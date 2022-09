Coupe du monde 2022: la FIFA rejette les appels du Chili et du Pérou contre l’Equateur

La Commission de recours de la FIFA, l’instance mondiale du football, a rejeté les appels interjetés par les fédérations chiliennes (FFCH) et péruvienne (FPF) contre la décision de la Commission de discipline de la FIFA concernant la qualification de Byron David Castillo Segura par l’Équateur.

Byron Castillo avait participé à huit rencontres des qualifications au Mondial 2022 avec l’Equateur. La fédération chilienne accusait l’arrière-droit d’être né en Colombie et d’avoir falsifié sa date de naissance. Selon elle, des documents montreraient que Castillo est né à Tumaco en Colombie en 1995 et non, comme indiqué sur ses documents officiels, à Villamil Playas en Équateur en 1998. Elle demandait à ce que les résultats de ces huit rencontres soient annulés et que l’Equateur soit, par conséquent, exclu de la Coupe du monde.

La FIFA avait ouvert une enquête en mai afin d’examiner « l’inéligibilité potentielle » de Castillo. Le 10 juin, la Commission de discipline décidait, après « avoir analysé les dossiers soumis par toutes les parties et pris en considérations l’ensemble des éléments qui lui ont été présentés », de rejeter la plainte chilienne. Le Chili, septième des qualifications sud-américaines, et le Pérou, cinquième, avaient décidé d’interjeter appel. Vendredi, la FIFA a expliqué que, « sur la base des documents qui lui ont été présentés, que le joueur devait être considéré comme détenteur de la nationalité équatorienne à titre permanent ». L’instance rejette donc également cet appel.

Un nouvel appel est possible, devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), a précisé la FIFA. L’Equateur disputera le match d’ouverture du Mondial le 20 novembre face au Qatar, pays-hôte. Il affrontera ensuite les Pays-Bas le 25 novembre et le Sénégal le 29 novembre.