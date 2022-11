Brandon Mechele dans le meilleur onze de la phase de groupes de la Ligue des Champions

Pas de Simon Mignolet entre les perches de ce onze idéal, mais le défenseur central du FC Bruges qui trouvera autour de lui des joueurs comme Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Brandon Mechele a été désigné dans le meilleur onze de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Le nom du défenseur du Club de Bruges figure ainsi à côté des meilleurs joueurs du premier tour, parmi lesquels Lionel Messi et Kylian Mbappé, entre autres.

Avec la ligne arrière et Simon Mignolet derrière lui, le défenseur de 29 ans a réussi à garder le zéro dans cinq des six matchs disputés par les Blauw en Zwart en Ligue des Champions cette saison. Seule la défaite concédée face à Porto à domicile (0-4) lors de la cinquième journée vient gâcher ce bilan presque parfait. Les Portugais ont décroché la première place au terme de la phase de groupes, se qualifiant pour les huitièmes de finale aux côtés de Bruges.

Group stage all-stars ✨#UCLTOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/rG9GA1OwBE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2022

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Ainsi, plutôt que Simon Mignolet, c’est Diogo Costa de Porto qui a décroché les honneurs et termine meilleur gardien. Avec Mechele, Mohamed Simakan (Leipzig) forme la charnière centrale, encadrée par Alejandro Grimaldo (Benfica) à gauche et Giovanni Di Lorenzo (Napoli) à droite. Au milieu du terrain, Mohamed Salah (Liverpool) retrouve son ancien coéquipier Sadio Mané (Bayern), avec Jude Bellingham (Dortmund) et Galeno (Porto) à leurs côtés. Le duo parisien de Lionel Messi et Kylian Mbappé (PSG) complète l’attaque de ce onze mis à l’honneur.