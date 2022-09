Aubameyang de retour en Angleterre, de l’énergie Soler au PSG et des renforts défensifs dans les clubs de Milan: voici tout ce qu’il faut retenir de la dernière journée du mercato

Le mercato d’été a refermé ses portes ce jeudi soir dans la plupart des championnats européens. Comme chaque année, les dernières heures ont été mouvementées. Voici les principales grandes transactions enregistrées dans la soirée.

ANGLETERRE

Aubameyang va « régler ses comptes » avec la Premier League à Chelsea

L’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang a signé pour deux ans à Chelsea en provenance du FC Barcelone, ont annoncé les deux clubs dans la nuit de jeudi à vendredi. La formation catalane a précisé dans son communiqué que l’ancien joueur de Saint-Etienne, Dortmund ou Arsenal, âgé de 33 ans, avait été cédé pour 12 millions d’euros. « Je suis tellement heureux. C’est un honneur de faire partie de cette équipe et je suis très impatient de démarrer. J’ai des comptes à régler avec la Premier League et c’est tellement bon d’être de retour, c’est très excitant », a déclaré le joueur, cité dans le communiqué. L’attaquant va effectivement retrouver un championnat qu’il avait quitté il y a tout juste sept mois, après avoir résilié son contrat avec Arsenal, à la suite de problèmes disciplinaires et de ponctualité. En six mois passés en Catalogne, Aubameyang (73 sélections, 30 buts) a inscrit 13 buts en 24 matches, terminant la saison meilleur buteur du club, à égalité avec Memphis Depay. Il n’entrait cependant plus dans les plans du club espagnol, en proie à des difficultés économiques et qui souhaitait soulager sa masse salariale des 2 M EUR mensuels que touchait « Aubam », selon la presse espagnole.

Liverpool a annoncé jeudi soir le prêt jusqu’à la fin de la saison du milieu de terrain brésilien de la Juventus Turin Arthur Melo, avec une option d’achat.

Antony, un transfert à trois chiffres pour Manchester United

Manchester United a officialisé jeudi l’arrivée en provenance de l’Ajax Amsterdam de l’ailier brésilien Antony, qui s’est engagé jusqu’en 2027, plus une année en option. Il est le cinquième transfert estival entrant de Mancheser United. Un accord entre les deux clubs avait été annoncé mercredi, le club néerlandais révélant que le transfert s’élevait à 100 millions d’euros, bonus compris, faisant de lui le joueur évoluant en Eredivisie le plus cher de l’histoire. Âgé de 22 ans, l’international brésilien (9 sélections), a inscrit 31 buts et délivré 27 passes décisives en 134 matches sous les maillots de l’Ajax et de Sao Paulo. Il retrouvera à Old Trafford l’entraîneur Erik ten Hag qui l’avait dirigé aux Pays-Bas, ainsi que son ex-coéquipier, le défenseur argentin Lisandro Martinez, arrivé lui aussi cet été à Manchester.

ARTUR MELO (JUVENTUS) VA RENFORCER LE MILIEU DE LIVERPOOL

Artur Melo va « étoffer les options au milieu du terrain », explique Liverpool dans un communiqué. Avec les blessures de Thiago Alcantara, Alex Oxlade-Chamberlain ou Curtis Jones, le manager allemand des Reds, Jürgen Klopp, a parfois dû jongler pour mettre sur pied ses compositions d’équipe depuis le début de la saison. La Juve a précisé de son côté les conditions de cette opération: un prêt payant à hauteur de 4,5 millions d’euros, couplé à une option d’achat à la fin de la saison à 37,5 millions d’euros.

Arthur Melo était arrivé à Turin à l’été 2020 en provenance du FC Barcelone dans le cadre du très médiatique transfert croisé avec le Bosnien Miralem Pjanic, qui avait fait le chemin inverse. Le Brésilien avait été valorisé à hauteur de 72 millions d’euros lors de cette transaction mais a depuis rarement répondu aux attentes suscitées par ce montant astronomique. La Juve cherchait un point de chute pour ce joueur désormais très peu utilisé, mais son salaire important (5 M EUR annuels selon la presse) a refroidi nombre d’acheteurs potentiels.

