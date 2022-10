Casper Nielsen (FC Bruges): « Nous avons l’impression que ce n’est pas fini et voulons en profiter »

Le Danois, qui est l’un des hommes forts de l’équipe de Carl Hoefkens, a abordé le parcours et les ambitions de son club en Ligue des Champions. Il est aussi revenu sur les leçons à tirer après le partage contre son ancienne formation, l’Union et a évoqué la sélection danoise qu’il espère toujours intégrer lors de la prochaine Coupe du monde.

Le FC Bruges recevra Porto mercredi pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, alors que les Blauw en zwart, 1ers de leur groupe, sont déjà qualifiés pour les 8e de finale.

« Nous avons fait de bons matches en Ligue des Champions, cela nous rend fiers », a déclaré Casper Nielsen, passé de l’Union Saint-Gilloise à Bruges cet été, mardi en conféfence de presse. « Nous avons l’impression que ce n’est pas fini. Nous allons essayer d’en profiter le plus longtemps possible. »

« Tirer les leçons du partage à l’Union »

Les Brugeois restent sur un partage 2-2 concédé à l’Union, samedi alors qu’ils menaient 0-2 après un quart d’heure et que les Jaune et bleu ont joué 75 minutes à 10 contre 11. « C’était dur juste après le match Nous voulions tous gagner, mais cela fait partie du football », dit le Danois. « Nous avons analysé le match après coup, et avons tiré les leçons de nos erreurs. Maintenant, il faut se tourner vers le prochain match. Nous n’avons pas le temps de nous lamenter ». « Nous voulons gagner chaque match, nous sommes tous des professionnels, nous sommes capables de jouer tous les matches », répond Nielsen quand on lui demande si les Brugeois, déjà qualifiés, envisagent de lever le pied. « Nous voulons terminer à la 1e place du groupe, c’est très important pour nous. Nous allons donc jouer pour gagner ».

« Je me concentre juste sur Bruges, je n’ai pas d’emprise sur les choix du sélectionneur danois »

Leader de son groupe avec aucun but encaissé et qualifié pour les 8e de finale, Bruges est la grande sensation de la C1. « Je ne sais pas si le regard que l’on porte sur le club à l’extérieur a changé suite à notre parcours européen », déclare Casper Nielsen. « Je ne m’occupe pas trop sur ce qu’il se passe à l’extérieur. C’est clair qu’il y a une ‘hype’ autour du Club de Bruges, nous avons fait de grandes choses. Les gens sont contents de nos résultats. On peut sentir dans le stade qu’il y a quelque chose de spécial. C’est bien d’offrir cela aux supporters ». La Ligue des Champions peut aussi servir de vitrine avant la Coupe du monde qui débutera le mois prochain au Qatar. « J’essaie juste de me concentrer sur Bruges. Je n’ai pas d’emprise sur les choix du sélectionneur, je peux juste donner le meilleur de moi-même ici« , dit le milieu de 28 ans, international danois dans les équipes de jeunes mais dans l’attente de sa première cap en équipe A.

« C’est bien d’avoir beaucoup de matches, cela ne nous laisse pas trop le temps de penser. Je me concentre sur ce que je dois faire maintenant et puis on verra ce qui arrivera. Je veux toujours m’améliorer, toujours aller de l’avant. Ici, j’ai l’occasion de jouer des matches plus importants et de m’améliorer au contact de mes équipiers. J’essaie de m’améliorer chaque jour. »