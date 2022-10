Bruges et un Simon Mignolet héroïque s’imposent à Madrid et filent vers les 8e de finale

Mercredi soir, le Club de Bruges a réussi à accrocher un match nul, 0-0, au bout d’une bataille acharnée sur le terrain de l’Atlético Madrid pour la 4e journée du groupe B de la Ligue des Champions. Invaincus et leaders du groupe B avec 10 points, les Blauw en zwart filent ainsi vers les 8e de finale de la C1, une performance que seuls Anderlecht et La Gantoise avaient réalisée jusqu’ici.

En début de rencontre, le Club s’est montré aux abords du but madrilène, avec des tentatives de Sowah (4e) et de Jutglà (10e) tous les deux servis par Skov Olsen. Au quart d’heure, l’Atlético s’est finalement réveillé, Griezmann mettant Mignolet à contribution au sol (14e) et dans les airs (15e) puis Correa combinant dans une défense quelque peu dépassée avant de croiser son tir (20e). Le temps fort des locaux s’est poursuivi avec une tête puissante de Griezmann qui a requis une claquette du portier brugeois (26e).

Alors que le rythme avait baissé dans le troisième quart d’heure, Buchanan a cru bénéficier d’un pénalty après avoir été déséquilibré dans la surface de l’Atlético (41e), mais l’arbitre est revenu sur sa décision après avoir revisionné l’action, estimant qu’une faute offensive avait été commise. Au retour des vestiaires, Antoine Griezmann, très actif sur le front offensif des Colchoneros, s’est incliné sur une sortie bondissante de Mignolet alors que le Français était parti seul face à lui, avant que Correa ne manque d’exploiter efficacement le ballon qui lui était revenu (49e).

Sous pression mais sans être inquiété par des occasions concrètes, le Club a fait bloc jusqu’à ce que Sowah ne soit exclu pour une deuxième carte jaune (82e). À dix et sous les assauts incessants des Rojiblancos, les Brugeois ont résisté fièrement jusqu’au coup de sifflet final, non sans deux nouveaux arrêts héroïques de Simon Mignolet, devant Morata (88e) et Cunha (90e+1) à bout portant pour préserver le zéro.

Grâce à ce résultat, Bruges, qui n’a toujours pas encaissé en quatre matches, file vers les 8e de finale. Les Blauw en zwart sont en tête du groupe B avec 10 points, devant l’Atlético (4 points) qui ne peut plus prétendre qu’à la deuxième place. Leverkusen et Porto, qui s’affrontent mercredi soir (21h) en Allemagne, suivent avec 3 points.