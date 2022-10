Carl Hoefkens après le retour sur terre du FC Bruges: « Ce qui compte maintenant, c’est la façon dont le groupe réagira »

L’entraîneur du FC Bruges est revenu sur la déroute de son équipe à domicile contre le FC Porto.

Après avoir enchanté lors des quatre premiers matchs de Ligue des Champions, le Club de Bruges a subi un sévère revers 0-4 face au FC Porto, mercredi au stade Jan Breydel.

« Notre première mi-temps n’a pas été top mais j’ai vu des choses que je voulais voir. Nous avons bien tenu nos positions et nous avons été bons en possession du ballon. Nous avons imprimé un bon rythme en début de seconde mi-temps avant que survienne cette histoire du penalty. Six minutes plus tard, c’était 0-2. Nous avons encaissé des buts qui étaient absolument évitables », a affirmé Carl Hoefkens, l’entraîneur brugeois. « Pour de nombreux joueurs, c’est une bonne leçon. Si, à l’avenir, l’adversaire vient en affichant une certaine agressivité couplée à l’intensité, nous devrons être en mesure de le contrer davantage. Porto a montré que c’était vraiment une équipe de haut niveau. »

Simon Mignolet a enfin encaissé en Ligue des Champions. Mais il ne s’attendait pas à aller devoir repêcher le cuir à quatre reprises au fond de ses filets. (Photo by Kenzo TRIBOUILLARD / AFP) (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

« Tous les goals étaient absolument évitables »

Le Club n’avait pas subi de but lors de ses quatre premiers matchs mais mercredi soir, Simon Mignolet a dû se retourner quatre fois. « Tous les goals étaient absolument évitables », a répété M. Hoefkens. « Sur le premier, Brandon Mechele fait effectivement une erreur, mais je suis très satisfait de sa saison jusqu’à présent. Tout le monde a droit à un match de moindre niveau de temps en temps. En tant qu’équipe aussi, nous avons également droit à une performance moindre. Ce qui compte maintenant, c’est la façon dont le groupe réagira. Pour les jeunes joueurs, les moments d’apprentissage comme celui-ci sont très importants. »

La semaine prochaine, le Club jouera son dernier match de groupe à Leverkusen. La qualification pour les huitièmes de finale est acquise, mais la première place du groupe (et éventuellement un tirage plus favorable) est encore à portée de main. « Nous entamerons ce match comme nous commençons chaque match. Nous voulons gagner en tablant sur notre football. Chaque match est une occasion pour les joueurs de se montrer et pour l’équipe, une chance de prouver que nous sommes bien à notre place », a conclu Hoefkens.