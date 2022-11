Champion de Belgique avec Anderlecht en 2017, Lukasz Teodorczyk annonce sa retraite à seulement 31 ans

L’attaquant Polonais restait sur des années compliquées depuis ce titre et celui de meilleur buteur acquis dans le même temps. Après un transfert raté à l’Udinese, il avait enchaîné avec une location sans succès à Charleroi avant de redescendre en division 2 italienne à Vicence. Il était sans contrat depuis le 30 juin.

L’attaquant polonais Lukasz Teodorczyk, qui était sans club depuis juillet dernier, a annoncé sa retraite du football professionnel sur Instagram. « J’ai réfléchi pendant très longtemps. J’ai également attendu longtemps avant de l’accepter et il me faudra probablement encore un certain temps pour le digérer », a écrit celui qui était devenu champion de Belgique sous le maillot d’Anderlecht, le dernier titre du club le plus titré de Belgique.

« J’ai essayé, je me suis battu, mais mon corps ne coopère pas avec ma tête et ne veut pas se donner à 100 %. Quand je ne peux pas donner le meilleur de moi-même, je dois donc finir », explique Teo avant de remercier les personnes qu’il a rencontrées au cours de sa carrière.

A seulement 31 ans, Lukasz Teodorczyk range donc les crampons fort d’un titre de champion de Pologne avec Lech Poznan, deux de champion d’Ukraine avec le Dynamo Kiev et un de Belgique avec Anderlecht. Avec ces derniers clubs, il a aussi gagné une Coupe d’Ukraine et des Supercoupes d’Ukraine et de Belgique.

Teo est aussi devenu le meilleur buteur du championnat belge lors de la saison 2016-17. Il avait marqué 20 goals lors de cet exercice dont 15 au cours de ses 19 premiers matches.

Le renvoi de René Weiler a été fatal à l’attaquant polonais qui est ensuite parti sur la pointe des pieds à Udinese en échange de 7 millions d’euros, alors qu’il avait été acheté 5 par le RSCA.

Il n’a marqué qu’un seul but pour le club du Frioul lors d’un match de Serie A. Teo a aussi été prêté à Charleroi lors de la saison 2020-21. Un nouvel échec cuisant puisque pour son retour sur les terrains de ses exploits, il n’a pas marqué une seule fois en Jupiler Pro League et n’a fait trembler les filets qu’une fois en Coupe de Belgique contre Westerlo.

La saison dernière, il avait tenté de rebondir à Vicence, alors lanterne rouge de Serie B, la division 2 italienne. Si le club est remonté jusqu’aux places de barragistes, il a finalement été relégué en Serie C et n’a pas prolongé le contrat de Lukasz Teodorczyk. Le bilan du Polonais était de toute façon bien insuffisant avec seulement 1 but et 3 passes décisives en 14 apparitions.

De quoi finalement le pousser à mettre un terme à sa carrière quelques mois plus tard.

