre, Dortmund a disposé du FC Copenhague sur le score de 3-0. C’est en première période que s’est dessinée la victoire allemande, avec un but de Marco Reus (35e) suivi d’un autre de Raphael Guerreiro (42e). Jude Bellingham a parachevé la performance avec une dernière réalisation en fin de match (83e).

3 – Jude Bellingham is the first English teenager to score in three different UEFA Champions League campaigns (2020-21, 2021-22 and 2022-23). Destined. pic.twitter.com/NntoWHBMsL — OptaJoe (@OptaJoe) September 6, 2022

Thorgan Hazard a dû quitter la pelouse tôt dans la rencontre, à la 23e minute. Il a été remplacé par Reyna à la suite d’une blessure à la cuisse. Thomas Meunier a quant à lui disputé tout le match, alors que se profile un rassemblement de l’équipe nationale dans deux semaines. Les Diables Rouges affronteront le Pays de Galles le 22 septembre et se rendront aux Pays-Bas le 25 septembre. Il s’agira du dernier rendez-vous avant la campagne de préparation en vue de la Coupe du monde, qui débutera le 23 novembre pour la Belgique avec un match contre le Canada.

Adnan Januzaj aura joué un quart d’heure lors de la débâcle subie par son nouveau club, le FC Séville, contre Manchester City. Il a remplacé Isco. En face, Kevin De Bruyne était à la baguette et surtout à l’assist sur le premier but des siens signé Erling Haaland. Le colosse norvégien qui a déjà mis 10 buts en 6 rencontres de Premier League, s’est offert un doublé en Andalousie. Il a aussi inscrit le troisième but des Cityzens, bien servi par un Phil Foden auteur du deuxième. La dernière rose plantée est 100% portugaise puisque Ruben Dias a conclu victorieusement l’offrande de son compatriote Joao Cancelo.

It's impossible to sound like a broken record when records continue to be broken: Erling Haaland is unstoppable.



What he did today and where it stands in #UCL history: https://t.co/Labtz8rk37 — The Analyst (@OptaAnalyst) September 6, 2022

Les deux battus de la soirée, Copenhague et Séville se retrouveront lors du prochain match, tandis qu’Erling Haaland accueillera son ancien club, Dortmund, dans son nouveau jardin. En espérant pour les Borussen que le bouquet de roses qu’il leur offrira n’en comptera pas trop.

GROUPE H: Paris s’envole malgré une bourde de Donnarumma, Benfica fait le job

Après la polémique de l’avion et du train qui avait impliquée Christophe Galtier et Kylian Mbappé, le PSG devait prendre son envol contre la Juventus qui se déplaçait au Parc des Princes. Les champions de France ont pris l’avance grâce à un but estampillé FIFA avec Neymar à la passe décisive et Mbappé à la conclusion. Ce dernier marquera le second but des siens sur un service d’Achraf Hakimi. La belle sérénité parisienne aurait pu être remise en cause à la 53e quand une erreur de Gianluigi Donnarumma, le gardien du PSG, va permettre à Filip Kostic d’offrir le 2-1 à Winston McKennie. Cette frayeur ne changera rien et pour son retour au Parc des Princes, Leandro Paredes, titulaire sous le maillot bianconero, repartira avec 0 points dans sa besace.

5 – Kylian Mbappé has scored within the opening five minutes of a UEFA Champions League match on five occasions; only Lionel Messi (6) has done so more often in the competition. Rocket. pic.twitter.com/Bo7m6seZUd — OptaJoe (@OptaJoe) September 6, 2022

2 – Gianluigi Donnarumma made his second error leading to an opponent's goal in six Champions League matches for Paris. This is already a record for a PSG player since Opta began analysing this data (2007/08). Mistakes. #PSGJuve #PSGJUV pic.twitter.com/e5n3kXeLLi — OptaJean (@OptaJean) September 6, 2022

Malgré un axe central défensif qui sentait bon l’Antwerp de Laszlo Bölöni, le Maccabi Haïfa est reparti bredouille de son déplacement à Benfica, le désormais ancien club de Jan Vertonghen. Abdoulaye Seck et Dylan Batubinsika n’ont pas pu mettre en échec les Lisboètes, qui ont marqué par deux fois grâce à Alex Grimaldo et Rafa Silva. En pointe de la formation israélienne, Frantzdy Pierrot, que l’on a connu à Mouscron voici trois ans, n’a pas été en mesure d’inquiéter l’arrière-garde locale. Le Maccabi recevra le PSG la semaine prochaine, tandis que la Juventus sera l’hôte de Benfica.