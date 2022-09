Champions League: Saelemaekers buteur décisif contre le Dinamo Zagreb, Haaland marque contre son ancien club et De Bruyne élu homme du match

Alexis Saelemaekers a marqué son deuxième but de la compétition ce mercredi et le deuxième du Milan AC contre le Dinamo Zagreb. Contre le Borussia Dortmund, son ancien club, Erling Haaland n’a pas fait dans le sentiment en marquant son 26e but en Ligue des Champions. Enfin, malgré le départ de Thomas Tuchel et l’arrivée de Graham Potter sur le banc, Chelsea n’a pu faire mieux qu’un partage dans ses installations contre Salzbourg.

Mercredi soir, la deuxième journée de Ligue des Champions avait lieu. Elle a notamment vu Benfica créer la surprise en s’imposant 1-2 à Turin face à la Juventus. Du côté belge, elle a souri à Alexis Saelemaekers, buteur décisif contre le Dinamo Zagreb. Le Diable rouge avait déjà marqué le but du partage des siens contre le RB Salzbourg la semaine passée.

GROUPE A: les Rangers défient l’UEFA, mais subissent nettement la loi de Napoli

Les Rangers ont défié mercredi soir les autorités européennes du football en diffusant le « God Save the King » avant leur match de Ligue des champions face à Naples.

Le club écossais avait demandé à l’UEFA l’autorisation de modifier le protocole de la Ligue des champions pour pouvoir diffuser l’hymne britannique avant le coup d’envoi à Ibrox. La requête a été rejetée, l’UEFA autorisant seulement une minute de silence et le port de brassards noirs en hommage à la reine Elizabeth II, morte jeudi dernier dans son château écossais de Balmoral.

Mais les Rangers, historiquement proches de la famille royale, ont diffusé l’hymne après cette minute de silence. Une initiative susceptible de valoir au club une sanction de l’UEFA. Joueurs et spectateurs écossais ont mêlé leurs voix pour reprendre en choeur la nouvelle version de l’hymne du Royaume-Uni, dans laquelle « God save the Queen » a été modifié en « God save the King », en référence au nouveau roi Charles III.



Dans une des tribunes d’Ibrox, un tifo a dessiné la silhouette de la tête de la reine sur fond d’Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni. A Stamford Bridge, à Londres, où Chelsea recevait Salzbourg, l’hymne n’a pas été diffusé dans l’enceinte mais chanté spontanément par une partie du public.

GROUPE E: Milan prend le dessus sur le Dinamo Zagreb, pas encore d’effet Potter à Chelsea

Chelsea et Salzbourg ont fait match nul, 1-1. À l’ouverture du score de Raheem Sterling (48e), Noah Okafor a donné la réplique autrichienne (75e).

L’AC Milan s’est imposé à domicile face au Dinamo Zagreb, 3-1, pour la deuxième journée du groupe E de la Ligue des Champions. Grâce, notamment, à un but d’Alexis Saelemaekers, les Milanais prennent provisoirement la première place dans leur poule.

La victoire milanaise s’est dessinée aux alentours de la mi-temps. Peu avant le repos, Leao a été accroché fautivement dans la surface. Olivier Giroud s’est chargé de transformer le pénalty (1-0, 45e) juste avant que les équipes ne retournent aux vestiaires. Au retour de celui-ci, c’est Alexis Saelemaekers qui s’est illustré. Le Diable rouge a été à la conception et à la conclusion d’une action milanaise: il a repris de la tête le centre de Leao pour doubler l’avance des hôtes (2-0, 47e). Mislav Orsic a ensuite réduit l’écart (2-1, 56e), à l’issue d’une superbe action collective des Croates menée entre les défenseurs rossoneri.

Charles De Ketelaere, qui avait débuté la rencontre sur le banc, est monté au jeu à la 68e minute à la place d’Olivier Giroud pour jouer à la pointe de l’attaque. Tommaso Pobega a encore enfoncé le clou une dizaine de minutes plus tard (3-1, 77e), juste avant qu’Alexis Saelemaekers ne cède sa place à Junior Messias (78e). Divock Origi n’était pas sur la feuille de match du côté du Milan. L’attaquant a été pris en charge par le staff médical des Diables Rouges pour traiter des douleurs liées à une fatigue musculaire.