🗣️ @arthurhromelo described joining Liverpool as a 'dream' during his first interview as a Reds player ⤵️ — Liverpool FC (@LFC) September 1, 2022

Dubravka devient la doublure de De Gea à Manchester United

Manchester United a officialisé jeudi l’arrivée du gardien de but Martin Dubravka. Le Slovaque arrive de Newcastle United pour une saison en prêt. Les Red Devils ont également négocié une option d’achat évaluée à 5 millions de livres par les journalistes anglais.

Dubravka, 33 ans, 30 fois international slovaque, a joué plus de 125 matchs de Premier League au cours des 5 dernières saisons et apporte donc une grande expérience à Old Trafford. Il devrait suppléer David De Gea alors que Dean Henderson a lui été prêté à Nottingham Forrest pour accumuler du temps de jeu. « Rejoindre Manchester United marque un moment spécial dans ma carrière. Je suis impatient de commencer et d’aider le groupe à réaliser ses ambitions », a déclaré un Dubravka ravi. Ce transfert devrait clôturer le mercato mancunien qui a été mouvementé, rythmé notamment par la saga autour de Cristiano Ronaldo et l’arrivée de dernière minute d’Antony.

ESPAGNE

Martin Braithwaite change de crèmerie barcelonaise

Martin Braithwaite change de club mais pas de ville. L’attaquant international danois a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour mettre un terme au contrat qui les liait jusqu’en 2024, et s’est engagé chez les voisins de l’Espanyol Barcelone jusqu’en juin 2025, a annoncé le club jeudi soir dans un communiqué. Selon la presse, cet accord coûtera 150.000 euros au Barça, qui libère ainsi environ 7 M d’EUR de masse salariale. Raillé au moment de sa signature chez les Blaugranas de Quique Setién en février 2020 pour 18 M d’EUR en provenance de Leganés, l’avant-centre de 31 ans a marqué 10 buts en 58 matches en deux ans et demi au Barça.

Locked in and ready to go 🔒 pic.twitter.com/is0pUKRemf — Martin Braithwaite (@MartinBraith) September 1, 2022

Ocampos file à l’Ajax

L’ailier gauche argentin Lucas Ocampos a été prêté une saison par le FC Séville à l’Ajax, ont officialisé les deux clubs dans la nuit de mercredi à jeudi. « L’Ajax a signé un accord avec le FC Séville et Lucas Ocampos. L’Argentin sera prêté par le club espagnol, où il est actuellement sous contrat. Le prêt durera une saison, jusqu’au 30 juin 2023, avec une option d’achat », ont précisé les Ajacides dans un communiqué. Selon la presse néerlandaise, il serait d’un prêt payant de 4 millions d’euros assortie d’une option d’achat de 16 millions d’euros. L’international argentin de 28 ans (10 sélections, 2 buts) débarque dans la capitale néerlandaise pour pallier au départ du Brésilien Antony vers Manchester United.

FRANCE

De l’énergie Soler au PSG

Le milieu offensif espagnol Carlos Soler s’est engagé pour une durée de cinq ans avec le Paris SG en provenance de Valence, a annoncé jeudi le club de la capitale, au dernier jour du marché des transferts en France. Soler (25 ans) est la sixième recrue estivale des champions de France après les milieux Vitinha, Renato Sanches et Fabian Ruiz, le jeune attaquant français Hugo Ekitike et le défenseur tricolore Nordi Mukiele. Capitaine de Valence où il a été formé et a effectué jusqu’ici toute sa carrière, Soler est un milieu à caractère offensif très polyvalent, capable d’évoluer au poste de meneur de jeu ou sur un côté. Il a ainsi marqué 36 buts en 226 rencontres avec Valence, toutes compétitions confondues, selon les statistiques rapportées par son nouveau club. International espoirs et finaliste de l’Euro de cette catégorie d’âge (moins de 21 ans) en 2017, Soler compte dix sélections chez les A depuis sa première cape le 2 septembre 2021 en Suède, lors d’un match comptant pour les qualifications du Mondial-2022 (défaite 2-1). Il avait inscrit au cours de cette partie le premier de ses trois buts avec la Roja. La signature de Soler permet à Paris de s’offrir une doublure supplémentaire dans le secteur offensif, l’Espagnol rejoignant son compatriote Pablo Sarabia et Ekitike dans la rotation derrière le trio de stars Mbappé-Messi-Neymar.

