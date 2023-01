A partir de ce vendredi : notre dossier sur la jeunesse Made in Belgium et les années bonheur de Romelu Lukaku

Dès ce vendredi, notre premier numéro de 2023 se retrouvera dans les rayons consacrés des magasins et librairies. Mais que retrouverez-vous au menu de ce mensuel de Sport/Foot Magazine ?

Les années bonheur du petit Rom Lukaku : pour la première fois, sa famille raconte l’histoire de son enfance. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde était si gentil. « C’est comme si j’étais une star », a-t-il dit un jour. Son père a alors ri et lui a répondu : « Mais Romelu, tu ES une star. ».

Notre grand dossier du mois sera riche de 60 pages et s’intéressera aux secrets et à l’organisation de la formation des jeunes talents en Belgique. Nous regarderons comment elle est organisée au sein de tous les clubs professionnels belges. On verra que, comme jamais auparavant, nos clubs ont investi massivement dans leurs propres jeunes joueurs. Et les jeunes Belges ont aussi, plus que jamais, la possibilité de jouer dans les différentes équipes premières.

Nous vous emmenerons dans les coulisses des équipes de jeunes du Standard SL16, du Club NXT et de l’Antwerp.

Et nous vous présenterons les 20 plus grands talents noir-jaune-rouge de notre compétition. D’Arthur Vermeeren à Zeno Debast, en passant par Ameen Al-Dakhil.

Le coordinateur des jeunes de l’Union Belge de football, Bob Browaeys, est un visionnaire. « Nous formons des talents pour être au top en 2030. Nous devons donc penser aux nouvelles normes et aux nouvelles façons de jouer qu’exigera le haut niveau du football à ce moment-là. »

L’ex-Red Flame et désormais entraîneur des jeunes Lenie Onzia sera plus franche que jamais dans une interview exclusive. « Sans le football, je n’aurais peut-être jamais assumé mon orientation sexuelle. »

Nous allons aussi nous attarder sur le football amateur. Au SK Torhout, on met tout en œuvre pour la jeunesse. Là-bas, on s’appuie beaucoups sur les parents de joueurs pour que cela fonctionne. C’est pour cette raison que notre magazine Sport/Foot Magazine lance une élection pour désigner la « maman/papa de l’année ».

Arthur Van Doren est « le Messi du hockey ». Il reste modeste dans l’entretien qu’il nous a accordé. « C’est flatteur, mais la comparaison ne tient pas la route« . A quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde lors de laquelle les Red Lions remettront leur couronne en jeu, il évoque aussi les ambitions belges.

Enfin, que se passera-t-il dans le tennis mondial après les retraites des Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ? Le Suisse vient de ranger ses raquettes et lorsque les deux autres l’imiteront, une ère du tennis touchera à sa fin.