Julien Duranville, septième joueur de 16 ans le plus cher de l’histoire

La jeune pépite d’Anderlecht a rejoint le Borussia Dortmund en fin de semaine dernière. Il remplira des caisses bruxelloises en manque de liquidités et deviendra le sixième joueur du Royaume de Belgique à enfiler la tenue des Schwarz-Gelben. Comme on va le voir, les gros transferts à un jeune âge ne sont pas forcément des gages de réussite.

Pour l’heure son nom ne figure pas encore dans l’effectif professionnel du Borussia Dortmund, mais ce ne serait qu’une question de semaines, selon les dires de son nouvel entraîneur Edin Terzic. Victime d’une légère déchirure musculaire lors de la période de Noël, Julien Duranville devra faire preuve de patience avant de porter la tenue de son nouveau club. « Il est toujours en plein traitement, ce qui signifie qu’il sera pleinement avec nous dans deux ou trois semaines« , affirme Terzic. « Le plan est clair. Il s’entraînera avec l’équipe première et il jouera avec l’équipe première. Comme pour tous les jeunes joueurs, cela n’a aucun sens de ne pas leur donner du temps de jeu », a affirmé le technicien du BVB.

Le transfert de Julien Duranville a évidemment fait beaucoup parler étant donné qu’il pose quelques questions sur la gestion des jeunes talents à Anderlecht. L’adolescent de 16 ans, qui ne compte que 10 matches professionnels avec Anderlecht sans compter les quatre qu’il a disputés en Challenger Pro League avec les U23, devrait rapporter une somme estimée entre 11 et 13 millions d’euros selon les différents bonus. Anderlecht devrait en tout cas recevoir directement 8,5 millions, une somme assez conséquente pour un si jeune joueur.

Deux flops et une grosse réussite sur le podium

Mais Duranville est-il pour autant l’adolescent le plus onéreux de l’histoire ? La réponse est non. Cependant, le natif d’Uccle, tout comme Vincent Kompany, figure bien dans le top 10, à la sixième place pour être précis. Le leader de ce classement particulier n’est d’ailleurs pas une grande réussite. Lors de la saison 2017-18, l’AS Monaco est atteint de fièvre acheteuse et signe un chèque de quasiment 21 millions d’euros pour s’attacher les service de Pietro Pellegri. Le joueur originaire de Genoa ne jouera que 23 petites rencontres et ne marquera que deux fois pour être revendu l’été dernier seulement 5 millions d’euros, soit pour quatre fois moins d’argent, à Torino… Sa valeur marchande qui était estimée à 8 millions lors de son arrivée est aussi descendue à 5.

Le deuxième est aussi une folie du club du Rocher qui avait décidé de jouer les Chelsea de 2022-23 en achetant un maximum de jeunes talents un peu dans le vent. Talent en vue du côté de Lyon, Willem Geubbels est délogé du club rhodanien par Monaco pour 20 millions d’euros, alors que sa valeur marchande n’est estimée qu’à 6. A 21 ans, il n’a finalement joué que 17 rencontres pour un seul but marqué en faveur de l’ASM. Prêté l’an passé à Nantes (26 matches, 3 buts), il était cité comme possible recrue de Charleroi en ce mois de janvier. L’ailier a finalement préféré rejoindre Saint-Gall. Un transfert qui n’aura rien rapporté à Monaco, alors que la valeur marchande du joueur a chuté à 2,5 millions d’euros.

Pisté ces derniers jours par Charleroi, Willem Geubbels a finalement rejoint Saint-Gall gratuitement alors qu’il avait coûté 20 millions à Monaco . (Photo by Vincent Michel/Icon Sport)

Le troisième ado de 16 ans le plus cher de l’histoire est en revanche une vraie réussite. Pour arracher Pedri à Las Palmas, le Barça allonge 17,5 millions d’euros lors de la saison 2019-20, mais laisse d’abord sa nouvelle recrue mûrir encore six mois dans l’antichambre de la Liga. Lors de l’exercice suivant, le milieu de terrain central devient rapidement une valeur sûre du onze blaugrana et est repris par la sélection espagnole pour l’Euro et la Coupe du monde. Il est même élu meilleur espoir du tournoi lors du premier. Sous les couleurs du FC Barcelone, il vient d’atteindre la barre des 100 rencontres jouées et a trouvé le chemin des filets à 15 reprises. Celui qui est déjà annoncé comme le successeur d’Andrès Iniesta vaut déjà 100 millions d’euros. Un vrai coup dans le mille pour un Barça pas souvent inspiré ces dernières années dans son recrutement.

Juste à côté du podium, l’on retrouve Theo Walcott. Désormais âgé de 33 ans, il est revenu dans le club où tout a commencé: Southampton. Lors de l’été 2006, Arsenal dépense 10,5 millions pour cet adolescent qui suscite beaucoup de fascination outre-Manche. Sa valeur marchande n’est que de 2,5 millions et il sera dans l’ensemble une réussite pour les Gunners, même s’il n’y a pas toujours joué les premiers rôles comme attendu. Il restera cependant 12 ans à Londres, prenant part à 397 rencontres. Il marquera aussi 108 fois. Sélectionné en mai 2006 par le sélectionneur anglais Sven-Göran Eriksson alors qu’il n’a pas joué une seule minute en Premier League, Walcott portera la tunique des Three Lions à 47 reprises, avec 8 buts à la clé. Le 17 janvier 2018, voici cinq ans, son aventure dans le Nord de Londres s’achève. Walcott déménage à Everton en échange de 22,5 millions d’euros, alors que sa valeur marchande est de 20. Le pari de l’adolescent aura finalement été très positif pour Arsenal, même si les prix pratiqués sur le marché ont forcément beaucoup changé par rapport à l’été 2006. La preuve qu’un placement à très long terme peut s’avérer intéressant, même en foot.