Draxler quitte le banc du PSG pour Benfica

Le milieu allemand Julian Draxler, très peu utilisé au Paris SG, a été prêté une saison au club portugais du Benfica, ont annoncé jeudi les deux clubs, au dernier jour du mercato. Sous contrat jusqu’en 2024 à Paris, le joueur de 28 ans n’entrait pas dans les plans de l’entraîneur Christophe Galtier, et pas beaucoup plus dans ceux de son prédécesseur Mauricio Pochettino. Pour preuve, le dernier match de l’Allemand sous le maillot parisien remonte au 20 mars en championnat. Depuis son arrivée en janvier 2017, en provenance de Wolfsburg, le champion du monde 2014 a disputé 198 matches avec le PSG, pour un total de 26 buts et 41 passes décisives selon le club. Il retrouvera son ancien club en Ligue des Champions puisque Benfica et le PSG se trouvent dans le même groupe.

Le PSG dégraisse

Le PSG a officialisé jeudi les départs des défenseurs Abdou Diallo (RB Leipzig), Layvin Kurzawa (Fulham) et du milieu Idrissa Gueye (Everton). Les trois joueurs ne faisaient plus partie des plans de la nouvelle direction sportive du PSG, formée par Luis Campos (conseiller football) et Christophe Galtier (entraîneur), qui a réussi à se séparer de la plupart des joueurs jugés « indésirables ». Diallo (26 ans), arrivé en 2019 en provenance du Borussia Dortmund, n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale et retrouve la Bundesliga dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Quant à Kurzawa (29 ans), débarqué à Paris en 2015 de Monaco, il est rapidement passé d’un statut de titulaire et de grand espoir français au poste d’arrière gauche à un rôle de remplaçant. Il compte 13 sélections en équipe de France, est même resté sans jouer toute la saison dernière après avoir pourtant renouvelé son contrat avec le PSG pour quatre ans en 2020. Gueye (32 ans), parti à Everton dans le cadre d’un transfert définitif, rejoint de son côté la longue liste des joueurs cédés dans l’entre-jeu (Wijnaldum, Herrera, Dina-Ebimbe, Paredes). Arrivé à Paris en 2019 en provenance d’Everton, Gueye était censé devenir l’un des leaders du milieu du PSG aux côtés de Marco Verratti et de prendre la relève de Thiago Motta.

Guess who’s back 💙 https://t.co/ur32Tafghr — Idrissa Gana Gueye (@IGanaGueye) September 1, 2022

ITALIE

Acerbi renforce la défense de l’Inter qui conserve finalement Skriniar

L’entraîneur de l’Inter Milan, Simone Inzaghi, a non seulement réussi à conserver Milan Skriniar, convoité par le Paris-SG, mais aussi obtenu un renfort défensif de dernière minute jeudi avec l’arrivée en prêt de l’international italien Francesco Acerbi, en provenance de la Lazio Rome. Le club nerazzurro a officialisé sur son site l’arrivée d’Acerbi peu avant la clôture officielle du mercato, fixée à 20h00 (18h00 GMT) en Italie. Acerbi, 34 ans, était devenu indésirable à la Lazio, l’ex-club de Simone Inzaghi, en raison notamment d’une fronde des supporters à son encontre. L’Inter Milan s’est entendue avec le club romain pour le prêt de ce défenseur expérimenté (25 sélections en équipe d’Italie) avec une option d’achat, selon les médias. Il remplace numériquement Andrea Ranocchia, parti à Monza cet été, dans un effectif qui gardera Milan Skriniar dans ses rangs, malgré la cour assidue du PSG.

Another One Bites the Dest

Le jeune latéral droit international américain Sergino Dest a été prêté jeudi par le FC Barcelone à l’AC Milan, après la blessure cette semaine du défenseur rossonero Alessandro Florenzi. Ce renfort de dernière minute a été officialisé par la Ligue italienne de football, dans sa section listant les contrats formellement déposés par les clubs de Serie A, à quelques minutes de la clôture du mercato estival, fixée à 20h00 en Italie. Selon les médias, ce prêt du défenseur de 21 ans (17 sélections, 2 buts avec les Etats-Unis), sous contrat avec le Barça jusqu’en 2025, est assorti d’une option d’achat à 20 millions d’euros en fin de saison. Dest était arrivé en octobre 2020 en Catalogne, en provenance de l’Ajax Amsterdam, pour quelque 21 M EUR (hors bonus).