Ancien footballeur, homme d’affaires et directeur de tournoi : le parcours atypique de Philipp Lahm

Maintenant que le rideau est tombé sur la Coupe du monde, le championnat d’Europe en Allemagne sera le prochain grand tournoi qui attendra les fans de football. Et au casting de l’organisation, l’on retrouve un certain Philip Lahm, capitaine champion du monde en 2014.

Par Marc Huijer

Le match d’ouverture du championnat d’Europe se disputera à Munich le 14 juin 2024. D’ici là, l’équipe nationale allemande, à la dérive au Qatar, devra se trouver une nouvelle identité si elle ne veut pas passer à côté de la fête européenne qu’elle organise. Philipp Lahm (39 ans) sera le directeur du tournoi. L’ancien défenseur latéral, brièvement transformé en milieu défensif par Pep Guardiola, a joué 15 ans aue football pour le Bayern Munich et disputé 113 matches internationaux pour la sélection allemande.

Après avoir été champion du monde, en tant que capitaine, avec la Mannschaft en 2014, il a mis un terme à sa carrière internationale à seulement 30 ans. Trois ans plus tard, il a également rangé ses crampons au Bayern. Il était alors au sommet de son art et ne voulait pas prendre le risque de voir ses performances diminuer dans les années qui suivraient.

Philipp Lahm est l’un des défenseurs les plus propres de sa génération. Au cours de sa longue carrière, il n’a pas reçu un seul carton jaune ou rouge. Il pouvait penser une action à l’avance, résoudre les problèmes avant qu’ils ne se présentent. Cette intelligence de jeu lui a évité de nombreuses erreurs inutiles. Aujourd’hui, Lahm organise des stages estivaux pour les enfants, mais pas seulement. Il conçoit également des programmes pour « une vie équilibrée » et développe des concepts parentaux avec des professionnels pour aider des enfants à devenir de meilleures personnes.

Il s’engage également auprès d’entreprises dans le besoin. En 2015, par exemple, il est entré dans le capital de Sixtus, une entreprise de produits de soins personnels, pour la revendre en 2021. En 2018, il est devenu actionnaire majoritaire de Scheekoppe, une entreprise proposant des produits alimentaires particulièrement adaptés aux diabétiques. Entre-temps, il en est devenu le propriétaire et sa gamme se compose exclusivement de produits biologiques. Lahm suit un chemin inhabituel dans tous les domaines.

Adepte de la vie saine

Philipp Lahm a toujours été un perfectionniste qui n’a jamais hésité à sortir des lignes tracées. À 23 ans, alors qu’il devenait déjà un pion important du Bayern Munich, il s’est rendu en Afrique du Sud et a visité plusieurs townships près de Johannesburg. C’était en 2007, trois ans avant que la Coupe du monde ne soit organisée dans ce pays. L’organisation SOS Villages d’enfants l’avait invité et voulait qu’il devienne son ambassadeur par la suite. Lahm a décliné l’offre à l’époque car il ne voulait pas devenir un visage marketing. Il pensait déjà à son avenir, de manière aussi stratégique que sur un terrain de football.

En 2007, il a mis sur pied la Fondation Philipp Lahm à Munich. Aujourd’hui, c’est, avec ses entreprises, le noyau d’un petit empire où le bien-être est le principal centre d’intérêt. C’est également là que sont nées ses stages d’été. Dans ces derniers, Lahm insiste sur l’importance d’une alimentation saine et d’un mode de vie sain. L’homme a aussi été éduqué dans cet état d’esprit. C’est, pense-t-il, l’une des raisons pour lesquelles il s’est aussi rarement blessé. Selon lui, son régime lui a aussi permis de bien gérer le stress.

Lahm est d’ailleurs resté cohérent avec lui-même à cet égard. Il a refusé de faire une publicité pour Coca-Cola, comme son ancien coéquipier Manuel Neuer. Ni pour Nutella, comme Mats Hummels.

Philipp Lahm, lors de son entrée dans le hall of fame du Bayern Munich. Mais les sourires n’ont pas toujours été de mise entre lui et le duo Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge. (Photo by Alexandra Beier/Bongarts/Getty Images)

Critique ouverte

Philipp Lahm a toujours eu des opinions et des avis tranchés. Ainsi, lorsque Louis van Gaal est devenu l’entraîneur du Bayern Munich au cours de l’automne 2009, le latéral n’était pas satisfait de la politique de transfert de son club. Il n’a pas vu de projet à terme se dessiner et a entamé des discussions internes avec la direction du club à ce sujet. Mais rien n’a changé. Lahm a donc décidé de critiquer ouvertement son club, même s’il devait bafouer certaines règles en le faisant. Les interviews doivent être convenues avec le service de presse, mais Lahm est passé outre cette obligation. Dans un entretien accordé au Süddeutsche Zeitung, l’ancien international allemand a exigé une politique de recrutement différente qui s’alignait sur la philosophie de jeu de l’équipe. Il a déclaré à cette occasion une phrase qui a souvent été citée par la suite : « Vous ne devriez pas acheter des joueurs juste parce qu’ils sont bons ».

Après cet interview, Lahm a été prié de s’expliquer devant les grands pontes du Rekordmeister, Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge. Ces derniers lui ont infligé une amende de 50 000 euros. Lahm s’est excusé et l’a payé. Il savait pourquoi. Par la suite, il est devenu beaucoup plus professionnel. Lorsque la chaîne de télévision ARD l’a sollicité pour devenir commentateur à l’occasion de la Coupe du monde 2018 en Russie, il s’est assis sur un canapé dans le studio et a donné l’impression de ne pas être à sa place. La Coupe du monde s’est transformée en un fiasco pour l’Allemagne. Mais aucune des analyses de Lahm n’a marqué les esprits.

Un conte de fées d’été

Malgré son statut de directeur du prochain Euro, l’Allemand ne s’est pas rendu au Qatar. Après l’élimination précoce de son pays, il a parlé d’une équipe sans leader, de joueurs qui ne savent pas gérer la pression d’une même compétition. Mais dans le même temps, il reste convaincu du potentiel d’une équipe qui devra être reconstruite d’ici un an et demi. « Le championnat d’Europe », a-t-il dit avec le pathétisme qui s’impose, « doit être un événement brillant. C’est une énorme opportunité de créer un sentiment d’appartenance au centre de l’Europe et dans un pays démocratique. Comme ce fut le cas en 2006″, a-t-il encore ajouté.

A l’époque, la Coupe du monde organisée en Allemagne avait été un véritable conte de fées estival. Après la Coupe du monde controversée au Qatar, Philipp Lahm n’a finalement rien à perdre maintenant.