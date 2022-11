Coupe du monde 2022: le Maroc se passe des services des frères Mmae mais reprend Amallah et El Khannouss

La sélection sera emmenée par Hakim Ziyech et Achraf Hakimi et s’appuiera aussi sur les services des milieux de terrain du Standard et de Genk.

Adversaire de la Belgique dans le groupe F à la Coupe du monde de football au Qatar qui débute le 20 novembre, le Maroc a officialisé sa liste de 26 joueurs jeudi avec deux joueurs évoluant en Belgique, Selim Amallah, 25 ans, milieu de terrain au Standard et Bilal El Khannouss, le jeune joueur de 18 ans de Genk, qui va découvrir pour la première fois son équipe nationale.

Hakim Ziyech figure aussi dans cette liste. Le nouveau sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, a en effet rappelé le milieu de terrain de Chelsea, 29 ans, tombé en disgrâce au sein de sa sélection sous le règne de Vahid Halihodzic.

Abderrazak Hamedallah, qui n’avait plus été convoqué depuis 2019, 31 ans, est de retour aussi. Samy Mmaee, tout comme son frère Ryan en attaque, n’est plus présent dans cette liste de même que Munir El Haddadi.

Le Maroc ouvrira sa Coupe du monde le 23 novembre contre la Croatie, puis affrontera les Diables Rouges le 27 et terminera son groupe par un duel contre le Canada le 1er décembre. –

Les 26 sélectionnés du Maroc

Gardiens (3): Yassine Bounou (FC Séville/Esp), Munir El Kajour (Al-Wehda/ASa), Reda Tagnaouti (Wydad) Défenseurs (8): Achraf Hakimi (PSG/Fra), Noussair Mazraoui (Bayern Munich/All), Romain Saiss (Besiktas/Tur), Nayef Aguerd (West Ham/Ang), Achraf Dari (Brest/Fra), Jawad Yamiq (Valladolid/Esp), Yahia Attiatallah (Wydad), Badr Benoun (Qatar SC/Qat)

Milieux de terrain (6): Sofyan Amrabat (Fiorentina/Ita), Selim Amallah (Standard/Bel), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria/Ita), Azzedine Ounahi (Angers/Fra), Bilal El Khannouss (Genk/Bel), Yahya Jabrane (Wydad)

Attaquants (9): Hakim Ziyech (Chelsea/Ang), Youssef En-Nesyri (FC Séville/Esp), Sofiane Boufal (Angers/Fra), Zakaria Aboukhlal (Toulouse/Fra), Es Abdé (Osasuna/Esp), Amine Harit (Marseille/Fra), Ilias Chair (Queens Park Rangers/Ang), Abederrazak Hamd Allah (Al-Ittihad/ASa) et Walid Cheddira (Bari/Ita).