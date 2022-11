Coupe du monde 2022: l’Australie dévoile ses 26 sélectionnés

Les Socceroos comptent deux gardiens passés par Genk dans leur liste. Il y aura 17 débutants dans le groupe.

Graham Arnold le sélectionneur de l’Australie a révélé mardi la liste des 26 joueurs qu’il emmènera disputer la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le capitaine de la sélection sera le gardien de but Mathew Ryan, bien connu en Belgique pour avoir défendu les cages du Club Bruges (2013-2015) et de Genk (jan-juin 2017). L’actuel portier du FC Copenhague disputera son 3e Mondial tout comme l’attaquant Mathew Leckie seul autre Socceroos à avoir cette expérience. Un autre gardien est bien connu en Belgique Danny Vukovic qui a aussi joué à Genk (2017-2021) . Le médian Riley McGree a appartenu au Club Bruges entre 2017 et 2019 mais n’a jamais joué un match officiel, étant prêté avant de retourner en Australie

Aziz Behich, Milos Degenek, Jackson Irvine, Jamie MacLaren, Aaron Mooy et Bailey Wright joueront leur deuxième Coupe du monde. Il y aura donc 17 débutants dans les rangs australiens. Neuf d’entre eux ont pris part au tournoi olympique à Tokyo l’an dernier : Nathaniel Atkinson, Keanu Baccus, Thomas Deng, Cameron Devlin, Joel King, Riley McGree, Kye Rowles, Harry Souttar et Mitchell Duke.

L’Australie, qui disputera la 6e Coupe du monde de son histoire et la 5e consécutive, affrontera successivement dans le groupe D la France le 22 novembre, la Tunisie le 26 novembre et le Danemark le 30 novembre. Il y a quatre ans au Mondial 2018, la France le Danemark et l’Australie faisaient déjà partie du même groupe (C) complété par le Pérou. L’Australie avait terminé 4e avec un point, fruit du partage avec le Danemark (1-1), derrièe la France (7), le Danemark (5) et le Pérou (3).

La sélection des 26 joueurs australiens:

Gardiens : Andrew Redmayne (Sydney FC/Aus), Mathew Ryan (FC Copenhague/Dan), Danny Vukovic (Central Coast Mariners/Aus)

Défenseurs: Nathaniel Atkinson (Hearts/Eco), Aziz Behich (Dundee/Eco), Joel King (Odense/Dan), Milos Degenek (Columbus Crew/USA), Thomas Deng (Albirex Niigata/Jap), Fran Karacic (Brescia/Ita), Kye Rowles (Hearts/Aus), Harry Souttar (Stoke City/Ang), Bailey Wright (Sunderland/Ang).

Milieux de terrain: Keanu Baccus (St. Mirren/Eco), Cameron Devlin (Hearts/Eco), Ajdin Hrustic (Hellas Vérone/Ita), Jackson Irvine (St. Pauli/All), Riley McGree (Middlesbrough/Ang), Aaron Mooy (Celtic Glasgow/Eco),

Attaquants: Martin Boyle (Hibernian/Eco), Jason Cummings (Central Coast Mariners/ Aus), Mitchell Duke (Fagiano Okayama/Jap), Craig Goodwin (Adelaïde United/Aus), Garang Kuol (Central Coast Mariners/Aus), Mathew Leckie (Aus/Melbourne City/Aus), Awer Mabil (Cadix/Esp), Jamie MacLaren (Melbourne City/Aus),