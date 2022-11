Champions League: Naples et le Bayern Munich probables adversaires du Club de Bruges

Please write your introduction text here

La victoire de Liverpool contre Naples ne suffit pas à lui assurer la première place du groupe

Le suspense était tout relatif dans le groupe A. Pour déloger Naples de la première place, Liverpool devait l’emporter sur un score supérieur à 4-1 et les Glasgow Rangers devaient enfiler plus de quatre buts à l’Ajax. Finalement, les Reds ont battu les Napolitains 2-0 et les Ecossais se sont inclinés 1-3 face aux Lanciers.

Il n’y a pas eu d’occasion franche en première période entre les Reds et les Napolitains, qui n’ont cadré qu’une seule de leurs trois frappes. Après la reprise, Naples a eu plus souvent le ballon mais les Liverpuldiens sont revenus dans la rencontre et ont fini par marquer par Mo Salah (85e, 1-0) et Darwin, Nunez (90e+8, 2-0). Au classement, Naples termine premier avec 15 points tout comme Liverpool (2e).

Si les Rangers avaient pensé signer un exploit, Steven Berghuis (4e, 0-1) et Mohammed Kudus (29e, 0-2) leur ont enlevé leurs dernières illusions. James Tavernier a eu beau réduire l’écart sur penalty (87e, 1-2), Francisco Conceicao (89e, 1-3) a conforté la troisième place de l’Ajax (6 points). Les Rangers, tombeurs de l’Union en barrages, terminent bons derniers avec un goal average négatif de…. – 20. Ils auront en effet encaissé 22 buts en 6 rencontres et marqué seulement deux fois.

Liverpool – Naples : 2-0

G. Rangers – Ajax : 1-3

Naples 15 points (+14) Liverpool 15 points (+11) Ajax 6 points (-5) Glasgow Rangers 0 points (-20)

L’Atlético Madrid éliminé des Coupes d’Europe

Le FC Porto, sur la lancée de son net succès la semaine dernière contre le Club Bruges au Jan Breydel (0-4), n’a pas tremblé contre l’Atlético de Madrid. Grâce à une victoire 2-1 contre les Colchoneros, conjuguée au partage brugeois au Bayer Leverkusen (0-0), les Portugais terminent premiers du groupe B avec 12 points, une longueur devant le Club (11). Le Bayer jouera les barrages de l’Europa League alors que l’Atlético ne passera pas l’hiver européen, une première depuis la saison 2010-2011.

Face à une équipe madrilène peu en vue, les troupes de Sergio Conceiçao ont complètement dominé les débats. L’Iranien Mehdi Taremi (1-0, 5e) et le Canadien Stephen Eustaquio (2-0, 24e), futur adversaire des Diables Rouges à la Coupe du monde, ont permis aux Dragons de s’imposer. Axel Witsel a disputé toute la partie dans le milieu madrilène et Yannick Carrasco est monté à l’heure de jeu. Le Diable, qui a manqué un penalty décisif la semaine dernière contre le Bayer, a eu une occasion en fin de match n’a pas pu la convertir en but. L’Atlético a sauvé l’honneur dans la dernière minute du temps additionnel, sur un corner dévié dans son goal par Ivan Marcano (2-1, 90e+5).

Bayer Leverkusen – FC Bruges : 0-0

FC Porto – Atlético Madrid : 2-1

FC Porto 12 points (+5) FC Bruges 11 points (+3) Bayer Leverkusen 5 points (-4) Atlético Madrid 5 points (-4)

Un parcours parfait pour le Bayern, un parcours sans points pour le Viktoria Plzen

Dans le groupe C, le Bayern Munich a empoché le maximum de points en battant 2-0 l’Inter Milan (10 points, 2e). Les deux équipes ont multiplié les situations chaudes avant que Benjamin Pavard ne donne l’avance aux Bavarois de la tête (32e, 1-0). En seconde période, Munich a fait le break grâce à une fusée d’Eric Maxim Choupo-Moting (71e, 2-0).

Assuré de la troisième place, le FC Barcelone (7 points, 3e) a infligé un sixième revers 2-4 au Viktoria Pilzen. Marcos Alonso (6e, 0-1), Ferran Torres (44e, 54e) et Pablo Torre (75e, 2-4) ont marqué pour les Blaugranas. Dans l’autre camp, Tomas Chory, qui est passé par Zulte Waregem en 2020, a réduit deux fois l’écart sur penalty (51e, 1-2) et de la tête (63e, 2-3).

Viktoria Plzen – FC Barcelone : 2-4

Bayern Munich – Inter : 2-0

Bayern Munich 18 points (+16) Inter 10 points (+3) FC Barcelone 7 points (0) Viktoria Plzen 0 points (-19)

Tottenham et l’Eintracht Francfort sortent vainqueurs du groupe D

Sans discussion possible, le groupe D était le plus indécis de la Ligue des Champions. Au coup d’envoi de la sixième et dernière journée de la phase de poules, les quatre équipes pouvaient encore prétendre à la qualification pour les huitièmes de finale. Finalement, Tottenham, vainqueur 1-2 in extremis à Marseille, a terminé premier (11 points) devant Francfort (10 points), qui s’est imposé 1-2 au Sporting Lisbonne. Les Portugais (7 points) sont reversés en Europa League et l’OM a fini son parcours européen.

Quatrième avec deux points de retard sur Tottenham, Marseille a démarré fort mais son élan a été brisé par la blessure d’Eric Bailly, qui faisait sa rentrée. Appelé à stabiliser sa défense, l’Ivoirien a cédé sa place à Samuel Gigot, passé à Courtrai et Gand. Les Olympiens se sont installés dans la moitié de terrain adverse et ont obligé Hugo Lloris à détourner un tir d’Alexis Sanchez et une frappe de Jordan Veretout (33e). Par contre, le gardien des Spurs n’a rien pu faire quand, seul au second poteau, Chancel Mbemba a piqué sa tête sur un ballon soulevé par Veretout (45e+2, 1-0). Le Vélodrome n’aura pas longtemps baigné dans l’extase puisque Tottenham a égalisé par Clément Lenglet, qui s’est élevé plus haut que Valentin Rongier sur un coup franc d’Ivan Perisic (54e, 1-1). En fin de rencontre, les Marseillais ont eu la chance de voir une frappe puissante de Pierre-Emile Hojbjerg frapper la transversale (81e) et Mbemba bloquer d’un superbe tacle Harry Kane, qui armait son tir (82e). Les Marseillais ont répliqué mais Hojbjerg les a crucifiés (90e+5, 1-2).

Dans son stade, le Sporting s’est incliné 1-2 devant Francfort. Pourtant, les Vert et Blanc ont pris les devants sur un centre de Manuel Ugarte vers Arthur Gomes, qui a profité d’une mauvaise intervention de Djibril Sow et de Dina Ebimbe pour tromper Kevin Trapp de près (39e, 1-0). Mais l’ex-joueur de Saint-Trond, Daichi Kamada a égalisé sur penalty (62e, 1-1) et Randal Kolo Muani (72e, 1-2) a donné la victoire à l’Eintracht.

Marseille – Tottenham : 1-2

Sporting Lisbonne – Eintracht Francfort : 1-2