L’AC Milan occupe la tête avec 4 points, devant les Croates qui en comptent 3. Le RB Salzbourg est 3e avec 2 points, 1 de plus que Chelsea.



GROUPE F: Eden Hazard de nouveau sur le banc lors de la victoire du Real Madrid contre le RB Leipzig

Le Real Madrid s’est emparé des trois points face au RB Leipzig, 2-0. Federico Valverde a débloqué la situation tardivement (80e), et Marcos Asensio a assuré la victoire (90e+1).

Thibaut Courtois a défendu les cages madrilènes avec succès pendant tout le match, mais son compatriote Eden Hazard est resté sur le banc.

Plus tôt dans la soirée, le Celtic a été tenu en échec au Shakhtar Donetsk, 1-1. Artem Bondarenko a marqué contre son camp en faveur du Celtic (10e) mais Mykhaylo Mudryk a rétabli l’égalité (29e).

Le Real est premier du groupe F avec 6 points. Il devance le Shakhtar, toujours invaincu et qui compte 4 points. Le Celtic est 3e avec 1 point, et Leipzig ferme la marche après avoir perdu ses deux premiers matchs.

GROUPE G: Kevin De Bruyne à l’assist contre le Borussia Dortmund, le FC Séville contraint au partage

Manchester City s’est fait peur, mais a battu Dortmund, 2-1. Jude Bellingham a refroidi l’Etihad Stadium en allumant la mèche pour Dortmund (56e), mais John Stones sur une passe décisive de Kevin De Bruyne (80e), puis Erling Haaland (84e) ont assuré les trois points aux ‘Skyblues’.

Thomas Meunier a disputé toute la rencontre pour Dortmund, écopant au passage d’une carte jaune (90e+4), tandis que Thorgan Hazard est resté sur le banc. Kevin De Bruyne a également joué les 90 minutes pour City.

Kevin De Bruyne a été élu homme du match contre le Borussia Dortmund. (Photo by Alex Livesey – UEFA/UEFA via Getty Images)



Le FC Séville, où Adnan Januzaj est monté la 84e minute, et Copenhague se sont quittés sur un nul blanc, 0-0, dans l’autre rencontre du groupe. Manchester City prend la première place du classement avec 6 points, 3 de plus que Dortmund. Copenhague et Séville suivent avec 1 point.

GROUPE H: le PSG s’impose au Maccabi grâce à ses trois stars offensives, le Benfica enfonce la Juventus

Le PSG s’est imposé sur le terrain du Maccabi Haifa, 1-3. Les Israéliens ont ouvert le score via Chery (24e), mais Paris a égalisé grâce à Lionel Messi (37e). En deuxième période, Kylian Mbappé (69e) et Neymar (88e) ont offert la victoire au PSG.

Dans l’autre rencontre, Benfica a surpris la Juventus à Turin, 1-2. La Juve a pris l’avantage grâce à Arkadiusz Milik (4e), mais Joao Mario a remis les équipes à égalité sur pénalty (44e), avant que David Neres ne condamne définitivement la Vieille Dame (55e).

Le PSG et Benfica partagent la tête du groupe avec 6 points. La Juventus et le Maccabi, qui n’ont pas encore pris de point, sont 3e et 4e.

Vlahovic et la Vieille Dame se sont cassés les dents contre Benfica. (Photo by Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Dans le match en retard du groupe A, le Napoli a gagné en déplacement à Glasgow, 0-3, face aux Rangers. Après l’exclusion de Sands côté écossais (56e) et un pénalty manqué de Zielinski (59e), Politano a lui-même transformé son pénalty (68e) et Raspadori (85e) puis Ndombele (90e+1) ont alourdi la marque. Les Napolitains sont en tête avec un bilan de 6 sur 6, devant Liverpool qui a battu hier l’Ajax (2-1). Les Anglais comptent 3 points comme les Néerlandais, et les Rangers peinent en dernière place sans le moindre point.