Adeyemi, l’adolescent qui a coûté plus à Salzbourg qu’Haaland

L’ailier droit de 16 ans est un produit prisé par les recruteurs les plus audacieux. Un autre exemple de cela est Karim Adeyemi. Ce jeune Munichois, passé par l’école de jeunes du Bayern, est contraint d’aller chercher son bonheur dans un autre club bavarois plus modeste: Unterhaching. Alors qu’il n’a évolué qu’au sein des catégories d’âge du pensionnaire de 3e division allemande, le RB Salzbourg décide de signer un chèque de 10,1 millions d’euros pour cet ailier prometteur. Les Autrichiens ne sont pas les plus fortunés du football européen mais s’offrent le cinquième transfert le plus cher de leur histoire avec un adolescent qui ne compte pas une seule minute avec les pros. L’Allemand a même coûté deux millions de plus qu’un certain Erling Haaland.

Karim Adeyemi est toujours le 5e transfert le plus cher de l’histoire du RB Salzbourg alors qu’il n’évoluait que dans les équipes d’âge d’une équipe de 3e division allemande . (Photo by Jasmin Walter – FC Red Bull Salzburg/FC Red Bull Salzburg via Getty Images)

Le pari s’avère pourtant gagnant. Adeyemi s’impose rapidement dans l’équipe et après un passage en prêt à Liefering (35 matches et 15 buts), il revient par la grande porte dans la cité de Mozart, où il marque 19 fois en 27 rencontres de Bundesliga autrichienne la saison dernière. Sans compter ses quatre réalisations en Coupe d’Europe. Alors que sa valeur est estimée à 35 millions d’euros, il est revendu l’été dernier au Borussia Dortmund, déjà habitué aux prix d’amis du club de Salzbourg depuis la venue d’Haaland. Le pari de Karim Adeyemi était risqué au départ, mais en valait cependant le coup. Depuis lors, il a même été repris dans le groupe de la Mannschaft lors de la dernière Coupe du monde.

Duranville entre Hannibal Mejbri et Anderson

Julien Duranville arrive donc en 7e position de ce classement, devancé par le Tunisien Hannibal Mejbri. Le concurrent capillaire de Wout Faes a quitté le centre de formation de Monaco pour celui de Manchester United en août 2019 pour 10 millions d’euros, alors que sa valeur marchande était de 0 euro. Elle est aujourd’hui seulement montée à 6 millions et le joueur a été prêté à Birmingham, pensionnaire de Championship. Le Tunisien tente d’y engranger de l’expérience avant de jouer plus régulièrement pour des Red Devils dont il a porté le maillot seulement trois fois dans sa jeune carrière. Il a déjà disputé la dernière Coupe du monde avec la Tunisie et United repensera certainement à l’exemple de Theo Walcott en faisant preuve de patience avec un joueur qui pourrait lui rapporter gros dans plusieurs années.

Derrière Duranville, on retrouve d’ailleurs un autre joueur passé par Old Trafford, même si c’est son passage de Grêmio au FC Porto qui lui vaut sa 8e place dans ce classement. En 2004-05, le Brésilien Anderson devient à l’époque l’adolescent le plus cher de l’histoire du football avec un prix d’achat de 8 millions d’euros. Désormais retraité, il sera sacré deux fois champion du Portugal et remportera une Coupe avant de mettre le cap sur l’Angleterre pour 31,5 millions d’euros, alors que sa cote était montée à 25 entre temps. Si son passage dans le Théâtre des Rêves n’est pas resté impérissable, le FC Porto a réussi son pari.

Antonio Nusa, un joueur de Pro League dans le top 20

A noter qu’un joueur de Pro League figure à la 19e place de ce classement. Le FC Bruges a en effet dépensé 3 millions d’euros pour s’offrir les services d’Antonio Nusa, alors que sa valeur marchande à Stabaek était de 400 000 euros. S’il ne fait pas encore partie des cadres Blauw en Zwart, l’ailier a déjà écrit l’histoire de son club à deux reprises. Tout d’abord, en devenant à 17 ans et 21 jours le plus jeune buteur de l’Histoire du Club. Ensuite, il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la Ligue des Champions à marquer pour sa première apparition. Il avait 17 ans et 189 jours lorsqu’il avait planté l’une des quatre roses blauw en zwart dans le jardin du FC Porto.

Arrivé à seulement 16 ans au FC Bruges, Antonio Nusa a déjà écrit l’histoire du FC Bruges par deux fois. (Photo by Isosport/MB Media/Getty Images)

Comme on peut le voir, un prix de transfert important sur la tête d’un adolescent n’est pas toujours un gage de réussite. Mais au final, pas mal de ces adolescents prodiges ont justifié l’investissement de leur club. Julien Duranville pourra certainement s’appuyer sur l’expérience de son nouveau coéquipier Karim Adeyemi pour réussir aussi à tracer sa route à l’ombre du Mur jaune.

L’Ucclois devient aussi le sixième Belge à porter la tunique des Schwarz-Gelben après Adnan Januzaj, Michy Batshuayi, Axel Witsel, Thorgan Hazard et Thomas Meunier. Son club espère surtout que sa nouvelle recrue pourra aussi bien se comporter qu’un Jadon Sancho en son temps. L’ailier anglais, qui ne joue plus vraiment les premiers rôles à Manchester United, était un rien plus âgé (17 ans) lorsqu’il est arrivé pour 20 millions d’euros en provenance des équipes d’âge de Manchester City. Sa valeur marchande comme celle de Duranville était estimée à 5 millions et il fut revendu pour 85 au voisin de son club formateur.